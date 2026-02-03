Nem fogott kezet Bondár Annával az ukrán teniszezőnő

A nyolcadik helyen kiemelt Bondár Anna két szettben kikapott kedden az ukrán Olekszandra Olijnikovától, s így a nyolcaddöntőben búcsúzott a 283 ezer dollár (91,1 millió forint) összdíjazású, kolozsvári keménypályás női tenisztornán.

Az első játszma negyven percig tartott. A világranglistán 91. rivális a harmadik játékban elvette a magyar játékos (64.) adogatását, s előnyét végig megőrizve előnybe került. A folytatás sem hozott érdemi változást, Olijnikova rögtön a második szett első gémjében brékelt, majd még egyszer, így 3:0-ra elhúzott. Bondárnak ugyan később sikerült 3:2-re felzárkóznia, majd 3:5-nél eredményesen szervált a meccsben maradásért, de a vereséget már nem tudta elkerülni. A találkozó másfél óráig tartott.

Olijnikova a mérkőzést megelőzően az ukrán szövetség közösségi oldalán közölte, hogy nem fotózkodik és nem fog kezet Bondárral, amiért a magyar teniszező 2022 végén részt vett egy oroszországi bemutató tornán.

Az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése után az ATP és a WTA felfüggesztett minden orosz és a fehérorosz tenisztornát, ennek ellenére Szentpétervárott azóta többször is rendeztek egy Gazprom által szponzorált viadalt – ezen szerepelt évekkel ezelőtt a magyar Bondár Anna is, amely kicsapta a biztosítékot következő ellenfelénél, az ukrán Olekszandra Olijnyikovánál.

Mint a mandiner.hu idézi az ukrán teniszezőt:

„Bondár 2022 decemberében részt vett az oroszországi North Palmyra Trophies-tornán, nyíltan figyelmen kívül hagyta a nemzetközi szankciókat és az agresszor állammal szembeni korlátozásokat. A tornát a Gazprom finanszírozta, amely az orosz háborús gépezet egyik kulcsfontosságú pénzügyi pillére. Oroszország ugyanezeket a forrásokat használja ukrán nők és gyermekek megölésére és megcsonkítására, szüleink, testvéreink és férjeink elpusztítására” – fogalmazott a felháborodott teniszező, majd igyekezett húzni egy történelmi párhuzamot: „2022 decemberében Oroszországban teniszezni, és elfogadni a Gazprom által adott pénzt, erkölcsi szempontból egyenértékű azzal, mintha 1941-ben a náci Németországban szerepelnének, és az auschwitzi és treblinkai haláltáborokban meggyilkolt zsidóktól elvett ékszerekkel fizetnének. Ugyanaz a gonosz – csak 80 évvel később” – nyilatkozta az ukrán.

Olijnykova szerint ez a történet az emberi méltóságról és az alapvető emberi értékekről szól.

„Ezért nem tudom rávenni magam, hogy fényképeket készítsek vagy kezet fogjak valakivel, aki olyan forrásokból kapott pénzt, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a hazám elleni háborúhoz” – tette hozzá az ukrán, de nem zárta ki, hogy a közeljövőben megbocsásson, ahhoz azonban Bondár Annának teljesítenie kellene egy feltételt.

„Elismerem annak a lehetőségét, hogy Anna hibázott, amikor meghozta ezt a döntést – bár rendkívül súlyos volt.

Kész lennék a jövőben kezet fogni vele, ha nyilvánosan elismeri ezt a hibát, bocsánatot kér az ukrán néptől”

– tette hozzá.