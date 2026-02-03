ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.67
usd:
322.9
bux:
130216.06
2026. február 3. kedd Balázs
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
CLUJ-NAPOCA, ROMANIA - FEBRUARY 03: Anna Bondar of Hungary plays the ball in her match against Oleksandra Oliynykova of Ukraine in BT Arena, on February 03, 2026 in Cluj-Napoca, Romania. (Photo by Horvath Tamas/Getty Images)
Nyitókép: Horvath Tamas/Getty Images

Nem fogott kezet Bondár Annával az ukrán teniszezőnő

Infostart / MTI

Mivel a magyar játékos korábban részt vett egy szentpétervári tornán Oroszországban, ukrán ellenfele nem fotózkodott és fogott vele kezet egy kolozsvári tenisztornán.

A nyolcadik helyen kiemelt Bondár Anna két szettben kikapott kedden az ukrán Olekszandra Olijnikovától, s így a nyolcaddöntőben búcsúzott a 283 ezer dollár (91,1 millió forint) összdíjazású, kolozsvári keménypályás női tenisztornán.

Az első játszma negyven percig tartott. A világranglistán 91. rivális a harmadik játékban elvette a magyar játékos (64.) adogatását, s előnyét végig megőrizve előnybe került. A folytatás sem hozott érdemi változást, Olijnikova rögtön a második szett első gémjében brékelt, majd még egyszer, így 3:0-ra elhúzott. Bondárnak ugyan később sikerült 3:2-re felzárkóznia, majd 3:5-nél eredményesen szervált a meccsben maradásért, de a vereséget már nem tudta elkerülni. A találkozó másfél óráig tartott.

Olijnikova a mérkőzést megelőzően az ukrán szövetség közösségi oldalán közölte, hogy nem fotózkodik és nem fog kezet Bondárral, amiért a magyar teniszező 2022 végén részt vett egy oroszországi bemutató tornán.

Az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése után az ATP és a WTA felfüggesztett minden orosz és a fehérorosz tenisztornát, ennek ellenére Szentpétervárott azóta többször is rendeztek egy Gazprom által szponzorált viadalt – ezen szerepelt évekkel ezelőtt a magyar Bondár Anna is, amely kicsapta a biztosítékot következő ellenfelénél, az ukrán Olekszandra Olijnyikovánál.

Mint a mandiner.hu idézi az ukrán teniszezőt:

„Bondár 2022 decemberében részt vett az oroszországi North Palmyra Trophies-tornán, nyíltan figyelmen kívül hagyta a nemzetközi szankciókat és az agresszor állammal szembeni korlátozásokat. A tornát a Gazprom finanszírozta, amely az orosz háborús gépezet egyik kulcsfontosságú pénzügyi pillére. Oroszország ugyanezeket a forrásokat használja ukrán nők és gyermekek megölésére és megcsonkítására, szüleink, testvéreink és férjeink elpusztítására” – fogalmazott a felháborodott teniszező, majd igyekezett húzni egy történelmi párhuzamot: „2022 decemberében Oroszországban teniszezni, és elfogadni a Gazprom által adott pénzt, erkölcsi szempontból egyenértékű azzal, mintha 1941-ben a náci Németországban szerepelnének, és az auschwitzi és treblinkai haláltáborokban meggyilkolt zsidóktól elvett ékszerekkel fizetnének. Ugyanaz a gonosz – csak 80 évvel később” – nyilatkozta az ukrán.

Olijnykova szerint ez a történet az emberi méltóságról és az alapvető emberi értékekről szól.

„Ezért nem tudom rávenni magam, hogy fényképeket készítsek vagy kezet fogjak valakivel, aki olyan forrásokból kapott pénzt, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a hazám elleni háborúhoz” – tette hozzá az ukrán, de nem zárta ki, hogy a közeljövőben megbocsásson, ahhoz azonban Bondár Annának teljesítenie kellene egy feltételt.

„Elismerem annak a lehetőségét, hogy Anna hibázott, amikor meghozta ezt a döntést – bár rendkívül súlyos volt.

Kész lennék a jövőben kezet fogni vele, ha nyilvánosan elismeri ezt a hibát, bocsánatot kér az ukrán néptől”

– tette hozzá.

Kezdőlap    Sport    Nem fogott kezet Bondár Annával az ukrán teniszezőnő

tenisz

bondár anna

ukrajnai háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rengeteg baleset, fennakadások: váratlanul megint jelentős havazás és ónos eső nehezíti az életet – fotók, videók

Rengeteg baleset, fennakadások: váratlanul megint jelentős havazás és ónos eső nehezíti az életet – fotók, videók
Északon intenzív havazással, délen ónos esővel csapott le a február, az előrejelzések szerint ez lehet a tél egyik utolsó nagy megpróbáltatása. Sajnos a közlekedést számos helyen lassítják balesetek, és a közösségi közlekedéssel utazók is nehézségekkel találkozhatnak.
 

Havazás és ónos eső: megszólalt a budapesti reptér

Támad az ónos eső, újabb megyékre adták ki a riasztást

Karambol okozott káoszt az M0-son, tíz kilométeres a dugó

Kaiser Ferenc Iránról: csak légicsapásokkal nem lehet megdönteni a rezsimet, és a felkelők sem elég erősek hozzá

Kaiser Ferenc Iránról: csak légicsapásokkal nem lehet megdönteni a rezsimet, és a felkelők sem elég erősek hozzá

Az Egyesült Államok adott esetben komoly légicsapás-sorozatot tudna mérni Iránra, de nagy állományú szárazföldi csapatok nélkül lehetetlen megdönteni a helyi rezsimet – mondta az InfoRádióban a biztonság- és védelempolitikai szakértő. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense arra is kitért, hogy a térségbeli országok többsége nem is támogatja az amerikai beavatkozást, a felkelők pedig saját erőből nem képesek eltávolítani az iráni vezetést.
 

Szakértő: Iránban nem lehet semmit elérni pusztán légi csapásokkal

Pokoli lángok és fekete füst: kigyulladt egy teheráni bazár – videó

VIDEÓ
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.03. kedd, 18:00
Kovács László
a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Így léphetünk meg a konkurenciától az AI-surranópályán a fenntarthatóság rázós terepén

Így léphetünk meg a konkurenciától az AI-surranópályán a fenntarthatóság rázós terepén

Noha az EU lényegesen lazított az eredetileg meghirdetett ESG-riporting kötelezettségeken, a vállalatok jelentős része így is előbb-utóbb kénytelen lesz szembesülni az ezzel járó macerával – a nagy tőzsdei cégek pedig már saját bőrükön tapasztalhatják, hogy mit is jelent mindez a gyakorlatban. A mesterséges intelligencia többek között ebben az adatdzsungelben segít rendet vágni, miközben a stratégiai döntéshozatal támogatása mellett okos módon képes felgyorsítani az energiaátmenetet is. A témával részletesen foglalkozunk a március 5-i Green Transition & ESG konferencián.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tarolnak a kínai autók Magyarországon: sorra előzik a nagy európai márkákat, mit keresnek ennyien?

Tarolnak a kínai autók Magyarországon: sorra előzik a nagy európai márkákat, mit keresnek ennyien?

Visszafogott forgalommal indult 2026 januárja a magyar autópiacon: a forgalomba helyezett személyautók száma elmaradt az egy évvel korábbitól.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Clintons agree to testify on Epstein as vote looms to hold them in contempt of Congress

Clintons agree to testify on Epstein as vote looms to hold them in contempt of Congress

The couple bows to the House Oversight Committee's demands after arguing for months that its subpoenas were invalid.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 3. 12:10
Némi vihart kavart Karim Benzema döntése
2026. február 3. 10:35
Ismét a Manchester City költötte a legtöbbet – de ez egy csendes időszak volt
×
×
×
×