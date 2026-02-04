„Készültem rá” – Megszólalt Bondár Anna az elmaradt kézfogásról

„Más ukrán ellenfelekkel is teniszeztem korábban, tavaly például Szvitolinával háromszor, vele és más ukrán játékossal sem volt hasonló esetre példa. Nyilván nem esik jól, de ez az ő döntése, amit el kell fogadjak” – mondta Bondár Anna magyar teniszező, a Kolozsvári Rádiónak arról, hogy kedden az ukrán Olekszandra Olijnyikova már a kolozsvári WTA-tenisztornán esedékes összecsapásuk előtt bejelentette: nem fog kezet fogni a magyar sportolóval a mérkőzés után – számolt be a Nemzeti Sport.

„Nem játszottam igazán jól az ukrán lány ellen, nagyon kellemetlen stílusú ellenfél, nem megszokott, úgyhogy nem is igazán tudtam alkalmazkodni a játékához. Okosan játszott, én meg nem találtam rá megoldást. Az első fordulós meccsemen is voltak lyukak a játékomban, voltak, amikkel szenvedtem, és ezt nem igazán sikerült mára levetkőzni” – értékelte Bondár az Olekszandra Olijnikova ellen 6:4, 6:4-re elveszített mérkőzést, és nem kerülte ki a találkozó után történteket sem, pontosabban azt, ami nem történt, vagyis hogy elmaradt a hálónál az ilyenkor szokásos kézfogás.

Az ukrán teniszező így tiltakozott amiatt, hogy Bondár 2022 decemberében részt vett a North Palmyra Trophies nevezetű meghívásos tornán Szentpéterváron. A 2022-ben megalapított tornát az orosz energiaóriás, a Gazprom támogatja, s Olijnikova szerint „akkorra már ismertek voltak az orosz hadsereg által elkövetett tömeggyilkosságok”.

Olekszandra Olijnikova arra hivatkozott, hogy Bondár pályára lépett egy oroszországi meghívásos tenisztornán 2022-ben.

„Készültem rá, hogy ez lesz. Nem egy egyszerű helyzet, de ő a döntését meghozta, nekem ezt el kellett fogadnom. Nem tudok a történteken változtatni és soha nem támogattam a háborút, azt szeretném, ha béke lenne a világban” – mondta Bondár, aki kitért arra is, hogy Olijnikovával egymás közelében, a pálya ugyanazon oldalán melegítettek be, mégsem nyílt lehetőség arra, hogy valahogy tisztázzák a helyzetet.

„Egyáltalán nem közelített felém, nem nagyon állt szóba senkivel a lány. Bíztam benne, hogy esetleg változik a véleménye, de ez nem történt meg, úgyhogy így kellett elfogadnom a helyzetet, ami nem volt egyszerű” – idézte fel Bondár a történteket.