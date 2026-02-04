ARÉNA - PODCASTOK
Bondár Anna az orosz Anasztaszija Pavljucsenkova ellen játszik az ausztrál nyílt teniszbajnokság női egyesének első fordulójában Melbourne-ben 2022. január 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jason O'Brien

„Készültem rá” – Megszólalt Bondár Anna az elmaradt kézfogásról

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Nem fogott kezet ukrán ellenfele Bondár Annával, mert a magyar teniszező hónapokkal az orosz–ukrán háború kitörése után részt vett egy szentpétervári tenisztornán. A magyar sportoló megszólalt: elmondta, miként élte meg a történteket.

„Más ukrán ellenfelekkel is teniszeztem korábban, tavaly például Szvitolinával háromszor, vele és más ukrán játékossal sem volt hasonló esetre példa. Nyilván nem esik jól, de ez az ő döntése, amit el kell fogadjak” – mondta Bondár Anna magyar teniszező, a Kolozsvári Rádiónak arról, hogy kedden az ukrán Olekszandra Olijnyikova már a kolozsvári WTA-tenisztornán esedékes összecsapásuk előtt bejelentette: nem fog kezet fogni a magyar sportolóval a mérkőzés után – számolt be a Nemzeti Sport.

„Nem játszottam igazán jól az ukrán lány ellen, nagyon kellemetlen stílusú ellenfél, nem megszokott, úgyhogy nem is igazán tudtam alkalmazkodni a játékához. Okosan játszott, én meg nem találtam rá megoldást. Az első fordulós meccsemen is voltak lyukak a játékomban, voltak, amikkel szenvedtem, és ezt nem igazán sikerült mára levetkőzni” – értékelte Bondár az Olekszandra Olijnikova ellen 6:4, 6:4-re elveszített mérkőzést, és nem kerülte ki a találkozó után történteket sem, pontosabban azt, ami nem történt, vagyis hogy elmaradt a hálónál az ilyenkor szokásos kézfogás.

Az ukrán teniszező így tiltakozott amiatt, hogy Bondár 2022 decemberében részt vett a North Palmyra Trophies nevezetű meghívásos tornán Szentpéterváron. A 2022-ben megalapított tornát az orosz energiaóriás, a Gazprom támogatja, s Olijnikova szerint „akkorra már ismertek voltak az orosz hadsereg által elkövetett tömeggyilkosságok”.

Olekszandra Olijnikova arra hivatkozott, hogy Bondár pályára lépett egy oroszországi meghívásos tenisztornán 2022-ben.

„Készültem rá, hogy ez lesz. Nem egy egyszerű helyzet, de ő a döntését meghozta, nekem ezt el kellett fogadnom. Nem tudok a történteken változtatni és soha nem támogattam a háborút, azt szeretném, ha béke lenne a világban” – mondta Bondár, aki kitért arra is, hogy Olijnikovával egymás közelében, a pálya ugyanazon oldalán melegítettek be, mégsem nyílt lehetőség arra, hogy valahogy tisztázzák a helyzetet.

„Egyáltalán nem közelített felém, nem nagyon állt szóba senkivel a lány. Bíztam benne, hogy esetleg változik a véleménye, de ez nem történt meg, úgyhogy így kellett elfogadnom a helyzetet, ami nem volt egyszerű” – idézte fel Bondár a történteket.

24 ÓRA
