Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa (b) és Arne Slot vezetõedzõ (k) az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Everton mérkõzésének végén a liverpooli Anfiled Raod-i Stadionban 2025. szeptember 20-án. A Liverpool 2-1-re gyõzött.
Nyitókép: MTI/AP/Rui Vieira

Mást tud a spanyol és mást az angol sajtó a Liverpool edzőkérdéséről

Infostart

Mintha két külön világban lenne a spanyol és az angol sajtó a Liverpool vezetőedzői posztját illetően. Az előbbi szerint nagyon közeli Arne Slot menesztése és Xabi Alonso kinevezése. Utóbbi szerint a klub egyelőre nem akar váltani.

Jól jellemezi a helyzetet, hogy a This is Anfield nevű portál is spanyol forrásra hivatkozva ír arról, hogy a Vörösök vezetősége és Xabi Alonso, a klub egykori BL-győztes középpályása között megtörtént az első kapcsolatfelvétel, a Real Madridtól elbocsátott baszk edző ügynöke révén.

Xabi Alonso a források többsége szerint legfeljebb 2026 nyarától venné át a Liverpool FC irányítását, s bár van egy köztes megoldás, Steven Gerrarddal a beugró szerepében, sokkal valószínűbb, hogy Arne Slot a tavaszt kitöltheti a csapat élén.

A források szerint Slotot tájékoztatta a tulajdonosi kör arról, hogy elégedetlen az eredményekkel, s a következő idénnyel kapcsolatban még nem hozott döntést. Alighanem sok függ attól, hogy a csapat hogyan szerepel abban a két sorozatban, amelyet még esélye van akár meg is nyerni: az az FA-kupa és a Bajnokok Ligája.

Nem vitatható, hogy a Liverpool gyengén szerepel az idényben, s különösen messze elmarad attól az elvárástól, amely (például) a BBC szakértői megfogalmaztak a körülbelül 500 millió euróval megerősített keret 2025–2026-os idényével kapcsolatban.

A BBC készített akkor egy elemzést 33 fős – jellemzően korábbi válogatott, vagy standard élvonalbeli játékosból álló – szakértői csapata bevonásával, azt kérdezve, mi lesz az idény végén az első négy sorrendje. Szerintük a legnagyobb favorit a Liverpool volt, az a csapat, amelyik most a hatodik helyen szerénykedik a Premier League-ben.

Egy, a közösségi médiában fellelhető – egyébként egy szurkolótól származó – hajszálpontos összeállítás pontokba szedte a Slot mostani Liverpoolja elleni „vádiratot”. Íme:

  1. A Liverpool már januárban kiesett a bajnoki címért folyó versenyből (pedig címvédő).
  2. A Liverpoolnak évtizedek óta először nincs látható játékstílusa.
  3. A Liverpool már több meccset veszített ebben a szezonban, mint a 2024–2025-ös idény egészében, pedig még csak január van.
  4. A Liverpoolt, mint címvédőt, az a veszély fenyegeti, hogy a következő szezonban nem játszik Bajnokok Ligájában.
  5. A Liverpool tavaly november óta csak 5 bajnoki meccset nyert meg, pedig már januárban járunk.
  6. A Liverpool nyeretlen maradt az Anfield Roadon a 2025–2026-os Premier League újoncai ellen.
  7. A Liverpool eddigi 2026-os mérlege a PL-ben négy döntetlen és egy vereség.
  8. A Liverpool kapta a legtöbb gólt szögletekből, szabadrúgásokból és bedobásokból, vagyis rögzített játékhelyzetekből.
  9. A Liverpool kapta a legtöbb gólt a 90 percet követő hosszabbításban ebben a szezonban.
  10. A Liverpool kapta a legtöbb vereséget jelentő gólt a hosszabbításban.
  11. A Liverpool 500 millió eurót költött a nyáron, s nincs minőségi jobbhátvédje, gondjai vannak a középső védő posztján és a balszélső helyén is.

A spanyol lapok szerint már lehet tudni, Xabi Alonso kiket szeretne megszereztetni az érkezése esetén; Michael Olise, Bradley Barcola, Micky van de Ven and Adam Wharton a négy kiszemeltje. Piaci elemzők szerint a négy játékos minimum 400 millió euróba kerülne, közülük a legmagasabb a Bayern München Angliában felnőtt jobbszélsőjének a legmagasabb az ára, akit már ősszel is emlegettek az Anfielde Road környékén, mint Mohamed Szalah lehetséges utóda.

Xabi Alonso állítólag öt játékosról könnyű szívvel lemondana a mostani keretből, így az utóbbi hetekben mindenkinél több kritikát kapó Cody Gakpóról, a világbajnok argentin Alexis Mac Allisterről, s még előttük is Ibrahima Konatéról, akinek egyébként is lejár a szerződése, s Ryan Gravenberchről, aki Slotnál kulcsember. Elképzelhető Szalah eladása is.

Az átigazolásokban, edzőváltásokban mindig naprakész Fabrizio Romano érdekes gondolatot fogalmazott meg YouTube-csatornáján: „Jelenleg nem tudok semmilyen hivatalos kapcsolatfelvételről a Liverpool és Xabi Alonso között. Bármilyen közvetlen kapcsolatfelvételről a Liverpool és Xabi Alonso ügynökei között. Amit folyton mondok nektek, nagyon világos… már azon a napon is elmondtam nektek, amikor Xabi Alonso és a Real Madrid úgy döntöttek, hogy elválnak útjaik: Xabi hamarosan visszatér.”

