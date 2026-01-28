ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 28. szerda
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa a bajnoki trófeával a csapattársai előtt az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság utolsó fordulójában játszott Liverpool-Crystal Palace mérkőzés után a liverpooli Anfield Road-i Stadionban 2025. május 25-én.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

Elképesztő rekordok dőltek meg a fociban, a Liverpool jár az élen

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Meghaladta a 13 milliárd dollárt a nemzetközi átigazolások értéke 2025-ben – derült ki a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) tanulmányából.

Tavaly összesen 24 558 tranzakciót bonyolítottak le a klubok, ez hét százalékkal több, mint a 2024-es adat. Ha nem csak a profi felnőtt férfi, hanem a női és az amatőr vonalat is beszámítják, akkor 86 158 átigazolást regisztráltak világszinten. Minden 2025-ös adat csúcsnak számít.

A legdrágább üzletet a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató FC Liverpool kötötte,

a német Florian Wirtz megszerzésekor garantáltan 100 millió fontot fizetett és ez az összeg bónuszokkal további 16 millió fonttal nőhet.

Az öt legnagyobb nemzetközi átigazolás között szerepelt még Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt - Liverpool), Jhon Duran (Aston Villa - al-Naszr), Benjamin Sesko (RB Leipzig - Manchester United) és Nick Woltemade (VfB Stuttgart - Newcastle United).

A női labdarúgás ismét jelentős növekedést hozott, 2025-ben 2440 nemzetközi átigazolást rögzítettek, ami több mint 6 százalékos növekedést jelent az azt megelőző évhez képest. A teljes átigazolási kiadások is rekordot döntöttek, 28,6 millió dollárt, ami több mint 80 százalékkal magasabb, mint 2024-ben.

Kezdőlap    Sport    Elképesztő rekordok dőltek meg a fociban, a Liverpool jár az élen

labdarúgás

liverpool fc

fifa

szoboszlai dominik

átigazolások

florian wirtz

kerkez milos

