Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulójában, az Eintracht Frankfurt elleni másnapi mérkőzés előtti stadionbejáráson a frankfurti Deutsche Bank Park stadionban 2025. január 22-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Robbie Keane nem dől a kardjába, hogy az utolsó percekben kapott gólt a Ferencváros

Infostart / MTI

A téli szünet utáni első tétmeccsen a játékosok remek fizikai állapotban voltak, ide is, oda is eldőlhetett volna a találkozó, az edző nem szomorú, az EL-veretlenségre viszont büszke.

Robbie Keane vezetőedző elégedett volt a Ferencváros labdarúgóinak teljesítményével a Panathinaikosszal játszott 1-1-es döntetlen után az Európa-liga hetedik fordulójában.

„Miközben az ellenfél már játékban van, nekünk a téli szünetet követően ez volt az első meccsünk, ami mindig nehéz, de a játékosok nagyon jó állapotban voltak fizikálisan. Jó meccs volt, és továbbra is veretlenek vagyunk. Ez nem kis teljesítmény hét forduló után. Persze van némi csalódottság is bennünk, hogy a végén elszalasztottuk a győzelmet, de el kell ismerni, nagyszerű gólt lőtt az ellenfél” – értékelt az ír szakember, aki szerint a görögök hajrában történt egyenlítése ellenére elismerés illeti a tanítványait.

Keane hozzátette, az ilyen találkozókon nüanszok döntenek egyik vagy másik oldalra, példaként hozta fel, hogy az első félidőben a Panathinaikosznak volt egy nagy lehetősége a vezetés megszerzéséhez, a másodikban pedig Joseph dönthette volna el az összecsapást, ha betalál és 2-0-ra alakítja az állást.

„A második játékrészben nem volt benne Panathinaikosz játékában a gól, de egy kiváló lövéssel mégis sikerült egyenlíteniük. Ez benne van a futballban, el kell fogadni” – mondta Keane. „Így viszont a következő, nottinghami meccsből mindenképpen ki kellene hozni valamit, ha már ilyen jó helyzetben vagyunk. Nagy eredmény volna, ha a legjobb nyolc között zárnánk az alapszakaszt, szerintem senki nem gondolta volna, hogy hét forduló után veretlenek leszünk, talán még a szurkolók sem”.

Keane arra utalt, hogy a mostani sikerrel a Ferencváros szinte a nyolcaddöntőben érezhette volna magát, a döntetlennel viszont a 16 közé jutáshoz legalább egy pontra szüksége van, de az sem feltétlen lesz elég.

„Jól játszottunk ahhoz képest, hogy hullámvölgyben van a csapat. Többet birtokoltuk a labdát és több helyzetünk volt. Fontos lett volna vezetést szerezni, de sajnos kimaradt Pellistri hatalmas lehetősége” – értékelt tömören Rafael Benítez, a görögök spanyol mestere, aki korábban a Liverpoollal Bajnokok Ligáját, a Valenciával UEFA Kupát, míg a Chelsea-vel Európa-ligát nyert.

A Ferencváros jövő csütörtökön az utolsó fordulóban az angol Nottingham Forest vendége lesz, ahol azért küzd majd, hogy megőrizze helyét a nyolcaddöntőbe jutást érő első nyolc között az alapszakasz tabelláján.

