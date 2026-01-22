ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 22. csütörtök
Bamidele Yusuf, a Ferencváros játékosa gólt szerez a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 7. fordulójában játszott Ferencváros - Panathinaikosz mérkõzésen a Groupama Arénában 2026. január 22-én.
Nyitókép: Purger Tamás

Döntetlennel őrizte meg esélyét a Ferencváros az egyenes ági továbbjutásra

Infostart

A Ferencváros 1–1-es döntetlent játszott a Panathinaikosszal az Európa-liga főtáblájának hetedik fordulójában. A Fradi a hetedik helyen áll az összesítésben, megmaradt az esélye az egyenes ági továbbjutásra.

Robbie Keane a Gróf - Cissé, Raemaekers, Szalai G. - Makreckis, Levi, Julio Romao, Kanihovszki, Cadu - Yusuf, Zachariassen tizenegyet választotta, az újonnan szerződtetett futballistákat majd csak az egyenes kieséses szakaszra lehet benevezni. A cserék között Szécsi és Tóth a két kapus, bevethető Ötvös, Gruber, Joseph, Lisztes, Nagy B., valamint a fiatalok közül Gólik, Madarász és Lakatos is.

A görögök is „nemzetközi” tizeneggyel kezdenek: Lafont (elefántcsontparti) – Calabria (olasz), Palmer-Brown (amerikai), Ingason (izlandi), Tuba (algériai) – Renato Sanches (portugál), Kiriakopulosz (görög) – Chirivella (spanyol), Bakaszetasz (görög), Pellistri (uruguayi) – Świderski (lengyel). Azaz mind a két oldalon kilenc légiós kezd.

Hideg van, de nincs nagyon hideg, mínusz egy-két fok.

A forduló előtt a Ferencvárost megelőző csapatok többsége már háromnegyed hétkor kezdve játszott. Többségükben nyertek, s ez nem baj, legalább a hátrább álló riválisok nem közelítettek. A Lyon (az 1. helyen állt a forduló előtt) 1–0-ra verte a Young Boyst, az Aston Villa (3.) 1–0-ra a Fenerbahcét, a Freiburg (5.) 1–0-ra a Maccabit, csak a Betis (4.) kapott ki 2–0-ra Szalonikiben a PAOK-tól. Az FC Porto 1–1-s döntetlent játszott a továbbra is veretlen, 11 pontos, e forduló után is biztosan a magyar bajnok mögött maradó Viktoria Plzennel, a portugálok beérték pontszámban a Fradit. Egy pontot szerzett Bergenben, a Brann elleni 3–3-mal a Midtjylland (2.), a 100. percben egy tizenegyesből kapott góllal két pontot elszórva.

A Ferencváros számára – a táblázaton elfoglalt helyek alapján – a szintén 21 órakor kezdődő mérkőzések közül a Braga (7.)–Nottingham Forest (11.) és az AS Roma (10.)–VfB Stuttgart (9.) a legérdekesebb.

Helyzet nélkül telt el az első 10 perc. Akkor ellenben az uruguayi Pellistri ziccerbe került, ám 12 méterről a kapu fölé vágta a labdát.

A 15. percben Makreckis előretörése keltett izgalmat, beadásáta görögök kapusa kiütötte.

Nagyon kevés az esemény, sajnos, a görögök veszélyesebbek. Bakaszetasz remek labdát adott a leshatárról kilépő Pellistrinek, de Gróf bátor kivetődéssel mentett.

A 32. percben Świderski fejese elkerülte a Ferencváros kapuját. A másik oldalon Jonathan Levi kísérletezett többször is lövéssel, hol blokkolták, hol nem találta el a kaput.

A szöglet után a tizenhatoson belül lepattanó labdát Raemaekers egyből kapura lőtte, nem sokkal ment el a bal kapufa mellett.

Vége az első félidőnek, nem született gól.

Folytatódik a játék, egyik csapat sem cserélt.

Palmer-Brown 18 méteres lövését Gróf Dávid bravúrral védte. Befért volna a labda a jobb felsőbe. Két perccel később Kiriakopulosz közeli fejesét is szépen védte. Ahogyan az első félidő első felében, most is a Panathinaikosz támad aktívabban.

Az 58. percben Palmer-Brown kezére pattant a labda a saját tizenhatosán belül, majd ac kapus buktatta Yusufot. Utóbbira lest ítélt a bíró, előbbit hosszasan vizsgálta a VAR. Büntetőt lőhetett a Fradi, amit a görög csapat játékosai hosszasan vitattak.

A labdát Yusuf tette le, kicsit aprózta a lépését, de végül begurította a labdát a kapuba, 1–0

Nagy ferencvárosi helyzet maradt ki, Cadu beadása magas volt Levinek.

Cserélt a Fradi a 73. percben, a jól játszó Levit Ötvös váltotta. A görögök is változtattak, két új játékos érkezett.

Raemaekers sárga lapot kapott labda elrúgásért, ezzel kizárta magát a jövő heti mérkőzésről.

Yusufot a 78. percben Joseph váltotta.

Makreckis beadása után Cadu nem találta el jól a labdát a levegőben, nagy helyzet volt. Mint ahogyan Josephé is, 12 méterről, gyengén lőtt.

A 86. percben egyenlített a Panathinaikosz, Zauri a tizenhatosról, ballal óriási gólt lőtt, 1–1.

Cserélt a Fradi, a meccsen utoljára. Szalai Gábort Madarász Ádám váltotta.

A hosszabbításban, a 95. percben szabadrúgást lőhetett a Panathinaikosz a bal oldalról, az oldalvonal közeléből. Abból nem lett semmi, de kaptak még egy szabadrúgást, jobb helyről a görögök. Bakaszetasz a sorfalba lőtte.

Vége a mérkőzésnek 1–1.

ferencváros

európa-liga

panathinaikosz

