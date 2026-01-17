ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 17. szombat
Peking, 2025. szeptember 27. a francia Alexander Muller elleni mérkõzésen a pekingi keménypályás tenisztorna nyolcaddöntõjében 2025. szeptember 27-én. Marozsán 6:3, 7:6 arányban gyõzött.
Nyitókép: MTI/EPA/Vu Hao

Fáradtan, de magabiztosan érkezik Marozsán Fábián Melbourne-be

InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Marozsán Fábián bravúros aucklandi eredményei után vág neki az ausztrál nyílt teniszbajnokságnak. A vasárnap rajtoló Australian Openen egyesben a nőknél hárman, a férfiaknál ketten képviselik a magyar színeket a főtáblán, ami nagy előre lépés – mondta el az InfoRádióban Taróczy Balázs, wimbledoni bajnok teniszező.

Marozsán Fábián három nagy diadallal jutott a legjobb négy közé Új-Zélandon: elsőként a címvédő francia Gael Monfilst, majd a második helyen kiemelt norvég Casper Ruudöt búcsúztatta. Az amerikai Eliot Spizzirrit a negyeddöntőben győzte le. Pihenésre nem volt ideje, – a szervezők az esők miatt az elődöntőket is pénteken bonyolították le – így néhány órával később a magyar teniszező a harmadik helyen kiemelt cseh Jakub Mensiktől kikapott. A világranglistán 53. magyar teniszező Aucklandben élete második ATP-elődöntőjét veszítette el. Marozsán Fábián az Australian Openen elsőként a 24. helyen rangsorolt Arthur Rinderknech-sel csap össze a 128 között. Tavaly a harmadik fordulóig jutott.

„Fáradtan érkezik az ausztrál bajnokságra, csak 3-4 napot tud majd pihenni Marozsán Fábián. A legnagyobb sztárok a legritkább esetben játszanak a Grand Slam versenyek előtti héten, ugyanakkor a bravúros győzelmek önbizalmat adnak neki” – mondta az InfoRádióban a wimbledoni bajnok teniszező.

Öt magyar a rajtnál

Taróczy Balázs felhívta a figyelmet, hogy a nőknél hárman, Gálfi Dalma, Bondár Anna és Udvardy Panna, a férfiaknál ketten, Fucsovics Márton és Marozsán Fábián képviselik a magyar színeket a főtáblán az Australian Openen, ami nagy előrelépés, hiszen sokáig csak Fucsovics Márton és Babos Tímea szerepelhetett ilyen nagy versenyen. Melbourne-ben Babos Tímea és Stollár Fanny párosban lesz érdekelt.

A szakértő szerint Gálfi Dalmának a legnehezebb sorsolása, a 14. kiemelt dán Clara Tausonnal került össze. Megemlítette, hogy a rangszámoktól függetlenül fontos szempont lesz, hogy az ellenfelek szeretnek-e kemény pályán játszani, ami fizikailag és mentálisan is sokkal többet követel a játékosoktól, illetve mennyire gyakorlottak a három nyert szettes meccseken.

„Korábban a rangsor kiemelt esély jelző volt két játékos között, de most már az első 150 teniszező a férfiaknál és az első 100 a nőknél kiegyensúlyozottabb lett, bárki bárkit megverhet. Kivételek Carlos Alcaraz és Jannik Sinner, akik abszolút kiemelkednek a mezőnyből, ők a legnagyobb esélyesei a döntőbe jutásnak” – prognosztizálta Taróczy Balázs.

Szabalenka, Swiatek vagy Bencic?

Megérzése szerint a világranglista-vezető Arina Szabalenka annak ellenére, hogy többszörös ausztrál bajnokság győztes, megszorongatható, mivel nagyon rapszodikusan reagál, hogyha az ellenfele nagyobb erőkifejtésre kényszeríti egy mérkőzésen. „Iga Swiatek a Grand Slam versenyeken, mindig rettenetesen jól játszik, fölszívja magát, nem csodálkoznék azon, hogyha ő nyerné a tornát. Míg Belinda Bencic – aki kihagyott egy évet szülés miatt – ismét szenzációs formában van, éppen Swiateket verte meg két héttel ezelőtt. A svájci bármikor meglepetést okozhat” – ismertette az erőviszonyokat a wimbledoni bajnok teniszező.

Az Adelaide-ben nyolcaddöntős Fucsovics Márton az argentin Camilo Ugo Carabellivel találkozik, pályafutása során először. A nőknél Gálfi Dalma szintén első összecsapására készülhet, a 14. kiemelt dán Clara Tausonnal. Bondár Anna ellenfele az amerikai Elizabeth Mandlik lesz. A héten gyomorfertőzéssel kórházba került Udvardy Pannára az egyesben öt, párosban pedig 32 trófeával rendelkező cseh Katerina Siniakova vár. Párosban egyelőre Babos Tímea, illetve Stollár Fanny indulása biztos.

KAPCSOLÓDÓ HANG

