A darts-világbajnokság elődöntője mellett olasz és angol csúcsfoci is lesz ma a tévében

Az utolsó hírek szerint 47 ember vesztette életét és 115-en sérültek meg, amikor tűz pusztított egy svájci luxus-síparadicsom bárjában újév hajnalán. A Le Constellation bárban ünneplők közül sokan súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A halottak azonosítása hetekig is eltarthat.