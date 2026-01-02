A darts-világbajnokság elődöntője mellett olasz és angol csúcsfoci is lesz ma a tévében

A pénteki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
11.00: A Nemzeti Sport Gála sajtótájékoztatója
17.45: Jégkorong, Erste Liga, UTE-Gyergyói HK
Sport 1
20.30: Darts, PDC-világbajnokság, London, elődöntő
Sport 2
19.45: Labdarúgás, portugál bajnokság, Gil Vicente-Sporting Lisboa
Eurosport 1
13.40 és 14.55: Terepkerékpár, Exact Cross, férfiak és nők
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Rayo Vallecano-Getafe
Arena 4
19.00: Amerikaifutball, NCAA, Armed Forces Bowl, Texas State Bobcats-Rice Owls
Match 4
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cagliari-AC Milan