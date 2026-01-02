ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.57
usd:
327.07
bux:
0
2026. január 2. péntek Ábel
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

A darts-világbajnokság elődöntője mellett olasz és angol csúcsfoci is lesz ma a tévében

Infostart

Az AC Milan is pályára lép, de az is kiderül, mi lesz a Nemzeti Sport Gálán

A pénteki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

11.00: A Nemzeti Sport Gála sajtótájékoztatója

17.45: Jégkorong, Erste Liga, UTE-Gyergyói HK

Sport 1

20.30: Darts, PDC-világbajnokság, London, elődöntő

Sport 2

19.45: Labdarúgás, portugál bajnokság, Gil Vicente-Sporting Lisboa

Eurosport 1

13.40 és 14.55: Terepkerékpár, Exact Cross, férfiak és nők

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Rayo Vallecano-Getafe

Arena 4

19.00: Amerikaifutball, NCAA, Armed Forces Bowl, Texas State Bobcats-Rice Owls

Match 4

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cagliari-AC Milan

Kezdőlap    Sport    A darts-világbajnokság elődöntője mellett olasz és angol csúcsfoci is lesz ma a tévében

labdarúgás

jégkorong

ac milan

darts

sport a tévében

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Svájci tömegkatasztrófa: egy vendég levideózta, ahogy lángra kap a plafon a bárban

Svájci tömegkatasztrófa: egy vendég levideózta, ahogy lángra kap a plafon a bárban

Az utolsó hírek szerint 47 ember vesztette életét és 115-en sérültek meg, amikor tűz pusztított egy svájci luxus-síparadicsom bárjában újév hajnalán. A Le Constellation bárban ünneplők közül sokan súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A halottak azonosítása hetekig is eltarthat.
 

Banális, hétköznapi ok miatt üthetett ki a tragikus tűz a svájci szilveszteri buliban, megölve 40 embert

Több tucat áldozata is lehet a svájci tragédiának

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Óriási bejelentést tett a Lidl

Óriási bejelentést tett a Lidl

A Lidl brit leányvállalata szerint a karácsonyi időszakban 10 százalékkal nőtt a forgalom az előző évhez képest: a december 24-ig tartó négy hét árbevétele meghaladta az 1,1 milliárd fontot, ami nagyjából 550 milliárd forintnak felel meg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb áremelés sújtja a dohányosokat 2026-tól: így nőnek a cigaretta árak januárban - Ezek a márkák kerülnek többe

Újabb áremelés sújtja a dohányosokat 2026-tól: így nőnek a cigaretta árak januárban - Ezek a márkák kerülnek többe

Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Search for Swiss fire victims continues as relatives face long wait for identification

Search for Swiss fire victims continues as relatives face long wait for identification

It is not yet clear what caused the fire at Le Constellation bar, which killed around 40 people and injured 115.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 2. 06:30
Válogatott kerettag kapus került az MTK-hoz
2026. január 1. 18:28
Gól nélküli döntetlennel kezdte a Liverpool a 2026-os évet
×
×
×
×