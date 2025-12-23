ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 23. kedd Viktória
tenisz salakpálya
Nyitókép: Pixabay

Bundázás miatt tizenkét évre eltiltották a kínai teniszezőt

Infostart / MTI

Pan Zsen-lung ügye tavaly november óta húzódik. Bevallása szerint mérkőzéseit manipulálta, ellenfeleit lefizette.

Tizenkét évre eltiltották a versenyzéstől Pan Zsen-lung kínai teniszezőt, amiért mérkőzéseket manipulált és játékosokat vesztegetett meg.

A 25 éves Pant, akit 110 ezer dolláros pénzbírsággal is sújtottak, a sportág tisztasága felett őrködő testület (ITIA) büntette meg, miután a játékos bevallotta: öt meccsét is manipulálta, és 17 alkalommal fizetett le teniszezőket.

A kínai sportoló ügye tavaly novembertől datálódik, eltiltása így 2036. november 6-án jár le.

Pan Zsen-lung 2024-ben érte el legjobb pozícióját a világranglistán, amikor az 1316. helyen állt.

