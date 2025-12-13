ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Új éllovas az NB I-ben

Infostart / MTI

Egy egész napon át biztosan a Győri ETO lesz a listavezető, vasárnap játszik csak a két üldöző, méghozzá egymással.

Az ETO FC egygólos győzelmet aratott a Nyíregyháza vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 17. fordulójának szombati nyitómérkőzésén, ezzel az élre ugrott a tabellán. A győriek sorozatban negyedszer nyertek, így újabb három ponttal köszöntötték vezetőedzőjüket, Borbély Balázst, aki 50. alkalommal irányította a csapatot. A házigazdák egymás után harmadszor kaptak ki.

Nyíregyháza Spartacus FC-ETO FC 0-1 (0-0)

gólszerző: Gavric (66.)

sárga lap: Benczenleitner (22.), illetve Vitális (80.), Toma (89.), Huszár (90.), Njie (90.), Schön (94.)

labdarúgás

győr

nb i

nyíregyháza

24 ÓRA
