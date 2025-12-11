Izgalmas csütörtök elébe néznek a Fradi szurkolói – sport a tévében

Csehországban a leköszönő kormány utolsó ülése után tartott sajtótájékoztatót Petr Fiala ügyvezető miniszterelnök. A SPOLU koalíció – vagyis az ODS, a TOP 09 és a KDU-ČSL –, valamint a STAN mozgalom által vezetett kabinet most zárja le működését. Fiala szerint kormányzása sikeres volt, és ezt az idő is egyre inkább igazolni fogja.