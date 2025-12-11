ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Izgalmas csütörtök elébe néznek a Fradi szurkolói – sport a tévében

Infostart / MTI

A Ferencváros a Rangers ellen lép pályára az Európa-liga alapszakaszában, később pedig az Aston Villa és a Basel szurkolói is rághatják a körmüket. De lesz még darts, kézilabda és sí is, ha a foci nem lenne elég.

A december 11-i, csütörtöki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

18.45: Labdarúgás, Európa-liga, alapszakasz, Ferencváros-Rangers

Sport 1

20.00: Darts, világbajnokság, 1. nap, London

Sport 2

18.45: Kézilabda, német férfi bajnokság, Flensburg-Füchse Berlin

20.45: Labdarúgás, Európa-liga, alapszakasz, Basel-Aston Villa

Eurosport 1

10.10: Alpesi sí, világkupa, női lesiklás, St. Moritz

13.45, 19.45: Sznúker, európai sorozat, Blackpool, Shoot Out, 1. forduló

Eurosport 2

13.35: Szabadstílusú sí, síkrossz, világkupa, Val Thorens

