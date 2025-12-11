Izgalmas csütörtök elébe néznek a Fradi szurkolói – sport a tévében

A december 11-i, csütörtöki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
18.45: Labdarúgás, Európa-liga, alapszakasz, Ferencváros-Rangers
Sport 1
20.00: Darts, világbajnokság, 1. nap, London
Sport 2
18.45: Kézilabda, német férfi bajnokság, Flensburg-Füchse Berlin
20.45: Labdarúgás, Európa-liga, alapszakasz, Basel-Aston Villa
Eurosport 1
10.10: Alpesi sí, világkupa, női lesiklás, St. Moritz
13.45, 19.45: Sznúker, európai sorozat, Blackpool, Shoot Out, 1. forduló
Eurosport 2
13.35: Szabadstílusú sí, síkrossz, világkupa, Val Thorens