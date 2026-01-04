Súlyos baleset, mentőhelikoptert riasztottak a lezárt M5-ösre

A baleset miatt lezárták a sztráda Budapest felé vezető oldalát – közölte a katasztrófavédelem vasárnap délben. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A korlátozást azóta feloldották.
A műszaki mentést a dabasi hivatásos tűzoltók végezték.
A baleset miatt lezárták a sztráda Budapest felé vezető oldalát – közölte a katasztrófavédelem vasárnap délben. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A korlátozást azóta feloldották.
A műszaki mentést a dabasi hivatásos tűzoltók végezték.
Egyre több videó lát napvilágot arról, micsoda veszteséget szenvedett a venezuelai hadsereg az Egyesült Államok támadása során. Az ország korábban Dél-Amerika egyik legerősebb haderejét tartotta fenn, amely hátterében jelentős mértékben az Oroszországtól az elmúlt két évtizedben kapott fegyverszállítmányok állnak. A megmaradt eszközökre idővel Washington vélhetően igényt formál - számolt be a Defence Express.
Az IFFHS közzétette 2025-ös góllövőlistáját, amelynek élén a Real Madrid francia csatára, Kylian Mbappé végzett 39 bajnoki találattal.
Venezuela denounces “military aggression" after the US launched strikes on Saturday and captured Maduro and his wife.