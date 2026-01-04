Súlyos baleset, mentőhelikoptert riasztottak a lezárt M5-ösre

Egyre több videó lát napvilágot arról, micsoda veszteséget szenvedett a venezuelai hadsereg az Egyesült Államok támadása során. Az ország korábban Dél-Amerika egyik legerősebb haderejét tartotta fenn, amely hátterében jelentős mértékben az Oroszországtól az elmúlt két évtizedben kapott fegyverszállítmányok állnak. A megmaradt eszközökre idővel Washington vélhetően igényt formál - számolt be a Defence Express.