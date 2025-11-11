ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 11. kedd Márton
Mihalecz István (k), a Zalaegerszeg vezetõedzõje, Vlaszák Géza (b) kapusedzõ és Nikházi Márk másodedzõ a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában játszott Zalaegerszegi TE FC - Kecskeméti TE mérkõzésen a zalaegerszegi ZTE Arénában 2025. április 27-én.
Nyitókép: Katona Tibor, MTI/MTVA

Megvan Mészöly Géza utódja

Infostart / MTI

Ismét Nikházi Márk lett a labdarúgó Merkantil Bank Ligában sereghajtó Budafoki MTE vezetőedzője.

A klub, amely kedden honlapján jelentette be a tréner visszatérését, hétfőn közös megegyezéssel bontott szerződést a csapatot addig irányító Mészöly Gézával.

A helyére érkezett 36 éves Nikházi 2024 és 2025 között 17 mérkőzésen már ült a budafokiak kispadján, Mészöly épp őt váltotta. Legutóbb – nyártól múlt hétig – Dorogon dolgozott.

Az utolsó helyen álló Budafok a legutóbbi három bajnokiját szerzett gól nélkül elveszítette. A márciusban kinevezett Mészöly mérlege hat győzelem és öt döntetlen mellett 12 vereség volt.

vezetőedző

edzőváltás

budafoki mte

