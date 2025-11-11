ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 11. kedd Márton
A portugál Cristiano Ronaldo a katari labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjében játszott Marokkó-Portugália mérkőzésen a dohai at-Tumama Stadionban 2022. december 10-én. Portugália 1-0-ra kikapott.
Nyitókép: MTI/AP/Petr David Josek

Cristiano Ronaldo egyelőre nem akasztja szögre a stoplist

Infostart / MTI

Korábbi nyilatkozatával ellentétben még egy-két évig nem vonul vissza, a portugálok futballsztárja.

A 40 éves, ötszörös aranylabdás játékos egy hete egy internetes műsorban úgy fogalmazott, hogy "hamarosan" befejezi pályafutását, és végre több ideje lesz magára, a családjára, hogy nevelje a gyermekeit. Egy keddi sajtóeseményen ugyanakkor bejelentette, hogy csak egy-két év múlva akasztja szögre a futballcipőt, és biztosan kitölti 2027-ig szóló, mesés szerződését a szaúdi al-Nasszrnál.

"Fizikálisan remekül érzem magam, és már az észak-amerikai világbajnokság lebeg a szemem előtt" - utalt arra, hogy a magyarokkal azonos selejtezőcsoportban szereplő portugálok csütörtökön egy írországi győzelemmel már kijutnának a jövő évi viadalra.

"Ez lesz az utolsó vb-m, mivel 2026-ban már 41 éves leszek" - erősítette meg Ronaldo, aki a válogatottban 225 mérkőzésen 143-szor volt eredményes, mindkettővel világcsúcstartó.

Cristiano Ronaldo egyelőre nem akasztja szögre a stoplist

cristiano ronaldo

portugál válogatott

futballista

