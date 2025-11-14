ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 14. péntek
Cristiano Ronaldo portugál cserejátékos csapatának egyik gólja után a katari labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében játszott Portugália-Svájc mérkőzésen a Loszaíl Stadionban 2022. december 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Rolex Dela Pena

Cristiano Ronaldo most hetekig izgulhat

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Várhatóan három hetet kell várnia a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) ítéletére Cristiano Ronaldónak, a portugálok futballsztárjának, akit kiállítottak csütörtökön, az Írországban 2-0-ra elveszített világbajnoki selejtezőn.

A 40 éves csatár az 59. percben először sárga lapot kapott, mert könyökkel eltalálta az írek hátvédjét, Dara O'Shea-t, majd a hosszú percekig tartó videóbírós ellenőrzés után piros lapra módosították az ítéletet. A FIFA-nak az idén rendre három hétbe telt, mire közölte a piros lapos játékosok eltiltásának mértékét, és mivel most márciusig nem lesznek újabb vb-selejtezők, a döntéshozóknak még kevésbé kell igyekezniük. Erre utal az is, hogy a világszövetség illetékesei nem nyilatkoztak arról, hogy mikorra várható döntés az ötszörös aranylabdás ügyében.

Ronaldónak a szabályok értelmében egy találkozót biztosan ki kell hagynia, ez vasárnap lesz, amikor a portugálok a magyarok által csütörtökön 1-0-ra megvert örményeket fogadják. Az előírások alapján a szaúdi al-Nasszr légiósa két mérkőzésen nem léphet pályára, ha súlyos szabálytalanságnak sorolják be a tettét, és három tétmeccsre tiltják el, ha erőszakos cselekedetnek minősítik a könyöklését. Utóbbi két esetben a jövő nyári, észak-amerikai világbajnokság első egy vagy két mérkőzésén nem számíthat rá Roberto Martínez szövetségi kapitány.

Ronaldónak ez volt a 226. válogatott mérkőzése és az első kiállítása.

A portugáloknak tíz pontjuk van, a magyaroknak nyolc, tehát ha a Ronaldót eltiltás miatt nélkülöző portugál csapat vasárnap legyőzi Örményországot - amely számára már tét nélküli a találkozó -, akkor kijut a jövő évi világbajnokságra.

Portugália vezeti az F csoportot 10 ponttal, kettővel megelőzve Magyarországot. Írország a harmadik hét ponttal.

Bóka János: kísérletek zajlottak arra, hogy Magyarország amerikai pozícióját aláássák

Az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök múlt pénteki találkozója véget vet azoknak az európai kísérleteknek, amelyek megpróbáltak éket verni az Egyesült Államok és Magyarország közé, a jó viszony pedig súlyt ad Magyarország pozíciójának az unión belül – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter.
Jó hír érkezett a Balatonról: ezek az árak nem emelkednek

Nem emelkednek jövőre a balatoni horgászjegy árak - jelentette be a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (BHN) vezérigazgatója a XI. Balatoni Horgász Konferencián pénteken Siófokon.

Ilyen pazarságot ritkán látni: eladó Szeged egyetlen úszó lakóotthona, amihez romkocsma és mozi is tartozik

Szeged legendás Tisza-parti helyszíne most eladó: vele a város egyetlen úszó lakóhajója, hozzá egy romkocsma és egy szabadtéri mozi, mind új gazdára vár. De vajon lesz, aki ezt így tovább is viszi?

Russian drone slams into block of flats in deadly wave of strikes across Kyiv

Six people are killed in Kyiv, and Ukraine targets one of Russia's biggest oil ports on the Black Sea coast.

