Egy igazi klasszikus: a lefújás után volt az igazi összecsapás a Real Madrid és a Barcelona között

Miközben a Barcelona igyekezett támadni 1–2-nél az egyenlítésért, Pedri a 99. percben sárga lapot érően szabálytalankodott Tchouaménivel szemben. Ettől azonban a lehető legbékésebben véget érhetett volna a mérkőzés, a francia középpályás sem neheztelt, elfogadta, hogy egy rosszul sikerült, de nem feltétlenül indulatból elkövetett mozdulat miatt került a földre. A többi madridi is inkább sajnálta, mint szidta Pedrit, aki mivel ez már a második sárga lapja volt az este folyamán, megkapta a piros lapot is.

Ám a két kispadnál kirobbant a veszekedés, a második félidő közepe táján lecserélt, majd az öltözőből már papucsban a kispadhoz kisétáló Vinicius Júnior és az ukrán tartalékkapus, Lunyin tűzött össze a Barcelona játékosaival, köztük Ferran Torresszel és Alejandro Baldéval.

Mintegy varázsütésre – a sajátjait védelmezendő – a két kispad elindult egymás felé, még olyanok is, akik egyébként sérülésük miatt nem is voltak benevezve a mérkőzésre, mint Antonio Rüdiger és David Alaba a Madridból, Raphinha a Barcelonából. Miközben megérkeztek a rendőrök, látva hogy kezd eldurvulni a helyzet.

Xabi Alonso, a Madrid edzője igyekezett elrángatni Viníciust a frontvonalból. Lunyint, aki a legközelebb állt a katalán klub játékosaihoz, végül kiállította Cesar Soto Grado játékvezető. Az AS, a madridi sportnapilap megtudta, hogy Soto Grado azt írta a mérkőzés jegyzőkönyvébe, hogy azért adta a piros lapot, mert a kapus „agresszivitást mutatva elhagyta a saját kispadját az ellenfél kispadja felé indulva, ami miatt saját csapattársainak kellett lefogni”. Egyébként a mérkőzés utáni torzsalkodás miatt a bíró sárga lappal büntette Rodrygót, Viniciust és Militaót, valamint Fermin Lópezt, Baldét és Ferran Torrest.

A rendőrök közben sorfalat állítottak a két kispad közé. Másodpercekkel azt követően, hogy Thibaut Courtois újraindította a játékot, Soto Grado hármat sípolt.

A felezővonal környékén Dani Carvajal, a Real Madrid csapatkapitánya Lamine Yamal felé sétálva ujjaival Lamine Yamalt hergelte, mutogatva, hogy szerinte a fiatal játékos túl sokat beszél. Nyilvánvalóan Yamalnak a múlt héten tett nyilatkozataira utalt, amelyek, bár viccesnek szánta őket a Barcelona ifjú csillaga, sértették a madridiakat.

This is what we call El Clasico. Even if they come from the same nationality, you don’t always have to be friends at club level.



It’s a rivalry for a reason pic.twitter.com/iIOODauyMy — DesmundOris (@Desmund_Oris) October 26, 2025

Dani Carvajal közben fogadta Marcus Rashford mérkőzés végi gratulációját, majd Yamal megpróbált indulatosan odafutni hozzá, de Eduardo Camavinga megfogta és szelíden ellökdöste onnan.

Utána bekapcsolódott a vitába a saját kapujától érkező Thibaut Courtois, akinek szintén Yamallal akadt elszámolnivalója. Több játékos is igyekezett közéjük állni, miközben Brahim Diaz és Ferran Torres is összekapott valamin. Éder Militaót is sérelem érte, de őt Tchouaméni és Xabi Alonso odébb tudta húzni.

Közben Vinícius Júniour és Lamine Yamal is hallótávolságon belülre került egymással, ők is sértegették egymást. Luis Llopis, a madridi kapusedző megpróbálta berángatni Vinícius az öltözőfolyosóra, de a brazil futballista hirtelen elkezdett Yamal felé rohanni, alighanem meghallott valamit… Négy madridi stábtag fogta vissza. Honfitársa, Raphinha is segítően be akart avatkozni, de Federico Valverde megelőzte.

A hírek szerint a spanyol szövetség nem tervez újabb szankciókat a perpatvar résztvevőinek.