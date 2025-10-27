ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.97
usd:
335.37
bux:
105116.85
2025. október 27. hétfő Szabina
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vinícius Júnior, a Real Madrid játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének Real Madrid-Bayern München visszavágó mérkőzésén a madridi Santiago Bernabeu Stadionban 2024. május 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Mariscal

Tényleg elegük van a Real Madrid vezetőinek Viníciusból?

Infostart

A Real Madrid immár öt ponttal vezet a Barcelona előtt a La Ligában, a 2023–2024-es idény óta először nyert legnagyobb riválisa ellen, Kylian Mbappé továbbra is kivételes formában lövi a gólokat, Jude Bellingham is megszerezte idénybeli első bajnoki gólját. Mégsincs nyugalom a klubom belül: egyre több fejfájást okoz a vezetőknek Vinícius Júnior helyzete.

Xabi Alonso vezetőedző lecserélte az El Clásico második félidejének közepén, a 72. percben Rodrygo váltotta. Vinícius ezt láthatóan nehezen viselte, bevonult az öltözőbe, noha utána visszatért az arénába, a kispadra.

Láthatóan meglepődött, amikor a negyedik játékvezető az ő számát mutatta fel a cserénél. Nem is rejtette véka alá, hogy nem ért egyet Xabi Alonso döntésével: „Én? Én? Mister, Mister!” – kiabálta kitárt karokkal, szinte magyarázatot követelve, majd káromkodott egy cifrát.

„Elhagyom a csapatot, elhagyom, jobb, ha elhagyom” – mondta az egyik közvetítő, a DAZN mikrofonjába, az öltözőbe menet.

Xabi Alonso sem fogta vissza magát, a Marca szerint azt mondta: Gyerünk lefelé, Vini, te rohadék!”

A konfliktus csitítása érdekében Luis Llopisnak, a Real Madrid kapusedzőjének be kellett mennie az öltözőbe, hogy beszéljen Viniciusszal. Sikerült kicsit lecsillapítani a brazilt, aki percekkel később visszatért a kispadra.

Xabi Alonso a 2–1-re megnyert mérkőzés utáni sajtótájékoztatón azt mondta, lesz folytatása az ügynek, de zárt ajtók mögött. Négyszemközt kívánja megoldani a játékossal.

A BBC honlapján a brit közszolgálati média spanyolfutball-szakértője, Gullem Balague elemezte a helyzetet. A kiindulópont: kétségtelen, hogy a madridisták imádják Viníciust, nevét többször is skandálták az el Clásico alatt is. Ám az elmúlt hónapokban számtalan hír látott napvilágot arról, hogy a klub fontolóra venné elengedését, ha megfelelő ajánlat érkezik.

„Azt a mentalitást, ami neki van, nehéz megváltoztatni, különösen akkor, ha úgy érzed, hogy közel állsz ahhoz, hogy a világ legjobbja legyél, aztán a klub Mbappét sztárolja inkább.

Az utóbbi időben úgy érezte, hogy a klub nem védi meg. Vannak történetek, amelyeket lehet, hogy a klub szivárogtatott ki, vagy amelyeket nem tagad, az egyik szerint nem lennének elégedetlenek, ha valaki 250 millió eurót kínálna érte, annyiért elengednék.

Mindezt érzi, és amikor Xabi Alonso lecserélte – jogosan, mert Vinicius nem zhárt úgy vissza védekezésben, ahogy kellett volna –, Vinicius azt mondta magában: »miért én, miért én megint?«. A jelenlegi helyzetben nehéz lesz hidat építeni a klub és Vinicius közé.”

Vinícius Júnior a mérkőzés után összeszólalkozott Lamine Yamallal is. Odament a Barça fiatal játékosához, és úgy tűnt, mintha azt mondaná neki, hogy „túl sokat beszélsz”, miközben a kezével intett, majd röviden ordítoztak egymással, mielőtt a csapattársaik és a stábok tagjai szétválasztották őket.

Ami a szerződésével kapcsolatos helyzetet illeti, a kontraktus 2027 júniusáig szól,

a brazil csatár szezononként nagyjából nettó 17 millió eurót keres, bónuszokkal együtt. A klub vezetősége jó előre elkezdte a szerződéshosszabbítás kidolgozását – célul tűzve ki a szerződés 2030-ig történő meghosszabbítását –, de a 2025-ös tárgyalások zsákutcába jutottak.

Jelentős eltérés mutatkozik a felek véleményében a pénzügyi feltételeket tekintve. A 25 éves csatár évi körülbelül 20 millió eurót, valamint akár további tízmilliós prémiumot szeretne, hogy a klub legjobban kereső játékosával, Kylian Mbappéval egy szintre kerüljön.

Florentino Pérez klubelnök legutóbbi ajánlata nagyjából 20 millió eurós fix összegről szólt szezononként (vagyis emelne, de nem annyit, amennyit Vinícius kér), így távolinak tűnik a megegyezés.

Spanyol médiajelentések szerint a Real Madrid ultimátumot adott: ha Vinícius nem hosszabbít, a klub hajlandó lenne 2026 nyaráig eladni, ahelyett, hogy kockáztatná a szerződésének lejártát. De megfelelő ajánlat esetén már januárban elengedné. Pérez álomterve Vinícius távozása esetén Erling Haaland megszerzése, Kylian Mbappé mellé.

A szaúdi Pro League klubjai korábban érdeklődést mutattak a brazil csatár iránt, rekordösszegű ajánlatokról születtek pletykák (300 millió eurós átigazolás és 1 milliárd eurós szerződés),

bár úgy tűnik, hogy ez az érdeklődés egyelőre alábbhagyott.

Vinícius egyelőre nem szívesen menne Szaúd-Arábiába, Európában szeretne futballozni. A Paris Saint-Germain és a Manchester City is figyelemmel kíséri a helyzetet, utóbbi esetében érdekes változat egy madridi ajánlat a Vinícius-Haaland cserére.

A mostani helyzet azért különleges, mert Vinícius eddig mindig arról beszélt, hogy a Real Madridnál akar maradni. Ám azt nehezen viseli, hogy másodhegedűs legyen.

Kezdőlap    Sport    Tényleg elegük van a Real Madrid vezetőinek Viníciusból?

real madrid

xabi alonso

vinícius júnior

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Már napi 24 órában érkezhetnek a DNS- és ujjnyomatadatok

Már napi 24 órában érkezhetnek a DNS- és ujjnyomatadatok

Megkezdte a nemzetközi adatcserét kiszolgáló informatikai rendszer üzemeltetését biztosító projektjét a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ – mondta el Vargáné Kunos Ágnes, a központ informatikai osztályának vezetője az InfoRádióban.
Nagy áttörés a vámháborúk ügyében, az Egyesült Államok Kínával és Indiával is megegyezhetett

Nagy áttörés a vámháborúk ügyében, az Egyesült Államok Kínával és Indiával is megegyezhetett

Az amerikai pénzügyminiszter szerint lekerülhet a napirendről a Kínát célzó büntetővám, mert megállapodtak egymással a felek, India pedig nem vesz orosz kőolajat. Donald Trump amerikai elnök Malajziában kezdte ázsiai útját, a héten találkozhat Hszi Csin-ping kínai elnökkel Dél-Koreában.
 

Donald Trump maláj tánca felrobbantotta a közösségi médiát

Ismét fellángoltak a harcok, Pakisztán háborúval fenyegette meg Afganisztánt

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy megalkossuk a Napot a Földön

Egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy megalkossuk a Napot a Földön

Japánban új mérföldkő született az atomenergia jövőjében. A Helical Fusion startup stabil áramtermelést ért el szupervezető körülmények között, ami kulcsfontosságú lépés a fúziós energia megvalósítása felé - számolt be a Reuters. Abba az irányba, amelyben eddig hetven év kutatás sem hozott kereskedelmileg működő megoldást.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tízmilliókat bukott az olimpiai bajnok magyar úszó: ezért nem kaphatja meg jutalmát Kós Hubert

Tízmilliókat bukott az olimpiai bajnok magyar úszó: ezért nem kaphatja meg jutalmát Kós Hubert

Bár a világkupa-sorozaton 60 millió forintnál több pénzdíjat nyert, egyetemi státusza miatt nem juthat hozzá a nyereményhez Kós Hubert.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

King Abdullah tells the BBC there would need to be peace in Gaza before any international forces were deployed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 27. 09:00
A Fradi jövendő Európa-liga-ellenfele is lesz ma a tévében
2025. október 26. 23:10
El Clásico: az ág is húzta a Realt, mégis megverték a Barcelonát
×
×
×
×