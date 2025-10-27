Tényleg elegük van a Real Madrid vezetőinek Viníciusból?

Xabi Alonso vezetőedző lecserélte az El Clásico második félidejének közepén, a 72. percben Rodrygo váltotta. Vinícius ezt láthatóan nehezen viselte, bevonult az öltözőbe, noha utána visszatért az arénába, a kispadra.

Láthatóan meglepődött, amikor a negyedik játékvezető az ő számát mutatta fel a cserénél. Nem is rejtette véka alá, hogy nem ért egyet Xabi Alonso döntésével: „Én? Én? Mister, Mister!” – kiabálta kitárt karokkal, szinte magyarázatot követelve, majd káromkodott egy cifrát.

„Elhagyom a csapatot, elhagyom, jobb, ha elhagyom” – mondta az egyik közvetítő, a DAZN mikrofonjába, az öltözőbe menet.

Xabi Alonso sem fogta vissza magát, a Marca szerint azt mondta: Gyerünk lefelé, Vini, te rohadék!”

A konfliktus csitítása érdekében Luis Llopisnak, a Real Madrid kapusedzőjének be kellett mennie az öltözőbe, hogy beszéljen Viniciusszal. Sikerült kicsit lecsillapítani a brazilt, aki percekkel később visszatért a kispadra.

Xabi Alonso a 2–1-re megnyert mérkőzés utáni sajtótájékoztatón azt mondta, lesz folytatása az ügynek, de zárt ajtók mögött. Négyszemközt kívánja megoldani a játékossal.

A BBC honlapján a brit közszolgálati média spanyolfutball-szakértője, Gullem Balague elemezte a helyzetet. A kiindulópont: kétségtelen, hogy a madridisták imádják Viníciust, nevét többször is skandálták az el Clásico alatt is. Ám az elmúlt hónapokban számtalan hír látott napvilágot arról, hogy a klub fontolóra venné elengedését, ha megfelelő ajánlat érkezik.

„Azt a mentalitást, ami neki van, nehéz megváltoztatni, különösen akkor, ha úgy érzed, hogy közel állsz ahhoz, hogy a világ legjobbja legyél, aztán a klub Mbappét sztárolja inkább.

Az utóbbi időben úgy érezte, hogy a klub nem védi meg. Vannak történetek, amelyeket lehet, hogy a klub szivárogtatott ki, vagy amelyeket nem tagad, az egyik szerint nem lennének elégedetlenek, ha valaki 250 millió eurót kínálna érte, annyiért elengednék.

Mindezt érzi, és amikor Xabi Alonso lecserélte – jogosan, mert Vinicius nem zhárt úgy vissza védekezésben, ahogy kellett volna –, Vinicius azt mondta magában: »miért én, miért én megint?«. A jelenlegi helyzetben nehéz lesz hidat építeni a klub és Vinicius közé.”

Vinícius Júnior a mérkőzés után összeszólalkozott Lamine Yamallal is. Odament a Barça fiatal játékosához, és úgy tűnt, mintha azt mondaná neki, hogy „túl sokat beszélsz”, miközben a kezével intett, majd röviden ordítoztak egymással, mielőtt a csapattársaik és a stábok tagjai szétválasztották őket.

Ami a szerződésével kapcsolatos helyzetet illeti, a kontraktus 2027 júniusáig szól,

a brazil csatár szezononként nagyjából nettó 17 millió eurót keres, bónuszokkal együtt. A klub vezetősége jó előre elkezdte a szerződéshosszabbítás kidolgozását – célul tűzve ki a szerződés 2030-ig történő meghosszabbítását –, de a 2025-ös tárgyalások zsákutcába jutottak.

Jelentős eltérés mutatkozik a felek véleményében a pénzügyi feltételeket tekintve. A 25 éves csatár évi körülbelül 20 millió eurót, valamint akár további tízmilliós prémiumot szeretne, hogy a klub legjobban kereső játékosával, Kylian Mbappéval egy szintre kerüljön.

Florentino Pérez klubelnök legutóbbi ajánlata nagyjából 20 millió eurós fix összegről szólt szezononként (vagyis emelne, de nem annyit, amennyit Vinícius kér), így távolinak tűnik a megegyezés.

Spanyol médiajelentések szerint a Real Madrid ultimátumot adott: ha Vinícius nem hosszabbít, a klub hajlandó lenne 2026 nyaráig eladni, ahelyett, hogy kockáztatná a szerződésének lejártát. De megfelelő ajánlat esetén már januárban elengedné. Pérez álomterve Vinícius távozása esetén Erling Haaland megszerzése, Kylian Mbappé mellé.

A szaúdi Pro League klubjai korábban érdeklődést mutattak a brazil csatár iránt, rekordösszegű ajánlatokról születtek pletykák (300 millió eurós átigazolás és 1 milliárd eurós szerződés),

bár úgy tűnik, hogy ez az érdeklődés egyelőre alábbhagyott.

Vinícius egyelőre nem szívesen menne Szaúd-Arábiába, Európában szeretne futballozni. A Paris Saint-Germain és a Manchester City is figyelemmel kíséri a helyzetet, utóbbi esetében érdekes változat egy madridi ajánlat a Vinícius-Haaland cserére.

A mostani helyzet azért különleges, mert Vinícius eddig mindig arról beszélt, hogy a Real Madridnál akar maradni. Ám azt nehezen viseli, hogy másodhegedűs legyen.