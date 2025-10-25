ARÉNA - PODCASTOK
390.1
335.54
0
2025. október 25. szombat
Nyitókép: Pixabay

Lendületből érkezik Verstappen, az MTK és a Felcsút - sport a tévében

Infostart / MTI

Mutatjuk a teljes szombati tévés sportkínálatot.

M4 Sport

9.00: Torna, vb, szerenkénti döntők, Jakarta

14.30: Labdarúgás, NB I, Puskás Akadémia FC-MTK Budapest

17.00: Labdarúgás, NB I, Diósgyőri VTK-Paksi FC

19.30 és 23.00: Forma-1, Mexikói Nagydíj, 3. szabadedzés, időmérő edzés

M4 Sport+

15.15: Kosárlabda, férfi NB I, Kaposvár-Körmend

17.30: Kézilabda, női NB I, Esztergom-Mosonmagyaróvár

19.30: Labdarúgás, NB I, Nyíregyháza Spartacus FC-Kolorcity Kazincbarcika SC

Sport 1

15.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Podravka Koprivnica - FTC-Rail Cargo Hungaria

17.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, DVSC Schaeffler-Győri Audi ETO

20.00: Kézilabda, férfi, német bajnokság, Melsungen-Lemgo

21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Benfica-Arouca

Sport 2

13.00 és 19.00: Darts, Európa-bajnokság, Dortmund

Eurosport 1

9.30 és 12.45: Alpesi sí, világkupa, női óriás-műlesiklás, 1. és 2. futam

14.10 és 19.45: Sznúker, Northern Ireland Open, elődöntő

23.30: Pályakerékpár, vb, Chile

Eurosport 2

10.30, 12.40 és 14.50: Műkorcsolya, Grand Prix, jégtánc, női, férfi és páros kűr, Kína

23.00: Golf, PGA Tour, Black Desert Championship

Spíler 1

15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Sunderland

18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester United-Brighton

20.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Brentford-Liverpool

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Girona-Real Oviedo

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Elche

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Getafe

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Valencia-Villarreal

Arena 4

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Mönchengladbach-Bayern München

18.00: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Dortmund-1. FC Köln

20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Hertha BSC-Fortuna Düsseldorf

Match 4

13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Ipswich Town-West Bromwich Albion

16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Newcastle United-Fulham

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, SSC Napoli-Internazionale

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cremonese-Atalanta

labdarúgás

forma-1

televízió

sportműsor

Fendler Judit: drámaian kevesen mennek el itthon a szűrővizsgálatokra, pedig életet menthetnek

Fendler Judit: drámaian kevesen mennek el itthon a szűrővizsgálatokra, pedig életet menthetnek
Magyarországon az ingyenes szűréseken való részvétel jóval elmarad az OECD-országok átlagától, ami komoly népegészségügyi veszélyt jelent, ugyanis a daganatos vagy kardiovaszkuláris betegségek korai felismerése a leghatékonyabb eszköz a gyógyításban, az életmentésben – mondta az InfoRádióban a Szegedi Tudományegyetem kancellárja, Fendler Judit.
 

Nagyon sokaknak megtetszett már a Semmelweis HELP tünetellenőrző alkalmazás

Londoni találkozó: le akarja vágni Oroszországot a világ olaj- és gázpiacáról a „hajlandók koalíciója”

Londoni találkozó: le akarja vágni Oroszországot a világ olaj- és gázpiacáról a „hajlandók koalíciója”

Mivel Vlagyimir Putyin minden tűzszüneti kezdeményezést elutasít, meg kell állítani az orosz háborús gépezet finanszírozását – mondta a „hajlandók koalíciójának” londoni találkozóját kezdeményező Keir Starmer brit kormányfő.
 

A budapesti békecsúcsról is szó lesz: orosz elnöki különmegbízott érkezett Amerikába

Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcs után: Magyarország nem megy háborúba

Antonio Costa: Ukrajnának lesz pénze megvédenie magát, Oroszország azonnal fogadja el a tűzszünetet!

Robert Fico: sikerült elérni, hogy az orosz vagyon elkobzása ne kerüljön a záródokumentumba

Az Ukrajnát támogató országok vezetői csúcstalálkozót tartanak pénteken Londonban

Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
A háború kezdete óta nem történt ilyen Oroszországban - Váratlanul megroppant az orosz gazdaság húzóereje

A háború kezdete óta nem történt ilyen Oroszországban - Váratlanul megroppant az orosz gazdaság húzóereje

Váratlanul összeomlott a 2022 óta hihetetlen tempóban pörgő orosz hadiipar, sőt több kapcsolódó ágazat stagnált vagy zsugorodott a hivatalos statisztikák szerint - tudósított a RBC Ukraine.

Valaki 10,5 milliárd forintot fizetett ezért a festményért: azért ez még a leggazdagabbaknak sem aprópénz

Valaki 10,5 milliárd forintot fizetett ezért a festményért: azért ez még a leggazdagabbaknak sem aprópénz

Adókkal és illetékekkel együtt huszonhétmillió euróért (10,5 milliárd forint) kelt el pénteken Párizsban Amedeo Modigliani egy képe.

Venezuela's Maduro says US 'fabricating war' as it deploys world's largest warship

Venezuela's Maduro says US 'fabricating war' as it deploys world's largest warship

The deployment of the USS Gerald R Ford marks a major escalation in what the US says is a campaign to target drug traffickers.

