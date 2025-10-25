Lendületből érkezik Verstappen, az MTK és a Felcsút - sport a tévében

Fendler Judit: drámaian kevesen mennek el itthon a szűrővizsgálatokra, pedig életet menthetnek

Magyarországon az ingyenes szűréseken való részvétel jóval elmarad az OECD-országok átlagától, ami komoly népegészségügyi veszélyt jelent, ugyanis a daganatos vagy kardiovaszkuláris betegségek korai felismerése a leghatékonyabb eszköz a gyógyításban, az életmentésben – mondta az InfoRádióban a Szegedi Tudományegyetem kancellárja, Fendler Judit.