ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.78
usd:
336.06
bux:
102816.02
2025. október 15. szerda Teréz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Burning candle on black background, space for text
Nyitókép: Boris Ipatov/Getty Images

Elhunyt Madár Gábor

Infostart / MTI

Elhunyt a Zalaegerszeg labdarúgócsapatának korábbi játékosa és vezetőedzője, Madár Gábor.

A 87 éves korában elhunyt Madár Gábor a szülővárosában, Vácott ismerkedett meg a labdarúgással. Zalaegerszegre 1957-ben került, majd 1972-ben az élvonalbeli együttes csapatkapitányaként vonult vissza – idézte fel a ZTE FC honlapja.

Pályafutását vezetőedzőként folytatta, és 1990-ben, majd 1994-ben is feljuttatta a zalaiakat az NB I-be. Később a klub utánpótlásában tevékenykedett, illetve dolgozott szakosztályvezetőként és technikai vezetőként is.

A Magyar Labdarúgásért Érdemrend bronz fokozatával 2008-ban, a Zalaegerszegért-díjjal 2019-ben tüntették ki.

Kezdőlap    Sport    Elhunyt Madár Gábor

labdarúgás

gyász

zalaegerszeg

zte fc

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mészáros Melinda: kétszámjegyű minimálbér-emelést szeretnének a szakszervezetek

Mészáros Melinda: kétszámjegyű minimálbér-emelést szeretnének a szakszervezetek

Legalább 12 százalékos minimálbér- és 10 százalékos garantált bérminimum-emelést szeretnének elérni a szakszervezetek a tavaly megkötött megállapodás újratárgyalásán – mondta az InfoRádióban Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke. Szerinte ez a vártnál alacsonyabb gazdasági teljesítmény mellett is kigazdálkodható, hiszen a cégek adókedvezményeket kaptak és továbbiakat is kaphatnak.
 

Szalai Zoltán: derűlátóbbak lettek a hazai cégek, ez az év az alkalmazkodásé és a stratégiaváltásé volt

MCC – Jelentés a vállalkozásokról: „viharban, de jó irányba”

Kaiser Ferenc: az orosz hadvezetésnek lépnie kellett, mert már nem tudja etetni az ukrajnai húsdarálót

Kaiser Ferenc: az orosz hadvezetésnek lépnie kellett, mert már nem tudja etetni az ukrajnai "húsdarálót"

Sokkal többe kerül az orosz államnak egy rokkant ellátása, mint a kárpótlás kifiztése a halott családtagjainak. Gyakran eltüntetik a maradványokat, mert ha nincs bizonyítva, hogy meghalt, akkor dezertőrnek minősítik, tehát a család nem kap ellátást – fogalmazott a katonai szakértő az InfoRádióban.
 

Megtízszereződött a Németországba tartó ukrán férfiak száma

Szakértő az atomfegyveres NATO-hadgyakorlatról: ez most nem az oroszoknak szól

VIDEÓ
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.16. csütörtök, 18:00
Gablini Gábor a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke
László Richárd a Toyota&Lexus országigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orbán Viktor elárulta, jön a következő találkozója Trumppal, a kettős adóztatásról is tárgyalnak

Orbán Viktor elárulta, jön a következő találkozója Trumppal, a kettős adóztatásról is tárgyalnak

Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita Kolostorban adott interjút, amelyben az egyiptomi békecsúcsról, Donald Trump amerikai elnökkel való kapcsolatáról, következő találkozásukról, valamint a közelgő uniós csúcsról is beszélt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Odavág az Otthon Start a lakáspiacnak: van, ahol már 3,6 milliós négyzetméterárral kell számolni

Odavág az Otthon Start a lakáspiacnak: van, ahol már 3,6 milliós négyzetméterárral kell számolni

Mérséklődött az új építésű lakások áremelkedési üteme a fővárosban, éves viszonylatban azonban továbbra is 16 százalékot meghaladó drágulás tapasztalható.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Gazans tell BBC of safety concerns as Israel says 'no compromise' on hostage returns

Gazans tell BBC of safety concerns as Israel says 'no compromise' on hostage returns

"There is constant shooting in our area," one displaced man says. "There is no water, no electricity and no tents."

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 15. 20:08
Simán győzött a Ferencváros a Bajnokok Ligája nyitófordulójában
2025. október 15. 13:07
Üzbegisztán, Zöld-foki Köztársaság, Jordánia - Csemegék a vb-mezőnyről: Európán kívül már nagyon tiszta a kép
×
×
×
×