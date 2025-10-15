A 87 éves korában elhunyt Madár Gábor a szülővárosában, Vácott ismerkedett meg a labdarúgással. Zalaegerszegre 1957-ben került, majd 1972-ben az élvonalbeli együttes csapatkapitányaként vonult vissza – idézte fel a ZTE FC honlapja.

Pályafutását vezetőedzőként folytatta, és 1990-ben, majd 1994-ben is feljuttatta a zalaiakat az NB I-be. Később a klub utánpótlásában tevékenykedett, illetve dolgozott szakosztályvezetőként és technikai vezetőként is.

A Magyar Labdarúgásért Érdemrend bronz fokozatával 2008-ban, a Zalaegerszegért-díjjal 2019-ben tüntették ki.