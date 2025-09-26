Még egy játékost benevezhet a Liverpool a BL-re

A 18 éves olasz Giovanni Leoni súlyos sérülést, az első vizsgálatok szerint keresztszalag-szakadást szenvedett a Southampton elleni Ligakupa-mérkőzés hajrájában. Várhatóan legkorábban márciusban térhet vissza.

Kiesése szűkíti a Liverpool lehetőségeit a belső védők posztján, viszont lehetőséget teremt a klubnak arra, hogy pótlólag benevezze Federico Chiesát (vagy bármelyik más mellőzött játékost, de nyilvánvalóan az olasz csatár az első számú opció) a BL ligaszakaszára.

Az UEFA az idei ligaszakasz előtt módosította a nevezés korábbi szabályait, s ezzel lehetővé tette a klubok számára, hogy a hatodik fordulóig egy alkalommal pótlólag benevezzenek egy futballistát, ha egy az eredeti listán szereplő mezőnyjátékos legalább 60 napra harcképtelenné válik.

Az UEFA Végrehajtó Bizottságának ülését követően az irányító testület a hónap elején megerősítette a változást, kijelentve: „A Végrehajtó Bizottság jóváhagyta a 2025–2026-os UEFA férfi klubversenyek szabályzatának módosítását, amely lehetővé teszi legfeljebb egy, hosszú ideig tartó sérüléssel vagy betegséggel küzdő mezőnyjátékos helyettesítését a bajnoki szakaszban, a hatodik fordulóig bezárólag. A módosítás célja annak biztosítása, hogy a keretek létszáma ne csökkenjen, és a játékosokat megvédjék a további munkaterheléstől.”

Federico Chiesa kihagyása az eredeti Bajnokok Ligája-keretből kényszerű lépés volt Arne Slot részéről, az UEFA-szabályok és Marc Guéhi megszerzésének meghiúsulása miatt.

A holland menedzsernek dönteni kellett Rio Ngumoha és Chiesa között, ő pedig a 17 éves angol szélső mellett voksolt. A fiatal játékos neve nem volt felírható az úgynevezett B-listára, mert csak tavaly, 15 évesen igazolta őt le a Liverpool a Chelsea-ből.

Marc Guéhi megszerzésének meghiúsulása után Slot mindenképpen szeretett volna még egy védőt benevezni, ezért írta be a listára az addig még hivatalos mérkőzésen a Liverpoolban nem szereplő Giovanni Leoni nevét. A védő sérülése miatt most azonban lehetősége van Federico Chiesát pótlólag benevezni. A Liverpool a következő BL-mérkőzését kedden, szeptember 30-án játssza Isztambulban, a Galatasaray ellen.