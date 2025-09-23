ARÉNA
liverpool fc
Nyitókép: Pixabay

Ismét megméretik magukat Szoboszlaiék – sport a tévében

Infostart / MTI

Az angol, olasz és spanyol labdarúgó-mérkőzések mellett jégkorong és országúti kerékpár nézhető élőben kedden a sportcsatornákon.

M4 Sport

10.45: Kerékpár, országúti világbajnokság, Ruanda, női junior időfutam

14.00: Kerékpár, országúti világbajnokság, Ruanda, férfi junior időfutam

Sport 2

13.45: Lóverseny, Kincsem+ Tuti

19.45: Jégkorong, svájci bajnokság, Zug-Davos

Eurosport 1

10.45: Kerékpár, országúti világbajnokság, Ruanda, női junior időfutam

14.00: Kerékpár, országúti világbajnokság, Ruanda, férfi junior időfutam

Spíler 1

18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Valencia

21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Villarreal

Spíler 2

18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Girona

21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Levante-Real Madrid

Aréna 4

18.30: Labdarúgás, Olasz Kupa, Udinese-Palermo

21.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, AC Milan-Lecce

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol Ligakupa, Liverpool FC-Southampton

