Ismét megméretik magukat Szoboszlaiék – sport a tévében

M4 Sport
10.45: Kerékpár, országúti világbajnokság, Ruanda, női junior időfutam
14.00: Kerékpár, országúti világbajnokság, Ruanda, férfi junior időfutam
Sport 2
13.45: Lóverseny, Kincsem+ Tuti
19.45: Jégkorong, svájci bajnokság, Zug-Davos
Eurosport 1
10.45: Kerékpár, országúti világbajnokság, Ruanda, női junior időfutam
14.00: Kerékpár, országúti világbajnokság, Ruanda, férfi junior időfutam
Spíler 1
18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Valencia
21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Villarreal
Spíler 2
18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Girona
21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Levante-Real Madrid
Aréna 4
18.30: Labdarúgás, Olasz Kupa, Udinese-Palermo
21.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, AC Milan-Lecce
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol Ligakupa, Liverpool FC-Southampton