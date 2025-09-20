ARÉNA
2025. szeptember 20. szombat
Watching football at home on TV
Nyitókép: by sonmez/Getty Images

Újpest, Liverpool vagy Milan? – sport a tévében

Infostart / MTI

Fociáradat, Forma–1, kézilabda, atlétika, birkózás – egy kis ízelítő a sportcsatornák szombati élő kínálatából.

M4 Sport

10.30: Forma-1, Azeri Nagydíj, 3. szabadedzés

12.00: Forma-2, Azeri Nagydíj, sprintfutam

14.00: Forma-1, Azeri Nagydíj, időmérő edzés

16.00: Kézilabda, női felkészülési mérkőzés, Magyarország-Svédország

18.00: Labdarúgás, NB I, Kazincbarcika-Újpest

20.15: Labdarúgás, NB I, Puskás Akadémia-ETO FC Győr

M4 Sport+

12.00: Atlétika, vb, Tokió

16.00: Labdarúgás, NB I, Nyíregyháza-Paks

18.00: Birkózás, vb, Zágráb

20.30: Labdarúgás, szlovák bajnokság, Slovan Bratislava-Dunaszerdahely

Sport 1

18.45: Labdarúgás, portugál bajnokság, AVS Futebol SAD-Benfica

Sport 2

10.00, 12.00 és 14.00: Autósport, ralikrossz, vb-futam, Isztambul, 1., 2. időmérő és döntők

16.00: Lósport, Kincsem+ Tuti

17.45: Kézilabda, német férfibajnokság, Erlangen-Magdeburg

19.45: Jégkorong, svájci bajnokság, Lausanne-Kloten

Eurosport 1

11.50: Atlétika, vb, Tokió

15.30: Országúti kerékpár, szlovák körverseny, 4. szakasz

17.00: Országúti kerékpár, luxemburgi körverseny, 4. szakasz

19.45: Sznúker, English Open, elődöntő

Eurosport 2

22.00: Tenisz, Laver Kupa

8.45: Triatlon, PTO Tour

14.00: Vitorlázás, The Ocean Race Europe

16.00: Motorsport, hosszútávú vb

Spíler 1

13.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Liverpool FC-Everton

15.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Brighton-Tottenham Hotspur

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Alavés-Sevilla

20.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Fulham-Brentford

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Girona-Levante

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Espanyol

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Villarreal-Osasuna

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Valencia-Athletic Bilbao

Arena 4

13.00: Labdarúgás, német másodosztály, Hertha-Paderborn

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Hoffenheim-Bayern München

18.30: Labdarúgás, német bajnokság, Leipzig-Köln

21.30: Amerikaifutball, NCAA, Oklahoma-Auburn

Match 4

13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Leicester-Coventry

16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Bournemouth-Newcastle

18.30: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester United-Chelsea

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Udinese-Milan

Újpest, Liverpool vagy Milan? – sport a tévében

labdarúgás

forma-1

sportműsor

sport a tévében

műsorajánló

Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
