Újpest, Liverpool vagy Milan? – sport a tévében

M4 Sport
10.30: Forma-1, Azeri Nagydíj, 3. szabadedzés
12.00: Forma-2, Azeri Nagydíj, sprintfutam
14.00: Forma-1, Azeri Nagydíj, időmérő edzés
16.00: Kézilabda, női felkészülési mérkőzés, Magyarország-Svédország
18.00: Labdarúgás, NB I, Kazincbarcika-Újpest
20.15: Labdarúgás, NB I, Puskás Akadémia-ETO FC Győr
M4 Sport+
12.00: Atlétika, vb, Tokió
16.00: Labdarúgás, NB I, Nyíregyháza-Paks
18.00: Birkózás, vb, Zágráb
20.30: Labdarúgás, szlovák bajnokság, Slovan Bratislava-Dunaszerdahely
Sport 1
18.45: Labdarúgás, portugál bajnokság, AVS Futebol SAD-Benfica
Sport 2
10.00, 12.00 és 14.00: Autósport, ralikrossz, vb-futam, Isztambul, 1., 2. időmérő és döntők
16.00: Lósport, Kincsem+ Tuti
17.45: Kézilabda, német férfibajnokság, Erlangen-Magdeburg
19.45: Jégkorong, svájci bajnokság, Lausanne-Kloten
Eurosport 1
11.50: Atlétika, vb, Tokió
15.30: Országúti kerékpár, szlovák körverseny, 4. szakasz
17.00: Országúti kerékpár, luxemburgi körverseny, 4. szakasz
19.45: Sznúker, English Open, elődöntő
Eurosport 2
22.00: Tenisz, Laver Kupa
8.45: Triatlon, PTO Tour
14.00: Vitorlázás, The Ocean Race Europe
16.00: Motorsport, hosszútávú vb
Spíler 1
13.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Liverpool FC-Everton
15.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Brighton-Tottenham Hotspur
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Alavés-Sevilla
20.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Fulham-Brentford
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Girona-Levante
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Espanyol
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Villarreal-Osasuna
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Valencia-Athletic Bilbao
Arena 4
13.00: Labdarúgás, német másodosztály, Hertha-Paderborn
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Hoffenheim-Bayern München
18.30: Labdarúgás, német bajnokság, Leipzig-Köln
21.30: Amerikaifutball, NCAA, Oklahoma-Auburn
Match 4
13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Leicester-Coventry
16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Bournemouth-Newcastle
18.30: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester United-Chelsea
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Udinese-Milan