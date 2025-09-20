Újpest, Liverpool vagy Milan? – sport a tévében

Nevével ellentétben és az időjárás miatt immár a hagyományoknak megfelelően ezúttal is szeptemberben kezdődik a világhírű müncheni sörfesztivál. Az Oktoberfest szombaton nyitja meg kapuit, és ezúttal is a bajor főváros főpolgármestere veri csapra az első hordót. Az október 5-ig tartó népünnepélyre több mint hatmillió látogatót várnak.