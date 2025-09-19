Ikszre mentett a Ferencváros

A hazaiak már az első félidőben is jelentős mezőnyfölényben futballoztak, ellenben a gólokat a vendégek szerezték. Előbb egy – a játékvezető által jogosan visszavont – les góllal jelezték, péntek este az ellentámadásokra építenek, amelynek eredményeként a 33. percben vezetést is szereztek. A 21 éves Babos Bence idénybeli ötödik bajnokiján a negyedik gólját szerezte.

A hátrányba kerülő Ferencváros hiába birtokolta többet a labdát, az első félidő hosszabbításában egy hazai szöglet után kontrázhatott a Diósgyőr, Elton Acolatse végigfutott a pályán, majd Dibusz Dénest is kicselezte, és öt méterről a kapu közepébe gurított.

Szünetben Robbie Keane vezetőedző négy helyen is változtatott, a Ferencváros még nyomasztóbb mezőnyfölénybe került, és a csereként beállt Gruber Zsombor révén a 68. percben szépített, majd a 91. percben egyenlített. A támadó ezzel az ötödik és hatodik találatát is megszerezte az idényben, s a góllövőlista első helyére lépett.

Az eredmény később már nem változott, így a zöld-fehérek döntetlennel hangoltak az Európa-liga alapszakaszos szereplésre, amelyet csütörtökön 21 órától a cseh Viktoria Plzen ellen kezdenek meg hazai pályán.

Egymást követő második hazai bajnokiját sem nyerte meg a Ferencváros. A Diósgyőr négy forduló óta veretlen, két-két győzelem és döntetlen a mérlege.