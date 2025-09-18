ARÉNA
2025. szeptember 18. csütörtök Diána
Nyitókép: Unsplash

Győzelem Románia ellen - Egyetlen lépésre a futsal-Eb-től Magyarország

Infostart / MTI

A lehető legminimálisabb különbséggel verte a magyar futsalválogatott a románt csütörtökön Debrecenben Eb-pótselejtezőn, de még lesz egy visszavágó - Craiovában.

A magyar férfi futsalválogatott 3-2-re legyőzte Romániát az Európa-bajnoki pótselejtező első mérkőzésén, csütörtökön Debrecenben.

A visszavágót jövő szerdán - magyar idő szerint - 18.30-tól játsszák Craiovában. A párharc győztese kijut a január 21. és február 7. között Rigában, Kaunasban és Ljubljanában sorra kerülő kontinenstornára.

Eredmény, pótselejtező, 1. mérkőzés:

Magyarország-Románia 3-2 (0-0)

Debrecen, 4200 néző, v.: Jelic, Babic, Dzeko (horvátok)

gólszerzők: Henrique Da Silva (22.), Büki (32.), Hadházi (38.), illetve Crisan (30.), Gavrila (39).

Sport

magyar válogatott

futsal

román

