Győzelem Románia ellen - Egyetlen lépésre a futsal-Eb-től Magyarország

Tegnap idén első alkalommal csökkentette a kamatokat a Fed, a lépés hatására pedig máris reagálnak a tőzsdék. Ázsiában többnyire esést láthattunk, Európában pedig emelkednek a tőzsdék. Nagy napja van az Intelnek is, a vállalat részvényei több mint 30 százalékot ugrottak az amerikai nyitás előtt, miután az Nvidia 5 milliárd dollárt fog befektetni a vállalatban, a lendület pedig folytatódott a kereskedés megkezédését követően is: idáig 28% pluszban van a jegyzés árfolyama, miközben az Nvidia 3,4%-kal került feljebb. A főbb európai részvényindexek pluszban zárták a napot. A tengerentúlon enyhe emelkedéssel zártak a főbb részvényindexek, a Dow Jones 0,4%-kal került feljebb, míg az S&P 500 0,47, a Nasdaq pedig 0,93%-on zárta a napot.