A labdarúgó Bajnokok Ligája döntő mérkőzés előkészületei Münchenben 2025. május 26-án. A 2024-2025-ös Bajnokok Ligája Paris Saint-Germain - Internazionale döntőjét május 31-én rendezik a müncheni Allianz Arénában.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

A sport ünnepe lesz a szerda is - sportközvetítések

Infostart / MTI

Atlétikai és birkózó világbajnokság, labdarúgó BL és még sok egyéb - szép szerdájuk lesz a sportrajongóknak.

M4 Sport

11.00: Atlétika, világbajnokság, Tokió

16.30 és 18.00: Birkózás, világbajnokság, Zágráb

19.00: Labdarúgás, NB II, Kecskemét-Budapest Honvéd

Sport 1

18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, GOG-Szeged

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Paris Saint-Germain - Atalanta

Sport 2

18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Slavia Praha-Bodö/Glimt

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Bayern München-Chelsea

Eurosport 1

12.00: Atlétika, világbajnokság, Tokió

15.30 és 20.00: Sznúker, English Open, 1. forduló

Eurosport 2

15.00: Országúti kerékpár, szlovák körverseny, 1. szakasz

17.00: Országúti kerékpár, luxemburgi körverseny, 1. szakasz

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol Ligakupa, Swansea City-Nottingham Forest

