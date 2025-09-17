A sport ünnepe lesz a szerda is - sportközvetítések

Eljött a Fed várva várt kamatdöntő ülésének napja, amelyen kamatcsökkentést várnak a piacok, bár mértékével kapcsolatban megoszlanak a vélemények. A piacokat kiváró hangulat jellemzi az esti események előtt, az amerikai indexek kis esésekkel zárták a keddi kereskedést, Ázsiában felemás a hangulat, de a Nikkei új csúcsra ment, mielőtt lefordult, az európai határidős indexek pedig a tegnapi mínuszok után mérsékelt emelkedéseket jeleznek előre a nyitásra.