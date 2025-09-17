A sport ünnepe lesz a szerda is - sportközvetítések

M4 Sport
11.00: Atlétika, világbajnokság, Tokió
16.30 és 18.00: Birkózás, világbajnokság, Zágráb
19.00: Labdarúgás, NB II, Kecskemét-Budapest Honvéd
Sport 1
18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, GOG-Szeged
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Paris Saint-Germain - Atalanta
Sport 2
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Slavia Praha-Bodö/Glimt
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Bayern München-Chelsea
Eurosport 1
12.00: Atlétika, világbajnokság, Tokió
15.30 és 20.00: Sznúker, English Open, 1. forduló
Eurosport 2
15.00: Országúti kerékpár, szlovák körverseny, 1. szakasz
17.00: Országúti kerékpár, luxemburgi körverseny, 1. szakasz
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol Ligakupa, Swansea City-Nottingham Forest