Kósa Miklós edző, Iliász Nikolász, Nemcsik Zsolt vezetőedző és Szilágyi Áron (b-j) a férfi kardozók csapatversenyének negyeddöntőjében a tbiliszi vívó-világbajnokságon 2025. július 28-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

"Senki sem lesz fiatalabb" - Nemcsik Zsolt férfi kardválogatott-edző lassan azért újítana

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

A világbajnokságon ezüstérmes lett, az Eb-n pedig megvédte címét a magyar férfi kardvívó-válogatott. A szezon legfontosabb versenyeit és az elmúlt bő fél év tapasztalatait Nemcsik Zsolt szövetségi vezetőedző értékelte az InfoRádióban

„Az eredmények magukért beszélnek. És a világbajnokság óta vezetjük a világranglistát, ami nagyon régóta nem fordult elő, úgyhogy ez egy igen sikeres szezon volt. Maradt bennünk egy pici hiányérzet, hiszen mi mindig az aranyért megyünk, és ez a vb-n nem sikerült, pedig azt hittük, hogy meglesz. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ez egy jól sikerült szezon volt” – mondta Nemcsik Zsolt, a férfi kardozók szövetségi vezetőedzője az InfoRádióban.

Úgy fogalmazott: amikor átvette januárban a férfi kardválogatott vezetőedzői pozícióját, nem nagyon lehetett számolgatni, mert nem derült még ki, mi lesz az olimpia utáni kihagyásból visszaérkező nagy klasszisainkkal, és azt sem, hogy Szilágyi Áron milyen formában tud visszatérni, ha egyáltalán vissza tud az operációja után.

„De végül minden a lehető legjobb irányba mutatott, így az olimpia utáni első évben is tudtuk hozni azt az eredményességet, ami a férfi kardcsapatot jellemzi.

Nehezebb dolog lesz ezt meg is tartani, a jövőre nézve elég magasan van a léc.

És figyelni kell arra, hogy senki sem lesz fiatalabb, és hogy megtaláljuk a megfelelő embereket, akik majd tovább tudják vinni a zászlót” – mondta a kapitány.

Voltak azért nehézségei is a csapatnak: volt olyan fura helyzet is például, hogy tulajdonképpen öt embert kellett elosztani az Eb-n és a vb-n is, ami férfi kardban nem annyira szokványos. Arra a kérdésre, hogy hogyan kezelték a nehézségeket, a vezetőedző azt mondta: „az olimpiai ezüstérmes csapat előnyt élvezhetett volna bármelyik válogatásnál, de mégsem tudjuk áthágni a válogatás szabályait”.

Hozzátette: a ranglista első két helyezettje automatikusan tagja a csapatnak egyéniben és a csapatversenyben is, mind az Eb-n, mind a vb-n. Iliász Nikolász kivívta magának ezt a jogot, így nyilvánvaló, hogy az olimpiai csapatot nem lehetett egy az egyben újraindítani. Ezt a helyzetet kellett megoldani.

Szilágyi Áronról nem lehetett tudni, milyen állapotban fog visszajönni, de ő végül csatára kész lett, és úgy nézett ki, hogy pontosan az Eb-re elkészült a rehabilitációjával és formába is tudott lendülni, őt pedig nem lehet kihagyni – mondta a kapitány, hozzátéve: „így maradt az utolsó helyre két olimpiai ezüstérmes, világbajnok kardvívó, Szatmári András és Gémesi Csanád, közöttük kellett valamilyen úton-módon megosztani a szerepeket. Azt gondolom, hogy az egy arany- és egy ezüstérem azt mutatja, hogy nagyjából jól sikerült ez a megosztás. Nyilván nem szerencsés a helyzet, de mindenki profin viselkedett, profin állt hozzá és tette a dolgát a felkészülés során és a versenyeken is”.

A folytatásban a fiatalok beépítése az egyik fő feladat. Erről így fogalmazott: „meg kell nézni, milyen versenyeink vannak a versenynaptárban, és

meg kell próbálni szerepet adni a fiataloknak, minél több kilométert belerakni azoknak a lábába, akik ezen a szinten még nem teljesíthettek eddig.

Óvatosan kell adagolni az új embereket, próbálgatni kell őket, lehetőséget adni nekik, amikor csak lehet, és a vége valószínűleg ugyanúgy fog kinézni, mint az idei szezonban, hogy jöjjenek a legjobbak, és így a legjobb csapatot tudjuk összerakni az év végi világversenyekre” – mondta Nemcsik Zsolt, a férfi kardozók szövetségi vezetőedzője az InfoRádióban.

