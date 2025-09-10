ARÉNA
Szoboszlai Dominik (b2) és Kerkez Milos (j2), valamint a portugál Bruno Fernandes (b) és Bernardo Silva (j) a Magyarország - Portugália labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. szeptember 9-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

„Megvan a felelősségem” – Szoboszlai Dominik szólt a szurkolókhoz

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitány önkritikus volt a „két, érzelmekkel teli vb-mérkőzés” után.

„Érzelmekkel teli két meccsen vagyunk túl és úgy érzem, több volt ebben, mint az 1 pont – idézte őt az nso.hu.

Ebben nekem is megvan a felelősségem,

azonban az elejétől a végéig csapatként akartunk, küzdöttünk és erre tudunk majd építeni a következő mérkőzéseken.

Köszönjük az elképesztő szurkolást, októberben újra jövünk” – tette még hozzá a magyar csapatkapitány.

Esélyek

A magyar válogatott ugyan kikapott Portugália ellen kedd este a Puskás Arénában, mégis nőtt a Football Meets Data nevű elemzőoldal szerint a vb-pótselejtezőre való kerülés esélye – vette észre az nb1.hu.

A szaklap azt írja, hogy miközben a portugálok kijutását a vb-re 99 százalékosra veszik, a magyarok csoport második helyére 6 százalékkal nőtt a sansz. Vélhetően ez azért következett be, mert Örményország hazai környezetben legyőzte 2-1-re Írországot, amelynek 12 százalékot esett a pótselejtezős reménye az oldal szerint.

Folytatás

A két meccs után egy ponttal a csoport harmadik helyén álló magyarok legközelebb október 11-én a kvartettben második örményeket fogadják. A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

