"Több volt ebben"; "Visszük tovább a pozitívumokat" - Így látták a keskeny vereséget a főszereplők

Hazai pályán a papírformának megfelelő vereséget szenvedett a magyar labdarúgó-válogatott Portugália elleni vb-selejtezőjén, pedig igen közel állt a bravúrnak számító döntetlenhez is; ugyanúgy, mint Írországban, Dublinban, Budapesten is pontba kerülő gólt kapott az utolsó percekben, hiába vezetett és egyenlített is 1-2-es állás után - mindkét magyar gólt Varga Barnabás, a Ferencváros támadója szerezte, fejjel.

Ő nyilatkozott elsőként a meccset közvetítő M4 Sportnak.

Varga Barnabás (a két magyar gól szerzője): - Kicsit okosabban kellett volna játszani, főleg az egyenlítő gólunk után, nem kellett volna hátul játszani. Egy Portugália-szintű csapat kihasznál egy ilyen lehetőséget. Lehetne öt pontunk a csoportban, most egy van. A beadásokat persze érzem, ha sok beadásunk van, jobb eséllyel érek a kapu elé. A sárga lapom miatt nem játszhatok Örményország ellen itthon, óriási butaság volt, amit csináltam, de az új szabályt is (amelynek értelmében csak a csapatkapitány szólhat a pályán a bíróhoz - a szerk.).

Nagy Zsolt (balszélső): - Úgy érzem, a meccs képe alapján nem elfogadható a vereség, 1-1 után nekem is lehetőségem volt, hogy megszerezzük a vezetést, de sajnos lepörgött a lábamról a labda. Nagyon sajnálom. Most majd jön egy mérkőzés itthon, ha ilyen hozzáállással, küzdőszellemmel megyünk ki a pályára, nyernünk kell. Még mindig eksztázisban vagyok ettől a meccstől, arra készültünk, hogy ellentámadásokból tudunk vezetést szerezni, így is történt a 21. percben. A hosszú oldalon tudtuk, hogy nem zárnak annyira jól, kellenek a labdarúgáshoz ezek a milliméterek, centik. Egy döntetlent minimum megérdemeltünk volna. Tudunk pozitívumokat tovább vinni a következőkre, még Írországból is, és akkor győzni fogunk itthon Örményország ellen.

Tóth Balázs (kapus): - Amikor megtudtam, hogy én védek majd, azt az érzést sosem fogom elfelejteni. Tegnap már valószínű volt, hogy én védek, leült velem a mester. Nem tudtam aludni sem tegnap éjjel, sem ma délután, annyira izgatott voltam. Aztán viszont nem izgultam, nem kapcsolt ki az agyam egy pillanatra sem. Készültem külön Cristiano Ronaldóra, de nem is nagyon kellett, minden héten látom a tévében, ahogy a többieket is. Ebben a mérkőzésben egyébként több volt, amikor mertünk játszani, tudtunk is. Hinnünk kell magunkban, hogy a világ legjobbjai ellen is fel tudjuk venni a harcot. Le a kalappal a srácok előtt, hatalmasat melóztak.

Marco Rossi (szövetségi kapitány): - Megtettük, amit tudtunk. Megpróbáltuk azt, hogy minden alkalommal támadjunk, amikor lehetőségünk van, de tudni kell, a portugálok jók a labdatartásban és a passzokban is, technikai hibájuk szinte nincs. Portugália egészen más szintet képvisel, így is lehetett volna esélyünk, ha nem rontjuk el az esélyünket a végén. Örményország ellen nem lesz egyszerű nyerni, mert például a legjobb góllövőnk nem játszhat, Varga Barnabás, és Sallai Rolandról is döntést fognak majd hozni a FIFA-nál. Ha valaki felelőst keres a vereségért, tudja, hogy én vagyok az. Három pontot elvesztettünk, itt egyet, Írországban kettőt. Nem azt mondom, hogy nem voltunk elég okosak, de lehettünk volna ennél okosabbak. Értelmezni kell a helyzeteket, és le kell vonni a következtetéseket. Az Írország elleni pontvesztés persze nem rajtunk múlt, ez legyen mindenki számára világos, még emberhátrányban is gólt akartunk rúgni, támadtunk, hiába akarják bloggerek és mások átformálni a csapatról fennálló képet. Egy-egy mérkőzés 20 százaléka a bírón múlik, Írországban az érvényesült. A 80 százalékon viszont nekünk kell dolgoznunk. Ha szeretnénk továbbjutni, meg kell verni Örményországot oda-vissza, különben esélyünk sincs a vb-n szerepelni.