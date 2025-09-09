ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.71
usd:
334.29
bux:
102704.28
2025. szeptember 9. kedd Ádám
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
NOTTINGHAM, ENGLAND - AUGUST 31: A dejected Nuno Espirito Santo the head coach / manager of Nottingham Forest at full time during the Premier League match between Nottingham Forest and West Ham United at City Ground on August 31, 2025 in Nottingham, England. (Photo by Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)
Nyitókép: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Menesztették a Ferencváros EL-ellenfelének edzőjét, már az utódja is megvan

Infostart

Nuno Espirito Santo kapcsolata megromlott az utóbbi időben a Nottingham Forest tulajdonosával, így számítani lehetett rá, hogy váltás lesz a kispadon. Kedd délután kiderült az is, ki veszi át az angol csapat irányítását.

A Nottingham Forest labdarúgócsapata hivatalos honlapján közölte, hogy már nem Nuno Espirito Santo az együttes vezetőedzője.

A portugál szakember jövője már a nyáron kérdőjelessé vált az angol klubnál, mivel megromlott a viszonya Evangelosz Marinakisz tulajdonossal. Júniusban még úgy tűnt, minden rendben az edző és a klubtulajdonos között, ugyanis akkor három évvel meghosszabbították Nuno Espirito Santo szerződését.

Az 51 éves szakember 2023 decemberében érkezett a Nottingham Foresthez Steve Cooper helyére, és a szezon végén benntartotta a csapatot a Premier League-ben. Az előző idényben pedig a hetedik helyig vezette a klubot, amely így szerepelhet az Európa-ligában. A Nottingham Forest január végén fogadja a magyar bajnok Ferencvárost a második számú európai kupasorozatban.

A Nottingham három fordulót követően – egy győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel – a 10. helyen áll az angol bajnoki tabellán.

Európa-liga-győztes tréner az utód

A klub kedd délután szintén a honlapján bejelentette, hogy az előző szezon végén a Tottenham Hotspurtől elküldött Ange Postecoglou lesz az új vezetőedző. A szerződés időtartamát nem hozták nyilvánosságra, de Fabrizio Romano úgy értesült, hogy a görög születésű ausztrál szakember 2027 nyaráig írt alá.

Ange Postecoglou két-két skót bajnoki címet és Ligakupát, valamint egy Skót Kupát nyert a Celtic edzőjeként, a Tottenham csapatát pedig Európa-liga-győzelemre vezette a 2024/2025-ös szezonban.

Kezdőlap    Sport    Menesztették a Ferencváros EL-ellenfelének edzőjét, már az utódja is megvan

premier league

menesztés

nottingham forest

nuno sspirito santo

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Mészáros Melinda: 13 százalék körüli minimálbéremelés várható, novemberre lehet egyezség

Mészáros Melinda: 13 százalék körüli minimálbéremelés várható, novemberre lehet egyezség

A minimálbér 13 százalékos emelése szerepel a hároméves bérmegállapodásban 2026 januárjától, de az egyezség újratárgyalható, ha a gazdasági feltételek nem a tervezetek szerint alakulnak. Erről beszélt Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke az InfoRádióban.
 

Perlusz László: elmaradt a várt dinamikus gazdasági növekedés, ezért korrigálni kell a bérmegállapodást

Madár István: az igazi árfolyamatok 6 százalékhoz közeli inflációs képet mutatnának az árstopok nélkül

Madár István: az igazi árfolyamatok 6 százalékhoz közeli inflációs képet mutatnának az árstopok nélkül

Idén augusztusban itthon 4,3 százalék volt a fogyasztói árindex, vagyis a júliusival megegyező mértékű volt az infláció. A mutatót az árrésstopok és az egyéb kormányzati beavatkozások tartották ezen a szinten – mondta az InfoRádióban a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője.
 

KSH: augusztusban 4,3 százalékos volt az áremelkedés

Szakértő: 15 százalékos béremelést várnak el a dolgozók, de más a realitás

Több tízezer forintot hozhat a nyugdíjasoknak a november – itt vannak a számítások

VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.09. kedd, 18:00
Gulyás Balázs
a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Indulhat Magyarország egyik legfontosabb beruházása

Indulhat Magyarország egyik legfontosabb beruházása

Ünnepélyesen keretek között letették a várhatóan 2028-ra elkészülő, 520 megawattos visontai gázerőmű alapkövét - közölte az Energiaügyi Minisztérium.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mi lesz a világgal, ha bedől az amerikai gazdaság? Trump nagyobb csődöt hozhat, mint gondolnánk

Mi lesz a világgal, ha bedől az amerikai gazdaság? Trump nagyobb csődöt hozhat, mint gondolnánk

Az amerikai gazdaság egyre nehezebben nevezhető egészségesnek, miközben a munkaerőpiac folyamatosan romlik és az infláció ismét emelkedni kezdett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel carries out strike on senior Hamas leaders in Qatari capital

Israel carries out strike on senior Hamas leaders in Qatari capital

A Hamas official says its negotiating team was targeted during a meeting in Doha.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 9. 15:44
Megtisztelő feladatot kapott a Fradi Puskás-rajongó régi ismerőse
2025. szeptember 9. 15:10
Fábián László: tizennégy magyar indulása várható a 2026-os téli olimpián
×
×
×
×