Menesztették a Ferencváros EL-ellenfelének edzőjét, már az utódja is megvan

A Nottingham Forest labdarúgócsapata hivatalos honlapján közölte, hogy már nem Nuno Espirito Santo az együttes vezetőedzője.

A portugál szakember jövője már a nyáron kérdőjelessé vált az angol klubnál, mivel megromlott a viszonya Evangelosz Marinakisz tulajdonossal. Júniusban még úgy tűnt, minden rendben az edző és a klubtulajdonos között, ugyanis akkor három évvel meghosszabbították Nuno Espirito Santo szerződését.

Az 51 éves szakember 2023 decemberében érkezett a Nottingham Foresthez Steve Cooper helyére, és a szezon végén benntartotta a csapatot a Premier League-ben. Az előző idényben pedig a hetedik helyig vezette a klubot, amely így szerepelhet az Európa-ligában. A Nottingham Forest január végén fogadja a magyar bajnok Ferencvárost a második számú európai kupasorozatban.

A Nottingham három fordulót követően – egy győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel – a 10. helyen áll az angol bajnoki tabellán.

Európa-liga-győztes tréner az utód

A klub kedd délután szintén a honlapján bejelentette, hogy az előző szezon végén a Tottenham Hotspurtől elküldött Ange Postecoglou lesz az új vezetőedző. A szerződés időtartamát nem hozták nyilvánosságra, de Fabrizio Romano úgy értesült, hogy a görög születésű ausztrál szakember 2027 nyaráig írt alá.

Ange Postecoglou két-két skót bajnoki címet és Ligakupát, valamint egy Skót Kupát nyert a Celtic edzőjeként, a Tottenham csapatát pedig Európa-liga-győzelemre vezette a 2024/2025-ös szezonban.