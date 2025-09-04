ARÉNA
2025. szeptember 4. csütörtök
Concept - broken metal chain. Strong one with perfect muscles breaks the chain.
Nyitókép: FotografieLink/Getty Images

Ma este a focié lesz a főszerep - sport a tévében

Infostart / MTI

A labdarúgó világbajnokság hat selejtező mérkőzés is láthatják ma este a focirajongók. De lesz ezen kívül még kerékpározás, lósport és jégkorong közvetítés is.

M4 Sport

20.30: Kosárlabda, férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Spanyolország-Görögország

Sport 1

18.45: Kézilabda, német férfibajnokság, Gummersbach-MT Melsungen

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

18.30: Jégkorong, Bajnokok Ligája, Sparta Praha-Lulea HK

Eurosport 1

14.45: Kerékpár, Vuelta a Espana, 12. szakasz

Spíler 1

17.50: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Litvánia-Málta

20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Szlovákia-Németország

Spíler 2

17.50: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Georgia-Törökország

20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Bulgária-Spanyolország

Arena 4

17.45: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Norvégia-Finnország

20.30: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Hollandia-Lengyelország

Radnai Károly: sürgős rendezést kíván a filmtámogatások ügye, mert súlyos milliárdok vesznek el

Június óta nem lehet új filmmel regisztrálni Magyarországon a 30 százalékos filmes adókedvezményre. A szakma a lehető leghamarabb változtatna a kialakult helyzeten, és bízik abban, hogy rövidesen visszaáll a csaknem húsz éven át működő rendszer, amelynek köszönhetően igazi nagyprodukciók gyártási központjává vált Magyarország – mondta az InfoRádióban Radnai Károly, az Andersen Magyarország ügyvezetője.
 

Szakértő: az adókedvezmény nélkül elhagyhatják Magyarországot a nemzetközi filmprodukciók

2025.09.04. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Árfolyammanipulációval vádolnak egy kínai bankot a válságországban

Az argentin kormány pénzügyminisztere tegnap a peso szándékos gyengítésével vádolt meg nevén nem nevezett kínai kereskedelmi bankot - adta hírül a Bloomberg. A tisztviselő beszámolója szerint a bank a devizapiac alacsony likviditását akarta kihasználni az árfolyam jelentős megemelésére.

Nem dőlhet hátra a bundavádak alól felmentett futballista? Komoly kritikát kapott a szövetség

Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) súlyos kritikákat kapott a Lucas Paquetá ügyében eljáró szabályozó bizottságtól.

Police investigating after Lisbon funicular crash kills at least 15

Portugal is observing a national day of mourning, with authorities yet to confirm who was on board and what caused the incident.

