Ma este a focié lesz a főszerep - sport a tévében

Radnai Károly: sürgős rendezést kíván a filmtámogatások ügye, mert súlyos milliárdok vesznek el

Június óta nem lehet új filmmel regisztrálni Magyarországon a 30 százalékos filmes adókedvezményre. A szakma a lehető leghamarabb változtatna a kialakult helyzeten, és bízik abban, hogy rövidesen visszaáll a csaknem húsz éven át működő rendszer, amelynek köszönhetően igazi nagyprodukciók gyártási központjává vált Magyarország – mondta az InfoRádióban Radnai Károly, az Andersen Magyarország ügyvezetője.