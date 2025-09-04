Ma este a focié lesz a főszerep - sport a tévében

M4 Sport
20.30: Kosárlabda, férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Spanyolország-Görögország
Sport 1
18.45: Kézilabda, német férfibajnokság, Gummersbach-MT Melsungen
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.30: Jégkorong, Bajnokok Ligája, Sparta Praha-Lulea HK
Eurosport 1
14.45: Kerékpár, Vuelta a Espana, 12. szakasz
Spíler 1
17.50: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Litvánia-Málta
20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Szlovákia-Németország
Spíler 2
17.50: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Georgia-Törökország
20.35: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Bulgária-Spanyolország
Arena 4
17.45: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Norvégia-Finnország
20.30: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Hollandia-Lengyelország