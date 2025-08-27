ARÉNA
2025. augusztus 27. szerda
A párizsi olimpára korábban kvótát szerző Hámori Luca az ökölvívó-válogatott edzésén a tatai edzőtáborban 2024. május 8-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Hámori Luca egyből izgatott lesz, ha erre gondol

Infostart / MTI

Hámori Luca, a BVSC 24 éves sportolója a magyar sportági szövetség Facebook-oldalának nyilatkozott, s beszélt az elmúlt hónapokban elvégzett felkészüléséről, a versenyeiről, illetve világbajnoki céljairól.

„Az idei évben nagyon jól sikerültek a versenyeim, de az év legfontosabb eseménye még csak most jön, amelyet már izgatottan várok. Igazából az év eleje óta arról szól az életünk, hogy táborból táborba utazunk. Az elmúlt hetekben több külföldi partnerrel tudtunk edzőmeccseket vívni, amelyek úgy érzem, hogy nagyon hasznosak voltak” – mondta Hámori, aki a nemzeti csapattal korábban Olaszországban, majd Tatán, Spanyolországban és Írországban készült, jelenleg pedig Madridban „élesíti” társaival együtt a formáját.

Az idén a spanyolországi La Nuciában rendezett Boxamon és a debreceni Bocskai emlékversenyen arany-, Usti nad Labemben pedig ezüstérmes öklöző gyakorlatilag sérülésmentesen edzett, és azt is elmondta, már alig várja, hogy megkezdődjön a világbajnokság.

„Napról napra egyre jobb formában érzem magam, a kesztyűzések is jobban mennek, bízom benne, hogy ennek a rengeteg munkának kijön az eredménye majd a világbajnokságon – mondta Hámori. – Ha a világbajnokságra gondolok, egyből izgatott leszek, és alig várom már, hogy ringbe léphessek. Ismerem nagyjából a mezőnyt, tudom, kikre számíthatok, de most talán első alkalommal érzem azt, hogy van keresnivalóm a felnőttek között is. Bárki álljon velem szemben a ringben, le tudom győzni.”

Hámori Luca a tavalyi párizsi olimpia egyik legismertebb magyar sportolója volt, ugyanis a 66 kilogrammos súlycsoport negyeddöntőjében a későbbi aranyérmes - biológiailag férfinek tekintett - Imane Heliffel kellett megküzdenie, akinek indulása nemzetközi botrányt kavart. A magyar sportoló az olimpiai dobogóról tavaly lemaradt, Liverpoolban, az új világszövetség, a World Boxing első világbajnokságán viszont fent szeretne állni rajta.

„Sokat fejlődtem minden téren, bízom magamban, és abban, hogy ez a világbajnokság lesz az idei évem csúcspontja, nem titkolom, vb-éremért utazom Liverpoolba” – jelentette ki magabiztosan Hámori Luca, aki az angol városban 65 kg-ban szerepel.

