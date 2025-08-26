ARÉNA
2025. augusztus 26. kedd
Rio Ngumoha, a Liverpool játékosa, miután berúgta a találkozó első gólját a Liverpool-Athletic Bilbao felkészülési labdarúgó-mérkőzésen a liverpooli Anfield Road-i Stadionban 2025. augusztus 4-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Ki ez a 16 éves srác a Liverpoolban, aki gólt lőtt Szoboszlai kabinetalakítása után?

Infostart

Theo Walcott, az egykori 47-szeres angol válogatott így fogalmazott a BBC oldalán a liverpooli cserecsatár gólja után: „Micsoda pillanat! Majdnem könny szökött a szemembe a gól és a 16 éves Rio találata miatt. Gyönyörű. Hihetetlen jelenetek.” Rio Ngumoha egycsapásra sztár lett.

A Liverpool több mint 300 millió fontot elköltött a nyáron a keret megerősítésére, s még a napokban is szeretne új csatárt venni, Alexander Isakot. Mégis az első bajnoki fordulóban a tavasz nagy részében mellőzött, majd eladni kívánt Federico Chiesa, a másodikban pedig a péntekig még 16 éves, élete első Premier League-mérkőzését játszó Rio Ngumoha mentette meg a vezetését eltékozló csapatot, s szerezte meg a győztes gólt. (A Bournemouth ellen az olasz cserecsatár találata után még Mohamed Salah is lőtt egyet.)

Rio Ngumoha 2008. augusztus 29-én született London Newham nevű kerületében, apai ágon nigériai, anyai ágon guadeloupe-i gyökerekkel rendelkezik, az angol mellett utóbbi miatt félig franciának tartja magá. Noha eddig az angol korosztályos válogatottakban szerepelt, nem lenne meglepő, ha hirtelen a franciák is „rátalálnának”.

A teljes neve Rio Chima Ngumoha Adigun, hosszas kutatás után sem sikerült nyomára bukkanni, hogy az első nevének választásában esetleg egy futballrajongó apa Rio Ferdinand iránti rajongása lett volna az indok. Mindazonáltal a család tényleg szerette és szereti a futballt, a fiú már nyolcévesen a Chelsea bázisára, Cobhambe került.

Érdekes, hogy éppen oda, mivel Newhamhez akadnak közelebbi edzőközpontok is (az Arsenalé, a West Hm Unitedé, a Tottenhamé, például), a korábban Newhamből indult profi játékosok közül Jermain Defoe, Joe Cole vagy Mark Noble is egy közelebbi klubban kezdett játszani. De az is tény, hogy a Chelsea nagyon jól szervezett és kiterjedt megfigyelőhálozattal dolgozik Londonban is, így Newhamben is.

Rio Ngumohára más kluboknál először 2024 áprilisában figyeltek fel, miután a Chelsea U17-es csapatának tagjaként, 15 évesen, gólt szerzett a Premier League Cup nevű, korosztályos sorozatban. A londoni Kékek a következő nyáron éppen azzal voltak elfoglalva, hogy rengeteg pénzből új játékosok vegyenek, a saját játékosukkal nem tudtak megállapodni egy új szerződésről. A Liverpool ellenben nagyon határozottan agitálta az ifjú csatár családját, Rio így a Vörösökhöz szerződött, nem sokkal azt követően, hogy Arne Slot az első csapat menedzsere lett.

A holland edző látott benne fantáziát, rendszeresen az első csapat edzéseire hívta, sőt 2024 decemberében már a padon ülhetett a Southampton elleni Ligakupa-mérkőzésen. Mi több, januárban, az Accrington Stanley elleni FA-kupa-találkozón, hála a rotálásnak, kezdhetett. 16 évesen és 135 naposan ő lett a Liverpool történetének legfiatalabb játékosa az FA-kupában.

Ettől még természetesen hétről hétre az U18-as és az U21-es csapatban játszott, az „egyben” Cody Gakpo és Luis Díaz is előtte járt a sorban balszélsőként. Nyáron már lehetett sejteni, hogy Arne Slot elérkezettnek látja az időt arra, hogy valóban az első csapatnál számoljon legfiatalabb játékosával. Elvitte Ngumohát a Liverpool távol-keleti túrájára, ahol a csatár Hongkongban és Japánban, négy felkészülési mérkőzésen két gólt és két gólpasszt jegyzett.

Ami a Premier League-et illeti, az első fordulóban, a Bournemouth ellen még nem küldte pályára, a Newcastle ellen, a második félidő 45. percét követő tízperces ráadásban már igen. Ngumoha Cody Gakpót váltotta, s szinte az az első labdaérintéséből gólt szerzett, miután Mohamed Szalad jobbról belőtt labdáját Szoboszlai Dominik átlépte, s ezzel tiszta helyzetet teremtett a támadást jól követő, üresen maradó társnak. Így nyerte meg a Liverpool 3–2-re a Newcastle elleni rangadót.

Ezzel Ngumoha lett a Liverpool valaha volt legfiatalabb gólszerzője, 16 év és 361 naposan, megdöntve Ben Woodburn 2016-os rekordját A Premier League történetében ő a negyedik legfiatalabb gólszerző, és (egyetlen nappal lemaradva) a második legfiatalabb, aki győztes gólt szerzett – Wayne Rooney maradt a rekorder.

