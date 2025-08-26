ARÉNA
2025. augusztus 26. kedd Izsó
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság 34. fordulójában játszott Liverpool FC-Tottenham Hotspur mérkőzés végén Liverpoolban 2025. április 27-én. A Liverpool 5-1-re győzött, és ezzel biztosította magának a bajnoki cím megszerzését a torna vége előtt négy fordulóval.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Áradoznak a pótjobbhátvéd Szoboszlai Dominikról Angliában

Infostart

3-2-re nyert idegenben a Liverpool a Newcastle ellen, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya jobbhátvédként kezdte a mérkőzést, de egy győztes gólpasszal felérő átlépős csellel fejezte be. A meccs legjobbjaként.

Mint ismert, két magyarral, Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal a kezdőjében 3-2-re nyert Newcastle-ban hétfő este a Liverpool a Premier League második fordulójában, mindketten végigjátszották a mérkőzést, Szoboszlai ráadásul egy számára csaknem idegen poszton, jobbhátvédként, amely posztot a felkészülési időszakban is csak egyszer próbált ki vele Arne Slot vezetőedző; ekként vált a meccs emberévé is, 8-as osztályzattal - a szurkolók is így látták.

Az angol szakportálokon Szoboszlai Dominik kiváló alkalmazkodóképességét dicsérik, "szilárd támpont" volt a szélen, a meccs 100. percében pedig nagy helyzetben átlépte a labdát, hogy csereként beállt "gyerek" csapattársa, Rio Ngumoha élete első meccsén győztes gólt szerezhessen. Sok labdát szerzett vissza az elemzések szerint, és a középpályára fellépve is kiváló volt.

Kerkez Milos teljesítményét is elismerik, és bár csak 4-es osztályzatot kapott, "energikus volt és kitartó", még ha nem is mindig jókor kamatoztatta erényeit, az egyik kapott gól pedig az ő hibájából adódott, Virgil van Dijknak többször is rá kellett szólnia a meccsen; "küzdeni akarása viszont fejlődése alapja".

A mérkőzés krónikájához hozzátartozik, hogy a Liverpool nem csupán 2-0-s, de emberelőnybe is került, így is kiegyenlített a nagyot küzdő Newcastle, és valóban csak az utolsó utáni pillanatban sikerült a Liverpoolnak a maga javára fordítania a mérkőzést.

Pécsi Ármin nem volt tagja a vendégek keretének - derül ki az ATV.hu összefoglalójából.

