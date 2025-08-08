Otthon is kikapott az újonc

Kolorcity Kazincbarcika SC-Debreceni VSC 1-2.

A találkozón pályafutása során először kapott lehetőséget az élvonalban a játékvezető Hanyecz Bence, a 33 éves sípmester ezt megelőzően 78 másodosztályú mérkőzést vezetett.

Az összecsapáson korán vezetést szerzett a Debrecen, igaz, Szécsi 19. percben lőtt góljához kellett a Kazincbarcika kapusának ügyetlen mozdulata is. A házigazda a félidő hajrájában pörgött fel, több veszélyes lehetőséget is kidolgozott, majd a ráadásban egy nagy bedobást követően egyenlített.

Térfélcserét követően közel húsz perc után ismét a Debrecen került előnybe: Gyollai, a Kazincbarcika kapusa ezúttal is főszereplő volt, az ő szabálytalansága után ítélete meg első büntetőjét Hanyecz az NB I-ben, Dzsudzsák pedig magabiztos végrehajtónak bizonyult.

A túloldalon a frissen igazolt és csereként pályára lépett Meshack gyorsan egyenlíthetett volna, de közeli lövését blokkolták. A Kazincbarcika ennél közelebb már nem került a pontszerzéshez, a Debrecen magabiztosan őrizte meg minimális előnyét a hajrában.