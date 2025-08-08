ARÉNA
2025. augusztus 8. péntek László
Gyollai Dániel (k), a Kazincbarcika kapusa, mellette csapattársa, Mihajlo Meszhi (j) a labdarúgó Fizz Liga 3. fordulójában játszott Kolorcity Kazincbarcika SC - Debreceni VSC mérkőzésen a mezőkövesdi Városi Stadionban 2025. augusztus 3-án.
Nyitókép: MTI/Vajda János

Otthon is kikapott az újonc

Infostart

A Kazincbarcika 2-1-re elvesztette pénteken története első hazai élvonalbeli mérkőzését a Debrecen ellen a labdarúgó Fizz Liga harmadik fordulójában.

Kolorcity Kazincbarcika SC-Debreceni VSC 1-2.

A találkozón pályafutása során először kapott lehetőséget az élvonalban a játékvezető Hanyecz Bence, a 33 éves sípmester ezt megelőzően 78 másodosztályú mérkőzést vezetett.

Az összecsapáson korán vezetést szerzett a Debrecen, igaz, Szécsi 19. percben lőtt góljához kellett a Kazincbarcika kapusának ügyetlen mozdulata is. A házigazda a félidő hajrájában pörgött fel, több veszélyes lehetőséget is kidolgozott, majd a ráadásban egy nagy bedobást követően egyenlített.

Térfélcserét követően közel húsz perc után ismét a Debrecen került előnybe: Gyollai, a Kazincbarcika kapusa ezúttal is főszereplő volt, az ő szabálytalansága után ítélete meg első büntetőjét Hanyecz az NB I-ben, Dzsudzsák pedig magabiztos végrehajtónak bizonyult.

A túloldalon a frissen igazolt és csereként pályára lépett Meshack gyorsan egyenlíthetett volna, de közeli lövését blokkolták. A Kazincbarcika ennél közelebb már nem került a pontszerzéshez, a Debrecen magabiztosan őrizte meg minimális előnyét a hajrában.

Sport    Otthon is kikapott az újonc

labdarúgás

debreceni vsc

kolorcity kazincbarcika sc

