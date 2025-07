Forma–1-es szakíró: nem először hívja Max Verstappent a Mercedes, de most a legjobbkor

Médiajelentések szerint egyre valószínűbb, hogy Max Verstappen elhagyja a Red Bullt, és 2026-tól a Mercedesnél folytatja F1-es pályafutását. Az olasz Sky tévécsatorna úgy értesült, hogy a tárgyalások döntő szakaszba érkeztek, ugyanakkor a Red Bull egyértelművé tette, hogy holland versenyzőjük jelen állás szerint jövőre nem használhatja ki a 2028 végéig érvényes szerződésének kilépési záradékát. Ha Max Verstappen mégis távozna az osztrák istállótól, akkor állítólag George Russell érkezhet a helyére a Mercedestől. Erre utalt a brit pilóta is a spielbergi futam után adott interjújában, amelyben azt mondta: a Mercedes eddig nem ajánlott neki új szerződést.

A Motorsport Online főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, a Mercedes érdeklődése nem új keletű Max Verstappen iránt. Felidézte, hogy már akkor is nagy harc volt a kegyeiért a Red Bull és a Mercedes között, amikor a holland versenyző még csak a Forma–3-as Eb-sorozatban szerepelt a Van Amersfoort Racing színeiben. Végül az energiaitalosok értek révbe, Max Verstappen az ő ajánlatukat fogadta el 2014-ben. A Red Bull akkor gyorsabban lépett, és kedvezőbb szerződéssel állt elő, igaz, a Mercedes később sem tett le a holland elcsábításáról. Azonban befutott, és sikert sikerre halmozott Lewis Hamilton, illetve hamar világossá vált az F1-ben is, hogy mekkora tehetség Max Verstappen, így Vámosi Péter megfogalmazása szerint a Mercedes vezetői úgy gondolták, „két dudás nem fér meg egy csárdában”, ezért lemondtak a holland megszerzéséről.

A szakíró szerint azóta nagyot fordult a világ, Max Verstappen nyert sorozatban négy világbajnoki címet 2021 és 2024 között, idén viszont úgy tűnik, nem lesz esélye erre, jövőre pedig teljesen új szabályrendszer lesz a Forma–1-ben.

A Red Bull csapatként már nem olyan erős, mint néhány évvel ezelőtt, így elképzelhető, hogy a holland versenyző elgondolkodik a Mercedes ajánlatán.

A következő szezontól új korszak kezdődik az F1-ben: az új erőforrásokkal és a környezetsemleges üzemanyagok bevezetésével a nettó zéró karbonkibocsátás elérését, valamint a nagy autógyártók sorozatba vonzását célozzák meg. Az új versenygépek megalkotásánál fontos szempont a tömeg és a méretek csökkentése. A jelenleginél 30 kilogrammal könnyebb, 200 milliméterrel rövidebb és 100 milliméterrel keskenyebb versenyautók lesznek. Miközben a motoroknál változik a teljesítmény és annak leadási módja, az elektromotor kapacitása pedig csaknem 300 százalékkal nő, a negatív hatások ellensúlyozására az aktív aerodinamika bevezetése mellett döntött a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA). Vámosi Péter kiemelte: iparági információk szerint

az új érában a Mercedes erőforrása lehet a legjobb, ami fontos befolyásoló tényező lehet Max Verstappen esetleges eligazolásával kapcsolatban.

A szakíró kitért arra is, hogy a vb-címvédő 27 éves, a lehető legjobb korban van, és vélhetően elgondolkodik azon, „érdemes-e további éveket beáldozni” a Red Bullnál azért, hogy majd később talán újra lehet esélye a világbajnoki címre, miközben a Mercedes már a szabályváltozások bevezetésének évében versenyképes lehet a várakozások szerint. Vámosi Péter hozzátette: Adrian Newey sztármérnöknek óriási szerepe volt abban, hogy Verstappen ekkora sikereket ért el, a brit szakember azonban távozott az osztrák istállótól, sőt tavasszal már munkába is állt új állomáshelyén, az Aston Martinnál a szabályváltozások nagymestere. Az utóbbi időben nemcsak Adrian Newey, hanem további kulcsfigurák, nagy tudású mérnökök, szakemberek hagyták el a Red Bullt, és hiába építik továbbra is Max Verstappen köré az immár új csapatot, bizonyára a címvédő is elkezdett másfelé is tekintgetni. „A konstruktőri bajnokság jelenlegi állása is azt mutatja, hogy Max Verstappen pontjai nélkül az utolsó helyeken lenne a Red Bull” – jegyezte meg a Motorsport Online főszerkesztője.

Mit léphet most George Russell?

George Russell jövő évi szereplése bizonytalan a Mercedesnél, és köztudott, hogy nem túl jó a viszonya Max Verstappennel, így nagy kérdés, hogy Toto Wolff csapatfőnök megkockáztatja-e, hogy egy csapatban versenyezzen a két pilóta. Vámosi Péter nem lát erre sok esélyt, ráadásul a Mercedes másik versenyzője, Andrea Kimi Antonelli bebizonyította, hogy lehetne rá számítani akár hosszú távon is, így ha Verstappen valóban rábólint a Mercedes ajánlatára, akkor nem kizárt, hogy George Russellnek új csapat után kell néznie.

Egyes pletykák szerint Andrea Kimi Antonelli sok autót összetört a teszteken, és az Osztrák Nagydíjon éppen Max Verstappent ütötte ki a versenyből, de a reakciók alapján nincs harag kettejük között, így akár jó csapattársak is lehetnének, ami George Russell esetében szinte teljesen kizárt a korábbi nagy konfliktusok miatt. A brit lehet, hogy éppen a Red Bullhoz „menekülhet” Max Verstappen Mercedeshez való szerződése esetén, mindenesetre sajtóhírek szerint Toto Wolffék már a nyáron végleges döntést hoznának a jövő évi pilótapárosról.

George Russell már többször bebizonyította, hogy jó versenyző, idén Montrealban futamot is nyert, illetve az időmérőkön is rendre jól teljesít. A szakíró úgy fogalmazott, „talán túl sokáig maradt” a Williamsnél, a fejlődése szempontjából jobb döntés lett volna, ha hamarabb vált. Azt gondolja, több önbizalmat szerezhetett volna és jobb pedigréje is lenne, ha hamarabb lett volna Lewis Hamilton csapattársa, ráadásul miután megérkezett a Mercedeshez, egyes futamokon meg is tudta előzni a hétszeres világbajnokot.

Vámosi Péter nem tartja „átütő világbajnok alkatnak” George Russellt, de karrierje eddigi négy F1-es futamgyőzelme azt bizonyítja, komolyan kell vele számolni. Gerhard Bergerhez és David Coulthardhoz hasonlította, akik szerinte George Russellhez hasonlóan olyan pilóták voltak, akik

egy-egy pályán képesek voltak a futamgyőzelemre, jó irányba tudták terelni a csapatukat, de a világbajnoki cím közelébe igazából sosem kerültek oda.

A következő hétvégén Silverstone-ban folytatódik a Forma–1-es vb-sorozat, ahol a papírforma alapján csak az a fő kérdés, hogy Oscar Piastri vagy Lando Noris nyer-e. Vámosi Péter kiemelte, hogy a McLaren autójának festése a régmúltat idézve „ezüstös árnyalatot kap” a Brit Nagydíjra, így ezúttal nem a papaja színű versenygépeket kell keresniük azoknak, akik a McLarennek szurkolnak.

A Motorsport Online főszerkesztője a hazai pálya és közönség miatt ezúttal nagyobb esélyt ad Lando Norrisnak a futamgyőzelmére, ami ha bekövetkezik, akkor még szorosabbá válna a versenyfutás a két McLaren-pilóta között a világbajnoki címért.