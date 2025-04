Betlehem Dávid 1500 méteren is vb- és olimpiai érmet szeretne nyerni

Betlehem Dávid a világ idei legjobb időeredményével (14:48,73 perc) győzött 1500 méter gyorson a kaposvári úszó országos bajnokságon, megelőzve a nyílt vízen olimpiai bajnok Rasovszky Kristófot és a 800 méteres szám rövid pályás világbajnokát, Sárkány Zalánt. Betlehem Dávid 200 és 800 méteren ezüst-, míg 400 méteren bronzérmet szerzett az ob-n.

Az FTC úszója az InfoRádióban elmondta: előzetesen is bízott benne, hogy 1500 méteren meglesz neki a bajnoki cím, a kiváló időeredmény viszont még őt is meglepte. Mint fogalmazott, „még menet közben” sem gondolt arra, hogy képes lehet 14:48,70 perc körüli idő elérésére. Külön büszke arra, hogy ennyire erős mezőnyben sikerült aranyérmet nyernie. Az elsődleges célja az volt, hogy 14:50 perc alatt ússzon a döntőben, utólag viszont már azt mondja, néhány másodperccel jobb időre is képes lett volna. Úgy érzi, maradt még benne, főleg azért, mert elkövetett kisebb taktikai hibákat, illetve voltak olyan 100 méterei, amelyek „nagyon kilógtak a sorból”.

Az időeredmény nagyon biztató, de Betlehem Dávid szerint nem érdemes semmilyen következtetést levonni belőle a nyári, szingapúri világbajnokságra. Most az a legfontosabb, hogy egy viszonylag nehéz időszakot lezárva jó formában érzi magát. Felidézte, hogy augusztustól januárig hol úszott, hol nem, összesen két hónapot kellett kihagynia. Az év elején vetette be magát újra az igazi edzésmunkába, és örül annak, hogy áprilisra összeszedte magát.

Mint mondta, a kaposvári ob-n elért eredmények nagyon jó visszajelzések, és alapvetően elégedett azzal, ahol jelenleg tart. „Innen lehet építkezni, és azt várom magamtól, hogy a világbajnokságon egyéni csúcsot ússzak” – tekintett előre az olimpiai bronzérmes.

A 2024-es év nagyon sűrű volt az úszóknak sorrendben nagymedencés vb-vel, Eb-vel, olimpiával és rövid pályás vb-vel, így nem feltétlenül helyénvaló az összehasonlítás, de Betlehem Dávid úgy érzi, 2025 áprilisában előrébb tart, mint egy évvel ezelőtt ilyenkor. Visszaemlékezett, hogy úgy kanyarodott rá a 2024-es évre, hogy 2023 novemberében már csúcsformában teljesített a rövid pályás országos bajnokságon, ugyanis jöttek szép sorban az egyéni és az országos csúcsok, ami szerencsére később sem bosszulta meg magát. A karácsonyi időszakban sem pihent sokat, folytatta a felkészülést, majd 2024 elején meleg égövi edzőtáborba vonult. A dohai vb-n 14:46,44-es idővel a negyedik helyen végzett 1500 méter gyorson. Kisebb pihenőt követően a tavalyi ob-n 1500-on 14:54-et, míg 400-on 3:49-et úszott.

A múlt heti országos bajnokságon ehhez képest a hosszabb távon hat, míg 400 méteren majdnem két másodperccel ért el jobb időt.

„Előrébb tartok, mint egy évvel ezelőtt ilyenkor, pedig akkor is edzőtáborból érkeztünk a hazai bajnokságra, igaz, tavaly beiktattunk egy kisebb pihenőt is. Összességében örülök annak, ahol most tartok, de még hosszú út vezet a vb-ig” – jegyezte meg Betlehem Dávid.

Bár a világ idei legjobb időeredményét érte el 1500 méter gyorson Kaposváron, számára továbbra is a nyílt vízi úszás az elsődleges. Érmet szeretne nyerni 10 kilométeren nyáron, Szingapúrban, hiszen ebben a számban lett bronzérmes a 2024-es párizsi olimpián. Ugyanakkor már nagyon régóta dédelgetett álma, hogy medencés számban is világbajnoki dobogóra álljon, amihez nagyon közel került tavaly a dohai vb-n és az ötkarikás játékokon is, hiszen mindkét eseményen negyedik lett 1500 méteren. „Most már medencében is jönnek a jobbnál jobb eredmények. Ezt szeretném fenntartani egészen 2028-ig. Los Angelesben pedig az lesz a célom, hogy 10 kilométeren és 1500-on is dobogóra álljak” – tette hozzá az FTC úszója.

