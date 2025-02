Betlehem Dávid példás felajánlást tett - videó

Bár Betlehem Dávid, annak ellenére, hogy pályafutása eddigi legjobb évét zárta tavaly, a magyar úszósport annyira eredményes esztendőt zárt, hogy a fiatal tehetség nem részesült az Év legjobbja elismerések egyikében sem. Viszont a MÚSZ szombati díjátadóján külön is kiszólították, hogy átvegye a szövetség egyik főtámogatója, az Arena szerződésben rögzített év végi eredményességi bónuszát - írja közleményében a Magyar Úszó Szövetség.

Vasárnap estére azonban Betlehem Dávid úgy döntött, hogy nem tartja meg a milliós nagyságrendű jutalmat. Mint írják, azt mondta a MÚSZ elnökének, Wladár Sándornak:

"A hétvégén úgy végiggondoltam, mi mindenen mentem keresztül, míg eljuthattam idáig, és tényleg annyi mindent kaptam ettől a sportágtól, a szövetségtől, különösen 2021-ben, miután egészségügyi okokból volt egy nyolc hónapos leállásom… Akkor én tulajdonképpen abbahagytam az úszást… Aztán mégis visszatértem, elkezdtem edzeni, és függetlenül attól, hogy gyakorlatilag nem voltam több egy reményteljes fiatal kölyöknél, minden támogatást megkaptam. Elmehettem Rasóékkal (Rasovszky Kristóf) edzőtáborba, indulhattam a Világkupákon és Európa-kupákon, és ezeknek köszönhetően fejlődtem annyit, hogy ma itt tartok. Ha akkor az nincs, akkor nem tudom, ma hol lennék.

Szóval én úgy döntöttem, hogy most tényleg ideje nekem is meghálálni ezt, úgyhogy a bónuszomat visszaadtam a MÚSZ-nak, és arra kértem elnök urat, találjunk olyan fiatal úszót, úszókat, akik esetleg hasonló helyzetben vannak.

Hogy valamiért nem sikerült olyan jól az előző idényük, és emiatt most nincsenek a támogatottak között, de tudjuk róluk, hogy van bennük lehetőség, és ebből a pénzből küldjék el őket edzőtáborba, versenyekre, hogy ne szenvedjen hátrányt a fejlődésük."

A szövetség azt írja, az elnök nagyon meghatódott a gesztuson, és kifejezte, ilyenkor érzi az ember, hogy a sport világánál nincs csodálatosabb, és a mindennapok küzdelmein túl minden perc megéri, amit a magyar úszósport jobbításáért tesz a szervezet. Hangsúlyozta, eddig is tudták, hogy Betlehem Dávidnak hatalmas szíve van, ez a versenyeken is sokszor kiderült már, de most látják, hogy ez a szárazföldön sincs másképp. Inspirálónak nevezte, hogy valaki ilyen fiatalon eljut idáig, és a lehetőséget keresi, hogy vissza is adjon a közösségnek, segíteni szeretné a következő generációkat.