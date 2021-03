Gyurta Dániel szerint egyvalami "nem kérdés" az olimpiával kapcsolatban

Ha a világjárvány kezdete óta meg tudtak rendezni 270 világversenyt, akkor nem kell aggódni amiatt sem, hogy lesz-e idén nyári olimpia Tokióban - mondta az InfoRádiónak Gyurta Dániel, a NOB magyar tagja.

"Mindenki ezt kérdezi tőlem először már egy éve, hogy lesz-e olimpia. A japán kormány és a szervezőbizottság teljes mellszélességgel elkötelezett amellett, hogy legyen, nem kérdés. Az elmúlt időszak 270 világversenyén több mint 30 ezer sportoló vett részt, 200 ezer koronavírustesztet végeztek el ezek során, ez is egyértelmű jelzés arra, hogy lehet versenyeket rendezni" - ecsetelte Gyurta Dániel.

Jelezte, most azokban a sportágakban is újraindult a kvalifikáció, ahol tavaly ilyenkor állt le.

Kevés szó esik a doppingvizsgálatok ügyéről, hiszen a határok lezárása miatt azok is gyakorlatilag leálltak, de most erről is beszélt: megoldást találtak erre is, és gőzerővel folynak már az ellenőrzések is, így pedig Gyurta Dániel szerint

szó sem lehet arról, hogy ne legyen megnyitó július 23-án,

majd azt követően versenyek.

A korábbi olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó hozzátette, az Agenda 2020+5 program célja a többi között az, hogy az ötkarikás mozgalmat a fiatalok számára is vonzóvá tegyék.

"A közösségi médiában való elindulás egyértelműen abba az irányba hat, hogy a fiatalokat elérjük. Ha megnézzük azokat a sportágakat, amelyeket újonnan láthatunk Párizsban vagy Los Angelesben, látszik, hogy fiatal, látványos, kompakt sportágakról van szó, ilyen például a breakdance.

A legjobb breakdance-eseket több millió ember követi az Instán vagy a Facebookon."

A falmászás, a szörf és a gördeszka szerinte szintén olyan sportágak, ahol nem a harmincéves sportolók vannak előnyben, hanem akár a 20 év alattiak is lehetnek.

