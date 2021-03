Gyurta Dániel elmondta, hogy látja az olimpia megrendezésének esélyeit

A három éve visszavonult úszó úgy látja, lesz olimpia, de arra kell számítani, hogy más lesz, mint a megszokott játékok.

A beutazás, a megérkezés, a faluban való elhelyezkedés, a versenyzők szállítása, mind-mind eltérő lesz a korábbiakhoz képest – sorolta az olimpiai bajnok. Hozzátette, jelenleg úgy néz ki,

a sportolók csak a saját sportáguk eseményeire mehetnek ki Tokióban.

Az egymásnak szurkolás tehát most nem lesz meg – szögezte le. Az is kérdéses, hogy Tokió városába kimehetnek-e majd a sportolók. Az sem zárható ki, hogy nézők nélkül tartják meg a versenyeket, teljesen rendhagyó olimpia lesz – mondta Gyurta Dániel, de azt is hozzátette, hogy ő a bizakodók közé tartozik, szerinte majdnem biztos az olimpia megrendezése, még akkor is, ha a helyszínen már azok a hangok vannak túlnyomó többségben, amelyek szerint nem lenne szerencsés, ha megtartanák a játékokat. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság teljesen elkötelezett a rendezés mellett.

A nemzetközi sport szereplőinek nagyon fontos ez a két és fél, három hét, az olimpia és a paralimpia, gazdasági és egyéb szempontokból is – mutatott rá Gyurta Dániel. Bízik benne, hogy megrendezik az eseményt, és a sportolók el tudnak majd vonatkoztatni a különleges körülményektől. Biztosra veszi, hogy a fizikai mellett a pszichés felkészülés is hangsúlyos lesz a megváltozott körülmények miatt, annak lesz ez szokatlanabb, aki már járt korábban olimpián. A tesztelés, a helyszínekre történő szállítás, az étkezés, a fertőtlenítés, a távolságtartás, a maszkhasználat, a testhőmérséklet tesztelése, az, hogy vezetik a versenyzők egészségi állapotát, és a hasonló intézkedések mind újdonságot jelentenek majd. Ezekre fel kell készülni előre.

"Lehetetlen a halasztás" A tokiói ötkarikás játékok szervezőbizottságának vezetése szerint semmiképpen sem lehet az olimpiát újból elhalasztani. A testületi álláspontról Muto Tosiro elnök nyilatkozott a Kyodónak, s úgy fogalmazott, hogy "az utolsó lehetőség" a játékok megrendezésére ez év nyara. A japán hírügynökség felidézte, hogy ugyanezen az állásponton van a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) is, miközben az ország lakosainak többsége a felmérések szerint az új koronavírus terjedése miatt ellenzi, hogy idén nyáron legyenek ötkarikás versenyek Tokióban. A Kyodo emlékeztetett rá, hogy a japán kormány és a NOB még nem határozott arról, lehetnek-e külföldi nézők az olimpián. Jelenleg mérlegelik a kérdést, s várhatóan március végéig meghozzák a végső döntést. Japánban - december 28-a óta - tilalom van érvényben új vízumok kiadására a világ minden országának és régiójának állampolgárai számára. A múlt esztendőről a pandémia miatt ez évre halasztott nyári olimpiát - amely megőrizte az elnevezését, a Tokió 2020-at - július 23. és augusztus 8. között tervezik megrendezni, a paralimpiát pedig augusztus 24-től szeptember 5-ig. (MTI)

Gyurta Dániel beszélt Cseh Lászlóról, a versenyzők nemzetközi súlyának növekedéséről és a sportdiplomáciai munkájáról is.

Nyitókép: Kovács Anikó