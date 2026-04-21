Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Ügyes csalók sütögetik a pecsenyéjüket a Hormuzi-szorosban – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Újraindulhat az olajszállítás Magyarország felé a Barátság kőolajvezetéken. Garanciát vár az új magyar kormány a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabály hatályon kívül helyezésére. Nem utazott el a pakisztáni fővárosba az Egyesült Államokkal folytatandó újabb tárgyalási fordulóra az iráni delegáció. Az InfoRádió legfontosabb keddi hírei.

A várakozásoknak megfelelően május 9-én 10 órára hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését a köztársasági elnök. Korábban már Magyar Péter, a Tisza-kormány leendő miniszterelnöke is jelezte, hogy ekkor szeretnék megtartani az alakuló ülést, egyben az új kormányfő eskütételét is. Az ülés napján pedig a Parlament előtti Kossuth térre várják az ünneplőket.

Megállapodtak a parlamenti pártok képviselői a bizottsági struktúráról, de jövő kedden lesz még egy egyeztetés, ahol az Országgyűlés alelnökeiről, a bizottságok vezetéséről fognak dönteni. Bujdosó Andrea a Tisza párt frakcióvezetője arról számolt be, hogy módosítani fogják a házszabályt, hogy új ülésrendet vezessenek be, a jövő évi költségvetés pedig várhatóan csak később kerül napirendre.

Az új magyar kormány akkor tud bármilyen szakpolitikai kérdésről egyeztetni Szlovákiával, ha garanciát kap a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabály hatályon kívül helyezésére – közölte a leendő miniszterelnök. Magyar Péter telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák kormányfővel.

A Tisza-kormány és az RMDSZ közösen fog az erdélyi magyarság megmaradásáért és fejlődésért dolgozni – közölte Magyar Péter a Facebookon azután, hogy találkozott Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével. Azt írta, hogy garanciát kapott arra, hogy az RMDSZ a jövőben tartózkodni fog a magyar pártpolitikai küzdelembe való beavatkozástól, és kivizsgálják a levélszavazás kapcsán tapasztalt szabálytalanságokat.

Szerbiai látogatásra hívta Aleksandar Vucic a Tisza Párt elnökét, Magyarország leendő miniszterelnökét – közölte a szerb államfő a közösségi médiában. Magyar Péterrel telefonon beszéltek az energetikai együttműködésről, a stabil gazdasági növekedésről, a biztonságosabb ellátásról és a szorosabb regionális kapcsolatok szempontjából jelentős kérdésekről.

Sulyok Tamás köztársasági elnök melletti kiállásra biztat a Fidesz frakciója. A képviselőcsoport közösségi oldalán sürgeti, hogy minél többen írják alá a CitizenGO portálon közzétett petíciótA frakció arra kéri Sulyok Tamást, hogy álljon ellen a Tisza nyomásának, fenyegetőzésének és maradjon hivatalában, hogy megvédje közös értékeiket. Az államfőt és több intézmény vezetőjét Magyar Péter leendő miniszterelnök Orbán-báboknak nevezte, és május 31-ig adott nekik időt, hogy önként távozzanak, ellenkező esetben elindítják az elmozdításukat célzó eljárást.

Az Európai Unió Bírósága jogsértőnek találta a gyermekvédelmi magyar jogszabályt, mert az összemossa a pedofíliát a homoszexualitással. A főpolgármester úgy reagált, a törvény semmi másról nem szólt, mint rendszerszintű gyűlöletkeltésről.

Csökkentek Magyarország devizatartalékai márciusban. A Magyar Nemzeti Bank előzetes adatai alapján az arany árának márciusi zuhanása rányomta bélyegét a devizatartalék alakulására. Az MNB szerint a devizatartalékok 1 milliárd 132 millió euróval csökkentek, amit döntően a monetáris aranykészletek 1 milliárd 400 millió euró értékű csökkenése okozott.

Ügyészségi hatáskörbe vonta a Magyar Nemzeti Bankot érintő nyomozást a Legfőbb Ügyészség. Eddig a rendőrség vizsgálódott az Állami Számvevőszék feljelentése nyomán. A Tisza Párt hamarosan hivatalba lép miniszterelnöke a Facebookon reagált: Magyar Péter megkésettnek tartja a Legfőbb Ügyészség döntését.

A Magyar Államkincstár június közepéig mentesítette a fővárost a szolidaritási hozzájárulás megfizetése alól – jelentette be Facebook oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely felidézte: az elmúlt években a kormány a húszszorosára emelte a fővárosra kivetett sarcot, idén már 100 milliárdot kellene fizetniük.

Felszámolási eljárás indult a győri Széchenyi István Egyetem alapítványához tartozó HUMDA ellen, amelyet eredetileg a hazai motorsport fellendítésére hoztak létre – írja a HVG. A cég évek óta súlyos veszteségeket termel, a saját tőkéje pedig lényegében elolvadt. A lap szerint a fizetésképtelenséggel több tízmilliárd forint sorsa válhat bizonytalanná.

Véget ért a Barátság kőolajvezeték javítása – jelentette be az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij szerint a vezeték ismét üzembe helyezhető. A lépés megnyithatja az utat egy 90 milliárd eurós uniós hitel folyósítása előtt is. A Reuters közben arról írt, hogy Oroszország május 1-jétől leállítja a kazah olaj szállítását a Barátságon Németországba.

Már szerdán kedvező döntés születhet az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós hitelről – közölte az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben. Kaja Kallas az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatóján felhívta a figyelmet: bár az ortodox húsvét idejére Oroszország tűzszünetet hirdetett, de ennek ellenére fokozta a támadásokat az ukrán civilek ellen.

Nem utaztak el a pakisztáni fővárosba az Egyesült Államokkal folytatandó újabb tárgyalási fordulóra az iráni szakértők és a fő delegáció. Irán főtárgyalója és parlamenti elnöke az X-en azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy megadásra akarják kényszeríteni Teheránt. Az amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy az Egyesült Államok folytatja a katonai csapásokat Irán ellen a tűzszünet lejárta után.

Csalók próbálnak pénzt kicsalni a Hormuzi-szoros térségében veszteglő hajóktól egy görög tengeri biztonsági cég szerint. A vállalat arra figyelmeztet, hogy ismeretlenek iráni hatóságoknak adják ki magukat, és kriptovalutában kérnek fizetséget az áthaladásért. A térségben jelenleg több száz hajó és mintegy 20 ezer tengerész várakozik.

Romániában kisebbségi kormányzásra készül a Nemzeti Liberális Párt és nem tervez újabb koalíciót kötni a Szociáldemokrata Párttal - jelentette be a miniszterelnök. Ilie Bolojantól tegnap megvonta támogatását a legnagyobb frakcióval rendelkező koalíciós párt.

Életbe lépett a minden utast érintő powerbank-szabályozás a repülőgépeken. Ennek értelmében egy utas legfeljebb két hordozható akkumulátort vihet a gép fedélzetére. Vésztöltő nem szállítható a feladott poggyászban, csak a fedélzeti csomagban.

Sós Csaba elárulta, min múlik, hogy Milák Kristóf indul-e a nyári Eb-n

„A legfontosabb, hogy újra úszik. Ez a legjobb hír nekünk” – mondta a kétszeres olimpiai bajnok visszatérésével kapcsolatban a szövetségi kapitány, aki részletesen értékelte az InfoRádióban a Honvéd világsztárjának ob-szereplését. Úgy véli, Milák Kristóf most előrébb tart, mint egy éve ilyenkor, és van még hátra négy hónap az Európa-bajnokságig, így bőven lehet miben reménykedni.
Megvan az új ciklus kezdőnapja – Május 9-én alakul meg az új Országgyűlés

Magyar Péter kérését figyelembe véve jelölte ki május 9-ét Sulyok Tamás köztársasági elnök. Ezt követően a kormány szinte azonnal feláll, a kettő között pedig nagy rendezvény lesz a Kossuth téren.
 

Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
Mínuszban zárt Amerika

A hétfői amerikai kereskedésben elfogyott a lendület a vezető indexekből, mínuszban zárt Amerika. A befektetői hangulatot ismét a közel-keleti fejlemények és a Hormuzi-szoros körüli kockázatok, illetve Donald Trump vámpolitikájának bizonytalanságai terhelték. Európában iránykeresés zajlott, a befektetők a geopolitikai fejleményekre figyelnek. Ma járt volna le a kéthetes iráni tűzszünet, azonban Donald Trump szerdára módosította a határidőt. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Bölcsődei támogatás 2026: az igénylés menete és minden nyomtatvány, kifizetési kérelem egy helyen

A bölcsődei támogatás keretében akár havi 50-65 ezer forintot is kaphat a munkába visszatérő szülő. Részletes útmutatónk segíti a szülőket a bölcsődei költségek utólagos visszaigénylésében.

Trump says he will extend Iran ceasefire until negotiations conclude

The move has come at the request of Pakistan, the US president says, adding that Washington will continue its blockade of Iranian ports.

