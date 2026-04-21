Ügyes csalók sütögetik a pecsenyéjüket a Hormuzi-szorosban – a nap hírei

A várakozásoknak megfelelően május 9-én 10 órára hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését a köztársasági elnök. Korábban már Magyar Péter, a Tisza-kormány leendő miniszterelnöke is jelezte, hogy ekkor szeretnék megtartani az alakuló ülést, egyben az új kormányfő eskütételét is. Az ülés napján pedig a Parlament előtti Kossuth térre várják az ünneplőket.

Megállapodtak a parlamenti pártok képviselői a bizottsági struktúráról, de jövő kedden lesz még egy egyeztetés, ahol az Országgyűlés alelnökeiről, a bizottságok vezetéséről fognak dönteni. Bujdosó Andrea a Tisza párt frakcióvezetője arról számolt be, hogy módosítani fogják a házszabályt, hogy új ülésrendet vezessenek be, a jövő évi költségvetés pedig várhatóan csak később kerül napirendre.

Az új magyar kormány akkor tud bármilyen szakpolitikai kérdésről egyeztetni Szlovákiával, ha garanciát kap a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabály hatályon kívül helyezésére – közölte a leendő miniszterelnök. Magyar Péter telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák kormányfővel.

A Tisza-kormány és az RMDSZ közösen fog az erdélyi magyarság megmaradásáért és fejlődésért dolgozni – közölte Magyar Péter a Facebookon azután, hogy találkozott Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével. Azt írta, hogy garanciát kapott arra, hogy az RMDSZ a jövőben tartózkodni fog a magyar pártpolitikai küzdelembe való beavatkozástól, és kivizsgálják a levélszavazás kapcsán tapasztalt szabálytalanságokat.

Szerbiai látogatásra hívta Aleksandar Vucic a Tisza Párt elnökét, Magyarország leendő miniszterelnökét – közölte a szerb államfő a közösségi médiában. Magyar Péterrel telefonon beszéltek az energetikai együttműködésről, a stabil gazdasági növekedésről, a biztonságosabb ellátásról és a szorosabb regionális kapcsolatok szempontjából jelentős kérdésekről.

Sulyok Tamás köztársasági elnök melletti kiállásra biztat a Fidesz frakciója. A képviselőcsoport közösségi oldalán sürgeti, hogy minél többen írják alá a CitizenGO portálon közzétett petíciótA frakció arra kéri Sulyok Tamást, hogy álljon ellen a Tisza nyomásának, fenyegetőzésének és maradjon hivatalában, hogy megvédje közös értékeiket. Az államfőt és több intézmény vezetőjét Magyar Péter leendő miniszterelnök Orbán-báboknak nevezte, és május 31-ig adott nekik időt, hogy önként távozzanak, ellenkező esetben elindítják az elmozdításukat célzó eljárást.

Az Európai Unió Bírósága jogsértőnek találta a gyermekvédelmi magyar jogszabályt, mert az összemossa a pedofíliát a homoszexualitással. A főpolgármester úgy reagált, a törvény semmi másról nem szólt, mint rendszerszintű gyűlöletkeltésről.

Csökkentek Magyarország devizatartalékai márciusban. A Magyar Nemzeti Bank előzetes adatai alapján az arany árának márciusi zuhanása rányomta bélyegét a devizatartalék alakulására. Az MNB szerint a devizatartalékok 1 milliárd 132 millió euróval csökkentek, amit döntően a monetáris aranykészletek 1 milliárd 400 millió euró értékű csökkenése okozott.

Ügyészségi hatáskörbe vonta a Magyar Nemzeti Bankot érintő nyomozást a Legfőbb Ügyészség. Eddig a rendőrség vizsgálódott az Állami Számvevőszék feljelentése nyomán. A Tisza Párt hamarosan hivatalba lép miniszterelnöke a Facebookon reagált: Magyar Péter megkésettnek tartja a Legfőbb Ügyészség döntését.

A Magyar Államkincstár június közepéig mentesítette a fővárost a szolidaritási hozzájárulás megfizetése alól – jelentette be Facebook oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely felidézte: az elmúlt években a kormány a húszszorosára emelte a fővárosra kivetett sarcot, idén már 100 milliárdot kellene fizetniük.

Felszámolási eljárás indult a győri Széchenyi István Egyetem alapítványához tartozó HUMDA ellen, amelyet eredetileg a hazai motorsport fellendítésére hoztak létre – írja a HVG. A cég évek óta súlyos veszteségeket termel, a saját tőkéje pedig lényegében elolvadt. A lap szerint a fizetésképtelenséggel több tízmilliárd forint sorsa válhat bizonytalanná.

Véget ért a Barátság kőolajvezeték javítása – jelentette be az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij szerint a vezeték ismét üzembe helyezhető. A lépés megnyithatja az utat egy 90 milliárd eurós uniós hitel folyósítása előtt is. A Reuters közben arról írt, hogy Oroszország május 1-jétől leállítja a kazah olaj szállítását a Barátságon Németországba.

Már szerdán kedvező döntés születhet az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós hitelről – közölte az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben. Kaja Kallas az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatóján felhívta a figyelmet: bár az ortodox húsvét idejére Oroszország tűzszünetet hirdetett, de ennek ellenére fokozta a támadásokat az ukrán civilek ellen.

Nem utaztak el a pakisztáni fővárosba az Egyesült Államokkal folytatandó újabb tárgyalási fordulóra az iráni szakértők és a fő delegáció. Irán főtárgyalója és parlamenti elnöke az X-en azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy megadásra akarják kényszeríteni Teheránt. Az amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy az Egyesült Államok folytatja a katonai csapásokat Irán ellen a tűzszünet lejárta után.

Csalók próbálnak pénzt kicsalni a Hormuzi-szoros térségében veszteglő hajóktól egy görög tengeri biztonsági cég szerint. A vállalat arra figyelmeztet, hogy ismeretlenek iráni hatóságoknak adják ki magukat, és kriptovalutában kérnek fizetséget az áthaladásért. A térségben jelenleg több száz hajó és mintegy 20 ezer tengerész várakozik.

Romániában kisebbségi kormányzásra készül a Nemzeti Liberális Párt és nem tervez újabb koalíciót kötni a Szociáldemokrata Párttal - jelentette be a miniszterelnök. Ilie Bolojantól tegnap megvonta támogatását a legnagyobb frakcióval rendelkező koalíciós párt.

Életbe lépett a minden utast érintő powerbank-szabályozás a repülőgépeken. Ennek értelmében egy utas legfeljebb két hordozható akkumulátort vihet a gép fedélzetére. Vésztöltő nem szállítható a feladott poggyászban, csak a fedélzeti csomagban.