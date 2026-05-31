2026. május 31. vasárnap Angéla, Petronella
Egy ember éppen kikapcsolja a televíziót a távirányítóval.
Nyitókép: MikeSleigh/Getty Images

Újabb nagyvárosban szűnhet meg a hagyományos helyi televíziózás

Infostart

Strukturális átalakítások előtt áll a miskolci önkormányzati médiatartalom-gyártó, a Mikom Nonprofit Kft. Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere a városi közgyűlésben ismertette a vállalat jövőjét érintő elképzeléseket, amelyek fókuszában a digitalizáció és a piaci alapú működés áll.

A médiavállalatnál a közelmúltban már létszámleépítést hajtottak végre, amely grafikust, pénzügyi szakembert, értékesítőt, újságírót és tévériportert egyaránt érintett. Hauk Zoltán, a kft. ügyvezető igazgatója a döntést a város szűkös anyagi lehetőségeivel, a turisztikai ágazat nehézségeivel és a szükséges költségracionalizálással indokolta.

Az ügyvezető jelezte: a kiadások és bevételek alakulását folyamatosan monitorozzák, és a pénzügyi helyzettől függően korábban az is felmerült, hogy a kétheti lapot havilappá alakítják, a hagyományos televíziós adást pedig online platformra költöztetik.

A fejlesztési irányokat a városvezető is megerősítette a közgyűlési felszólalásában. Tóth-Szántai József kijelentette, hogy a folyamat a cég strukturális megújítását jelenti, mivel a lineáris televíziózást a megváltozott fogyasztói és médiahasználati szokások miatt meghaladta az idő. A polgármester hangsúlyozta, hogy a jövőben olyan korszerű digitális tartalmakat kell előállítani, amelyek igazodnak a nézői igényekhez – számolt be a media1.hu.

A városvezetés koncepciója szerint az online felületek és az írott sajtó megmarad, a működésbe pedig a politika közvetlenül nem szól bele. A polgármester kiemelte, hogy a médiacég elsődleges feladata a hiteles tájékoztatás biztosítása, valamint a nézettség és az olvasottság növelése lesz, ami a felületek hatékonyabb piaci értékesítését is elősegíti majd.

Diákmunka: a 3000 forintos órabér is meglehet, de mi van az AI-jal?

Aki diákmunkát vállalna nyáron, annak már most érdemes elkezdenie a keresést – tanácsolja a Mind-Diák Szövetkezet elnöke. Göbl Róbert szerint jellemzően 2000 forint körüli órabért kínálnak a fiataloknak. Téma volt az is, hogy az AI elterjedése miatt kevesebb lett-e a munkalehetőség.
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
A küszöbén vagyunk a totális gazdasági borulásnak, Európa már a legrosszabbra készül

Az elmúlt hetekben világosan körvonalazódik egy újabb kereskedelmi háború az Európai Unió és Kína között. A konfliktus több fronton egyszerre éleződött ki: az elektromos autók vámjai mellett a kritikus nyersanyagok, a közbeszerzési korlátozások, a vállalatfelvásárlások ellenőrzése és az ipari túlkapacitás elleni fellépés is napirendre került. Brüsszel nem a teljes leválást, hanem célzott kockázatcsökkentést készít elő – vámokkal, nyersanyag-készletezéssel, gyorsabb kereskedelemvédelmi eszközökkel és beruházás-ellenőrzéssel –, a konkrét jogalkotási javaslatok azonban legkorábban 2026 harmadik negyedévében várhatók. A júniusi G7-csúcs és az Európai Tanács ülése kulcsfontosságú politikai állomás lehet a több párhuzamos fronton mélyülő kereskedelmi konfliktusban.

Mindenki a legrosszabbtól tartott a pénteki balhék után: a rendőrség és a mentők elárulták, mi történt éjszaka

Komolyabb rendbontás nélkül zajlott Budapesten a Bajnokok Ligája döntő, a rendőrök 13, a mentők 59 esetben intézkedtek.

Hundreds arrested in France after wild Champions League celebrations

Thousands of officers tried to quell unrest as crowds of fans - some firing flares - celebrated PSG's victory over Arsenal.

