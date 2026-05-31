Újabb nagyvárosban szűnhet meg a hagyományos helyi televíziózás

A médiavállalatnál a közelmúltban már létszámleépítést hajtottak végre, amely grafikust, pénzügyi szakembert, értékesítőt, újságírót és tévériportert egyaránt érintett. Hauk Zoltán, a kft. ügyvezető igazgatója a döntést a város szűkös anyagi lehetőségeivel, a turisztikai ágazat nehézségeivel és a szükséges költségracionalizálással indokolta.

Az ügyvezető jelezte: a kiadások és bevételek alakulását folyamatosan monitorozzák, és a pénzügyi helyzettől függően korábban az is felmerült, hogy a kétheti lapot havilappá alakítják, a hagyományos televíziós adást pedig online platformra költöztetik.

A fejlesztési irányokat a városvezető is megerősítette a közgyűlési felszólalásában. Tóth-Szántai József kijelentette, hogy a folyamat a cég strukturális megújítását jelenti, mivel a lineáris televíziózást a megváltozott fogyasztói és médiahasználati szokások miatt meghaladta az idő. A polgármester hangsúlyozta, hogy a jövőben olyan korszerű digitális tartalmakat kell előállítani, amelyek igazodnak a nézői igényekhez – számolt be a media1.hu.

A városvezetés koncepciója szerint az online felületek és az írott sajtó megmarad, a működésbe pedig a politika közvetlenül nem szól bele. A polgármester kiemelte, hogy a médiacég elsődleges feladata a hiteles tájékoztatás biztosítása, valamint a nézettség és az olvasottság növelése lesz, ami a felületek hatékonyabb piaci értékesítését is elősegíti majd.