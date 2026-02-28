Vizsgálatot indított a debreceni akkumulátorgyárában a CATL a mérgezéses videó nyomán

Magyarországon a jogszabályokat mindenkinek be kell tartani és mindenkivel be kell tartatni – kicsi vagy nagy, magyar vagy külföldi cégeknek egyaránt. A hatóságok minden szabálytalanságot kivizsgálnak és ha bármely híresztelés bármilyen munkavédelmi szabály megsértéséről igaznak bizonyul, szigorú büntetéseket szabnak ki – írta a Telexnek a Miniszterelnöki Sajtóiroda.

Azután küldtek közleményt, hogy a CATL Debrecen közölte: vizsgálatot indított a debreceni akkumulátorgyárában, miután a Tisza hajdú-bihari képviselőjelöltje kiposztolt egy videót, amin egy nő arról beszél, hogy mérgezéses tünetei voltak a gyárban.