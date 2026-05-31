ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.87
usd:
303.44
bux:
134616.81
2026. május 31. vasárnap Angéla, Petronella
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gas meter in a residential building, Germany
Nyitókép: wayra/Getty Images

Figyelni kell az EKR-díjakra a számlán mielőtt fizetne

Infostart

Tömeges jogi problémákat vethet fel a hazai energiapiacon az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerre (EKR) hivatkozva kiszámlázott díjak gyakorlata, mivel a szolgáltatók gyakran a valós költségek többszörösét hárítják át – hívta fel a figyelmet Kovács Norbert energetikai szakjogász. Más szakértők szerint azonban ez nem lakossági számlákra vonatkozik, hanem a kereskedelmi számlákra.

Egyre több hazai vállalat és fogyasztó szembesül azzal, hogy az energiaszámláján „EKR-díj” megnevezéssel olyan tétel jelenik meg, amelyet kötelező állami közteherként tüntetnek fel. A szolgáltatók sok esetben 50 ezer forint/GJ összegű díjat számláznak ki, holott a tényleges piaci költségek ennek töredékét teszik ki – írja a 24.hu.

Az EKR-rendszer célja, hogy a kereskedőket energiamegtakarításra ösztönözze a felhasználóknál, például szigeteléssel vagy korszerűsítéssel.

A jogszabály alapján a kereskedőknek igazolt megtakarítást kell felmutatniuk, és csak végső esetben kellene büntető jellegű járulékot fizetniük. A szakjogász szerint a probléma ott kezdődik, amikor

ezt a szankciós jellegű tételt a szolgáltatók automatikusan továbbhárítható közteherként jelenítik meg.

„A piacon a valós beruházásokból származó megtakarítások évesített költsége sok esetben mindössze 4900–5800 forint/GJ körül mozog. Ennek fényében indokolatlan a legdrágább szankciós opció áthárítása, különösen úgy, hogy az utólagos elszámolás és a különbözet sorsa tisztázatlan” – állítja a megkérdezett szakember.

Sok esetben a szerződések, az üzletszabályzatok és a számlák nincsenek összhangban egymással, nem egyértelmű a felszámított díj jogcíme és számítási módja. A helyzetet tovább bonyolítja, ha a fogyasztó saját beruházásából származó megtakarítást a kereskedő EKR-teljesítésként használja fel, miközben a járulékot is kiszámlázza. A szakértő arra figyelmeztet, hogy gyanú esetén érdemes energetikai jogásszal átnézetni a szerződéseket, az ÁSZF-et és a számlákat.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Figyelni kell az EKR-díjakra a számlán mielőtt fizetne

számla

energia szolgáltató

EKR-díj

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk

Saolin-templom: 14 milliárdot sikkasztott el a volt apát

Huszonnégy év szabadságvesztésre és 3,5 millió jüan (160 millió forint) pénzbírságra ítélte a kungfu bölcsőjeként világhírűvé vált Saolin kolostor volt apátját egy kínai bíróság sikkasztás, vesztegetés és további bűncselekmények miatt.
VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Digitális kitörés előtt, kormányváltás után: elárulták a szakértők, mi várható az IT-piacon a következő öt évben

Digitális kitörés előtt, kormányváltás után: elárulták a szakértők, mi várható az IT-piacon a következő öt évben

Mit tartogat a kormányváltás utáni időszak a hazai IT-piacnak? Mennyire írja át az AI a bankolást, elveszi-e a munkánkat a mesterséges intelligencia? Magyarország megtalálja-e a digitalizuációs kitörési pontokat? Szakmai közönségünk mondott véleményt a Portfolio Financial IT konferencián, mutatjuk a válaszokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás

Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás

A budapesti és balatoni szállodapiac egyszerre küzd árfolyamkockázattal, repülőjegybizonytalansággal és soha nem látott keresleti csúcsokkal.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ebola spread in DR Congo 'deeply alarming', MSF warns

Ebola spread in DR Congo 'deeply alarming', MSF warns

The medical charity's comments come as the head of the World Health Organization visits the region worst-hit by the virus outbreak.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 30. 13:00
Nem most lesz pluszos a budapesti BL-döntő – Szabados Gábor az Arénában
2026. május 30. 07:45
Ítélkezett a magyar gazdaságról a nagy hitelminősítő
×
×