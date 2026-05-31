ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.87
usd:
303.44
bux:
134616.81
2026. május 31. vasárnap Angéla, Petronella
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: X/SOUTHCOM

Újabb csapást hajtott végre az Egyesült Államok, többen meghaltak

Infostart / MTI

Az amerikai hadsereg csapást mért egy feltételezett kábítószer-csempészettel foglalkozó hajóra a Csendes-óceán keleti térségében, és a műveletben három ember életét vesztette - közölte az amerikai Déli Parancsnokság (SOUTHCOM).

A SOUTHCOM az X közösségi oldalon közzétett tájékoztatása szerint a Joint Task Force Southern Spear műveleti egység Francis L. Donovan tábornok utasítására hajtotta végre a "halálos kinetikus csapást" május 30-án. A közlemény szerint a hírszerzési információk azt mutatták, hogy a hajó a térség ismert kábítószer-csempész útvonalain haladt, és kábítószer-kereskedelmi tevékenységet folytatott.

A parancsnokság közlése szerint három férfi, akiket "narkoterroristáknak" neveztek, meghalt a műveletben, amerikai katonák nem sérültek meg.

Donald Trump amerikai elnök utasítására az amerikai hadsereg tavaly ősz óta fokozott fellépést folytat a kábítószer-csempészet ellen a Karib-térségben és a Csendes-óceán keleti részén. A hadsereg több alkalommal hajtott végre csapásokat olyan hajók ellen, amelyekről azt állítja, hogy kábítószert szállítottak az Egyesült Államok felé.

A Hszinhua kínai hírügynökség beszámolója szerint

az amerikai erők szeptember eleje óta több tucat halálos csapást hajtottak végre feltételezett kábítószer-csempész hajók ellen,

amelyek összesen több mint 200 halálos áldozatot követeltek.

A műveletek jogszerűségét bírálatok is érték, egyes szakértők szerint kérdéses, hogy a nemzetközi vizeken végrehajtott halálos akciók összhangban állnak-e a nemzetközi joggal.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Újabb csapást hajtott végre az Egyesült Államok, többen meghaltak

hadsereg

csendes-óceán

usa

kábítószer csempészet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk

Saolin-templom: 14 milliárdot sikkasztott el a volt apát

Huszonnégy év szabadságvesztésre és 3,5 millió jüan (160 millió forint) pénzbírságra ítélte a kungfu bölcsőjeként világhírűvé vált Saolin kolostor volt apátját egy kínai bíróság sikkasztás, vesztegetés és további bűncselekmények miatt.
VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Digitális kitörés előtt, kormányváltás után: elárulták a szakértők, mi várható az IT-piacon a következő öt évben

Digitális kitörés előtt, kormányváltás után: elárulták a szakértők, mi várható az IT-piacon a következő öt évben

Mit tartogat a kormányváltás utáni időszak a hazai IT-piacnak? Mennyire írja át az AI a bankolást, elveszi-e a munkánkat a mesterséges intelligencia? Magyarország megtalálja-e a digitalizuációs kitörési pontokat? Szakmai közönségünk mondott véleményt a Portfolio Financial IT konferencián, mutatjuk a válaszokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás

Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás

A budapesti és balatoni szállodapiac egyszerre küzd árfolyamkockázattal, repülőjegybizonytalansággal és soha nem látott keresleti csúcsokkal.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ebola spread in DR Congo 'deeply alarming', MSF warns

Ebola spread in DR Congo 'deeply alarming', MSF warns

The medical charity's comments come as the head of the World Health Organization visits the region worst-hit by the virus outbreak.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 31. 05:20
Kemény korlátozás jöhet a magyarok egyik kedvenc horvátországi üdülőhelyén
2026. május 30. 21:34
Magyar Péter is „gólokat” lőtt a BL-döntőn – videó
×
×