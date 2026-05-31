Újabb csapást hajtott végre az Egyesült Államok, többen meghaltak

A SOUTHCOM az X közösségi oldalon közzétett tájékoztatása szerint a Joint Task Force Southern Spear műveleti egység Francis L. Donovan tábornok utasítására hajtotta végre a "halálos kinetikus csapást" május 30-án. A közlemény szerint a hírszerzési információk azt mutatták, hogy a hajó a térség ismert kábítószer-csempész útvonalain haladt, és kábítószer-kereskedelmi tevékenységet folytatott.

A parancsnokság közlése szerint három férfi, akiket "narkoterroristáknak" neveztek, meghalt a műveletben, amerikai katonák nem sérültek meg.

Donald Trump amerikai elnök utasítására az amerikai hadsereg tavaly ősz óta fokozott fellépést folytat a kábítószer-csempészet ellen a Karib-térségben és a Csendes-óceán keleti részén. A hadsereg több alkalommal hajtott végre csapásokat olyan hajók ellen, amelyekről azt állítja, hogy kábítószert szállítottak az Egyesült Államok felé.

A Hszinhua kínai hírügynökség beszámolója szerint

az amerikai erők szeptember eleje óta több tucat halálos csapást hajtottak végre feltételezett kábítószer-csempész hajók ellen,

amelyek összesen több mint 200 halálos áldozatot követeltek.

A műveletek jogszerűségét bírálatok is érték, egyes szakértők szerint kérdéses, hogy a nemzetközi vizeken végrehajtott halálos akciók összhangban állnak-e a nemzetközi joggal.