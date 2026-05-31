Fura közlemény egy különleges magyar "adó" ügyében

A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete már 2025 során kérte a rendelet hatályon kívül helyezését, mert álláspontja szerint a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezeténél működő Közösségi Marketing és Innovációs Alap javára előírt kötelező befizetés érdemi konzultáció nélkül került kiterjesztésre a nem tag piaci szereplőkre és az számos egyéb problémával is küzd.

Az Agrárgazdaságért Felelős Államtitkár válaszában azt írta: "…

a be nem fizetés okán eddig sem és várhatóan ezt követően sem kerül sor szankció alkalmazásra."

Az MKOE szerint ez példátlan helyzet: a minisztérium nem vonja vissza a rendeletet, de közben lényegében azt közli, hogy a fizetési kötelezettség elmulasztása miatt nem lesz jogkövetkezmény.

Az egyesület szerint téves az az állítás is, hogy a május 31-i határidő lejárta után már nem áll fenn fizetési kötelezettség. A határidő lejárta nem szünteti meg az esedékessé vált tartozást, a rendelet pedig csak 2027. április 30-án veszti hatályát.

Az MKOE javasolta, hogy az Agrárminisztérium haladéktalanul helyezze hatályon kívül a rendeletet, rendezze a 2025. és 2026. évre már befizetett összegek visszatérítését, és tegye közzé az uniós jog szerinti konzultáció dokumentumait, vagy annak hiányát.