2026. május 31. vasárnap Angéla, Petronella
Nyitókép: Pixabay

Fura közlemény egy különleges magyar "adó" ügyében

Infostart

Az Agrárminisztérium gyakorlatilag megerősítette, hogy a "dísznövényadóként" ismert marketing és innovációs hozzájárulás rendszere megbukott – áll az MKOE közleményében.

A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete már 2025 során kérte a rendelet hatályon kívül helyezését, mert álláspontja szerint a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezeténél működő Közösségi Marketing és Innovációs Alap javára előírt kötelező befizetés érdemi konzultáció nélkül került kiterjesztésre a nem tag piaci szereplőkre és az számos egyéb problémával is küzd.

Az Agrárgazdaságért Felelős Államtitkár válaszában azt írta: "…

a be nem fizetés okán eddig sem és várhatóan ezt követően sem kerül sor szankció alkalmazásra."

Az MKOE szerint ez példátlan helyzet: a minisztérium nem vonja vissza a rendeletet, de közben lényegében azt közli, hogy a fizetési kötelezettség elmulasztása miatt nem lesz jogkövetkezmény.

Az egyesület szerint téves az az állítás is, hogy a május 31-i határidő lejárta után már nem áll fenn fizetési kötelezettség. A határidő lejárta nem szünteti meg az esedékessé vált tartozást, a rendelet pedig csak 2027. április 30-án veszti hatályát.

Az MKOE javasolta, hogy az Agrárminisztérium haladéktalanul helyezze hatályon kívül a rendeletet, rendezze a 2025. és 2026. évre már befizetett összegek visszatérítését, és tegye közzé az uniós jog szerinti konzultáció dokumentumait, vagy annak hiányát.

60 km úszás a hideg vízben, esti rajttal – újabb kemény, amerikai kihívások várnak Mányoki Attilára

Az Ontario-tó átúszására készül Mányoki Attila. Az extrém vállalásairól ismert úszó maratonista július 19-e és 24-e között teljesítené 17-19 óra alatt a számításai szerint 55-60 kilométeres távot a 16-18 Celsius-fokos vízben. A zalaegerszegi sportoló az InfoRádióban azt mondta, a legnagyobb kihívást a szél jelentheti, attól viszont egyáltalán nem tart, hogy vélhetően sokat úszik majd sötétben.
Csak lett egy botrány a BL-döntő éjszakáján

Jelentős csúszásokkal, a menetrend felborulásával és a fellépő biztonsági kockázatok miatt mindössze tízpercesre rövidült koncerttel zárult Travis Scott amerikai rapper szombat esti budapesti fellépése. A 18 éven felülieknek meghirdetett, 50 ezer forintos jegyáron értékesített esemény iránt kiemelkedő volt az érdeklődés, ám a lebonyolítást komoly technikai és logisztikai nehézségek hátráltatták.
 

Daron Acemoglu: A pápa kimondta az alap igazságot az AI veszélyeiről, de ennél is többet kellene tennie

XIV. Leó pápa első enciklikája nagy visszhangot keltett, amelyben az új AI-eszközök fejlesztését és alkalmazását az emberi méltóságra leselkedő súlyos fenyegetésként írta le. Nem ment elég messzire azonban annak a kérdésnek a feszegetésében, hogy valójában milyen célokat szolgál ennek a technológiának a fejlesztése.

Nem adja olcsón a megállapodást Irán: ezt a komoly feltételt szabta az Egyesült Államoknak

Az iráni vezetés befagyasztott vagyonának felszabadításához köti a megállapodást Washingtonnal.

Hundreds arrested and dozens of police injured after Champions League riots in France

Nearly 800 people were arrested after clashes with police which saw 219 people injured, including 57 police officers.

