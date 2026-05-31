Elhunyt Matesz Gergely

A mezőkövesdi helybéliek és a vármegyei lakosság ellátásáért dolgozó szakemberre munkatársai példamutató, megbízható kollégaként és igaz barátként emlékeznek, aki a legnehezebb helyzetekben is bizonyította hivatástudatát és emberségét – írja a boon.hu.

A mentőszolgálat közössége és a mezőkövesdi állomás valamennyi dolgozója osztozik a hozzátartozók gyászában, és őszinte részvétét fejezi ki a családnak.

Az egykori életmentő tiszteletére a mentőállomás épülete előtt gyertyagyújtással emlékeztek meg bajtársai.