ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.37
usd:
326.93
bux:
0
2026. január 1. csütörtök Fruzsina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Virágok és mécsesek a szilveszteri tûzeset áldozatainak rögtönzött emlékhelyén a Valais kantonbeli Crans-Montanában 2026. január 1-jén. Szilveszter éjjelén tûz ütött ki az alpesi síüdülõ Le Constellation bárjában. A tûzben mintegy negyvenen meghaltak, és legkevesebb 115-en megsérültek. A rendõrség balesetként kezeli a tragédiát.
Nyitókép: Alessandro Della Valle

Még mindig nem tudni, pontosan hány áldozata van a borzalmas svájci bártűznek – a nap hírösszefoglalója

Infostart

Tűz pusztított egy svájci síparadicsom egyik bárjában, több mint 40-en meghaltak. Az ukrán elnök a békébe, míg az orosz államfő a győzelembe vetett hitét hangsúlyozta újévi üzenetében. Pontban éjfélkor született az új év első magyar babája. A nap hírösszefoglalója.

Svájc délnyugati részén több mint 40-en meghaltak és mintegy százan megsérültek, amikor csütörtök hajnalban tűz pusztított Crans Montana síparadicsom egyik bárjában. A kormány rendkívüli állapotot hirdetett. A rendőrség a tragédiát balesetnek tekinti. Valais kanton belbiztonsági minisztere azt mondta: a nyomozás első eredményei arra utalnak, hogy a tüzet nem robbanás okozta. Az áldozatok azonosítása napokat is igénybe vehet.

Az ukrán elnök szerint a háború az idén véget érhet, de fokozni kell a nyomást Oroszországra. Volodimir Zelenszkij újévi beszédében ismét kijelentette: a békemegállapodás már 90 százalékban kész azonban Ukrajna és Európa sorsát éppen az a fennmaradó 10 százalék fogja eldönteni, amelyről még nincs egyetértés.

A győzelembe vetett hitet hangsúlyozta újévi üzenetében az orosz elnök. Vlagyimir Putyin köszöntötte az orosz katonákat és parancsnokokat, hangsúlyozva: az egész ország együtt gondol rájuk, és hisz a győzelemben. Szerinte Oroszország eléri kitűzött céljait, és egysége határozza meg az ország szuverenitását és biztonságát.

Ciprus átvette a félévente váltakozó európai uniós tanácsi elnökséget. A csaknem egymillió lakosú szigetország június végéig vezeti a tagállami kormányok tanácskozásait, és közvetítő szerepet tölt be a tagországok közötti vitákban.

Bulgária mától az euró bevezetésével, az euróövezet 21. tagállamává vált. Az euró hivatalosan felváltja a bolgár levát, a készpénzes átállás fokozatosan zajlik.

Január közepére ismét teljes kapacitással működhet a Szerbiai Kőolajipari Vállalat pancsovai finomítója - jelentette be a szerb elnök. Aleksandar Vučić azt reméli, hogy január 18-ig megállapodnak az oroszok a Mollal a legnagyobb szerb kőolajvállalat, a NIS eladásáról.

A magyar köztársasági elnök az összetartozás és a béke fontosságát hangsúlyozta újévi köszöntőjében. Sulyok Tamás a közmédiában Kapu Tibor kutatóűrhajóssal együtt kívánt boldog új évet, és arra kérte az embereket, hogy az új esztendőben a megértés és a szeretet uralkodjon.

Magyarország biztonsága a tét 2026-ban Vitályos Eszter kormányszóvivő szerint. Az újévi videóüzenetben a szóvivő hangsúlyozta: olyan döntéseket kell hozni, amelyek alapvetően meghatározzák az életünket, és egy rossz választás mindent megváltoztathat.

A Tisza párt elnöke szerint 2026 a közös döntés éve lesz. Magyar Péter újévi beszédében úgy fogalmazott: a közelgő választás nem pártok versenye, hanem sorsdöntő népszavazás arról, hogyan akarunk élni. Magyar Péter szerint a választók egy működésképtelen ország és egy emberséges, működő Magyarország között döntenek majd.

Új kiegyezésre van szüksége Budapestnek és a vidéknek, Budapestnek és a kormánynak - mondta a főpolgármester. Karácsony Gergely a Facebook-oldalára feltöltött újévi köszöntőbeszédében úgy fogalmazott: a kormány 2026-ban minden eddiginél többet, közel 100 milliárd forintot akarnak elvonni a fővárostól.

A mentők szilveszterkor 3823 esetnél nyújtottak segítséget, az orvosi ügyeleteken 1783 beteg kapott ellátást – közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Győrfi Pál tájékoztatása szerint 12 esetben riasztották a mentőket pirotechnikai eszköz használatával kapcsolatos kéz, arc, szemsérülésekhez. Hozzátette, hogy túlzott alkoholfogyasztás miatt 244 embert szállítottak kórházba, közülük 38-an kiskorúak voltak.

Országszerte 240 helyszínre riasztották a tűzoltókat szilveszterkor. Tavalyhoz képest másfélszer annyi munkájuk volt az év utolsó napján. Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint 123 esetben tűz, 117 alkalommal műszaki mentés miatt vonultak ki. 55 épület és 48 szabadtéri tűz keletkezett.

Szilveszterkor 58 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök pirotechnikai termékkel kapcsolatos jogsértések miatt. Huszonöt esetben szabálysértési eljárás indult. A pirotechnikai eszközökkel összefüggésben a rendőrség két súlyos és egy könnyű sérüléssel végződő balesetről tud.

Tizenhat esetben tettek feljelentést a rendőrök Budapesten pirotechnikai termékek illegális árusítása miatt szilveszterkor. 181 csomag pirotechnikai terméket vettek el. A korábbi évektől eltérően idén szilveszterkor Budapest túlnyomó részén tilos volt tűzijátékot, pirotechnikai terméket használni.

Éjfél után megszülettek 2026 első kisbabái. Az újév első vidéki babája, Alíz Jusztina Kistarcsán látta meg a napvilágot, nulla óra nulla perckor, 3610 grammal és 57 centiméterrel. A fővárosi intézmények közül elsőként Liza született a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban, éjfél után négy perccel, 3370 grammal és 52 centiméterrel.

Január 2-án mutatkozik be a közönségnek a Fővárosi Állat- és Növénykertben, az India-házban Pablo, a drogkutatás közben magánszemélytől lefoglalt kistigris. Az India-ház egyik belső férőhelyét ideiglenesen átalakították Pablo számára, így az elkövetkező hónapokban – amíg a Versegyházi Medveotthonba nem költözik – a mentett tigriskölyköt itt láthatják majd a Budapesti Állatkert látogatói.

Kezdőlap    Napinfo    Még mindig nem tudni, pontosan hány áldozata van a borzalmas svájci bártűznek – a nap hírösszefoglalója

hírösszefoglaló

napinfó

crans montana

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mibe fektessünk 2026-ban?

Mibe fektessünk 2026-ban?

Új év, új lehetőségek a tőkepiacokon - 20 nagy elemzőház 2026-os kitekintő anyagaiból mazsoláztunk, jöjjenek az izgalmas befektetési témák és a konkrét részvényajánlások a profiktól!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mikor van telihold 2026-ban? Itt a teljes hold naptár: mutatjuk, mikor lesz szuperhold, lesz-e vörös hold és kék hold idén

Mikor van telihold 2026-ban? Itt a teljes hold naptár: mutatjuk, mikor lesz szuperhold, lesz-e vörös hold és kék hold idén

Az idei évi holdnaptár megmutatja mikor lesz 2026-ban telihold és azt is eláruljuk, mikor várható szuperhold, lesz-e kék hold vagy vörös hold ebben az évben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Vigil held for victims of Swiss bar fire which killed at least 40 and injured 115

Vigil held for victims of Swiss bar fire which killed at least 40 and injured 115

Many young people are believed to be among the victims; one student tells the BBC he arrived at the bar expecting to celebrate, only to find a scene of chaos.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 29. 22:16
Új, ipari energiatárolói programon dolgozik a kormányzat - a nap hírei
2025. december 27. 20:01
Most Floridán a világ szeme – a nap hírei
×
×
×
×