Még mindig nem tudni, pontosan hány áldozata van a borzalmas svájci bártűznek – a nap hírösszefoglalója

Svájc délnyugati részén több mint 40-en meghaltak és mintegy százan megsérültek, amikor csütörtök hajnalban tűz pusztított Crans Montana síparadicsom egyik bárjában. A kormány rendkívüli állapotot hirdetett. A rendőrség a tragédiát balesetnek tekinti. Valais kanton belbiztonsági minisztere azt mondta: a nyomozás első eredményei arra utalnak, hogy a tüzet nem robbanás okozta. Az áldozatok azonosítása napokat is igénybe vehet.

Az ukrán elnök szerint a háború az idén véget érhet, de fokozni kell a nyomást Oroszországra. Volodimir Zelenszkij újévi beszédében ismét kijelentette: a békemegállapodás már 90 százalékban kész azonban Ukrajna és Európa sorsát éppen az a fennmaradó 10 százalék fogja eldönteni, amelyről még nincs egyetértés.

A győzelembe vetett hitet hangsúlyozta újévi üzenetében az orosz elnök. Vlagyimir Putyin köszöntötte az orosz katonákat és parancsnokokat, hangsúlyozva: az egész ország együtt gondol rájuk, és hisz a győzelemben. Szerinte Oroszország eléri kitűzött céljait, és egysége határozza meg az ország szuverenitását és biztonságát.

Ciprus átvette a félévente váltakozó európai uniós tanácsi elnökséget. A csaknem egymillió lakosú szigetország június végéig vezeti a tagállami kormányok tanácskozásait, és közvetítő szerepet tölt be a tagországok közötti vitákban.

Bulgária mától az euró bevezetésével, az euróövezet 21. tagállamává vált. Az euró hivatalosan felváltja a bolgár levát, a készpénzes átállás fokozatosan zajlik.

Január közepére ismét teljes kapacitással működhet a Szerbiai Kőolajipari Vállalat pancsovai finomítója - jelentette be a szerb elnök. Aleksandar Vučić azt reméli, hogy január 18-ig megállapodnak az oroszok a Mollal a legnagyobb szerb kőolajvállalat, a NIS eladásáról.

A magyar köztársasági elnök az összetartozás és a béke fontosságát hangsúlyozta újévi köszöntőjében. Sulyok Tamás a közmédiában Kapu Tibor kutatóűrhajóssal együtt kívánt boldog új évet, és arra kérte az embereket, hogy az új esztendőben a megértés és a szeretet uralkodjon.

Magyarország biztonsága a tét 2026-ban Vitályos Eszter kormányszóvivő szerint. Az újévi videóüzenetben a szóvivő hangsúlyozta: olyan döntéseket kell hozni, amelyek alapvetően meghatározzák az életünket, és egy rossz választás mindent megváltoztathat.

A Tisza párt elnöke szerint 2026 a közös döntés éve lesz. Magyar Péter újévi beszédében úgy fogalmazott: a közelgő választás nem pártok versenye, hanem sorsdöntő népszavazás arról, hogyan akarunk élni. Magyar Péter szerint a választók egy működésképtelen ország és egy emberséges, működő Magyarország között döntenek majd.

Új kiegyezésre van szüksége Budapestnek és a vidéknek, Budapestnek és a kormánynak - mondta a főpolgármester. Karácsony Gergely a Facebook-oldalára feltöltött újévi köszöntőbeszédében úgy fogalmazott: a kormány 2026-ban minden eddiginél többet, közel 100 milliárd forintot akarnak elvonni a fővárostól.

A mentők szilveszterkor 3823 esetnél nyújtottak segítséget, az orvosi ügyeleteken 1783 beteg kapott ellátást – közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Győrfi Pál tájékoztatása szerint 12 esetben riasztották a mentőket pirotechnikai eszköz használatával kapcsolatos kéz, arc, szemsérülésekhez. Hozzátette, hogy túlzott alkoholfogyasztás miatt 244 embert szállítottak kórházba, közülük 38-an kiskorúak voltak.

Országszerte 240 helyszínre riasztották a tűzoltókat szilveszterkor. Tavalyhoz képest másfélszer annyi munkájuk volt az év utolsó napján. Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint 123 esetben tűz, 117 alkalommal műszaki mentés miatt vonultak ki. 55 épület és 48 szabadtéri tűz keletkezett.

Szilveszterkor 58 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök pirotechnikai termékkel kapcsolatos jogsértések miatt. Huszonöt esetben szabálysértési eljárás indult. A pirotechnikai eszközökkel összefüggésben a rendőrség két súlyos és egy könnyű sérüléssel végződő balesetről tud.

Tizenhat esetben tettek feljelentést a rendőrök Budapesten pirotechnikai termékek illegális árusítása miatt szilveszterkor. 181 csomag pirotechnikai terméket vettek el. A korábbi évektől eltérően idén szilveszterkor Budapest túlnyomó részén tilos volt tűzijátékot, pirotechnikai terméket használni.

Éjfél után megszülettek 2026 első kisbabái. Az újév első vidéki babája, Alíz Jusztina Kistarcsán látta meg a napvilágot, nulla óra nulla perckor, 3610 grammal és 57 centiméterrel. A fővárosi intézmények közül elsőként Liza született a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban, éjfél után négy perccel, 3370 grammal és 52 centiméterrel.

Január 2-án mutatkozik be a közönségnek a Fővárosi Állat- és Növénykertben, az India-házban Pablo, a drogkutatás közben magánszemélytől lefoglalt kistigris. Az India-ház egyik belső férőhelyét ideiglenesen átalakították Pablo számára, így az elkövetkező hónapokban – amíg a Versegyházi Medveotthonba nem költözik – a mentett tigriskölyköt itt láthatják majd a Budapesti Állatkert látogatói.