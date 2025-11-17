ARÉNA - PODCASTOK
Hand is turning a dice and changes the direction of an arrow symbolizing that the interest rates are going down (or vice versa)
Nyitókép: Fokusiert/Getty Images

11 pontos megállapodást kötött a vállalkozások terheinek csökkentésére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával a kormány - a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Elindult a Tisza jelöltállítási folyamata, a jelöltek végső listája november 30-ára lesz nyilvános. Az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalára szólította fel a képviselőház republikánus tagjait az amerikai elnök.

11 pontos megállapodást kötött a vállalkozások terheinek csökkentésére és a bürokrácia egyszerűsítésére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával a kormány. Az alanyi áfamentesség értékhatára 2026-ban 20 millió forintra emelkedik, az átalányadózók költséghányada pedig 2027-ben 50 százalékra nő. Csökkentik a főállású egyéni vállalkozók szocho-alapját, és bővítik a kisvállalati adóra jogosultak körét. Zöld beruházásokra és környezeti károk helyreállítására 100 millió forintos adókedvezményt biztosítanak, miközben fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adójának emelését.

Benyújtotta a kormány a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló törvényjavaslatot a parlamentnek. Eszerint jövőre a 14. havi nyugdíj negyedét kapják meg a jogosultak, a teljes összeg kifizetésére pedig öt évet ad a kormánynak a tervezet, vagyis legkésőbb 2030-ig kell kifizetni azt. A juttatás annak a nyugdíjasnak jár, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév februárjára részesült az ellátásban.

Elindult a Tisza jelöltállítási folyamata – jelentette be Magyar Péter. A pártelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy jelöltjeik között húsznál több orvos és gyógyszerész, ápolók és mentőápolók, tucatnyi pedagógus, félszáznál több doktori fokozattal rendelkező és majd 40 mérnök végzettségű szakember szerepel. Rajtuk kívül művészek, kétkezi munkások, jogászok, szociális munkások, vállalkozók és gazdák is erősítik a TISZA csapatát. A választókerületenként 3-3 emberből két körben választanak majd, a jelöltek végső listája november 30-ára lesz nyilvános.

Országszerte több mint 21 ezer egyéni gazdaság mezőgazdasági összeírását kezdte meg a Központi Statisztikai Hivatal. A nem kiemelt egyéni gazdálkodók november 23-ig online, azután pedig december 15-ig összeírók segítségével válaszolhatnak a kérdésekre.

Összesen 955 milliárd forintból bővíti akkumulátorgyártó üzemének kapacitását a Samsung SDI. A bővítéshez a magyar állam 133 milliárd forintot ad. Az elektromos járművek akkumulátorcellái és moduljai gyártását végző üzem kapacitását bővítik.

Európai szupercentrumként működhet mostantól a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikája. Akár 30-40 százalékkal növekedhet a betegforgalom decembertől az intézmény történetének legnagyobb beruházásával. Az új 7 szintes épületrészbe a legmodernebb orvostechnológia eszközök, high-tech képalkotó diagnosztikai központ, hibrid laborok, korszerű ambulanciák és hallgatói terek kerültek. A 9,1 milliárd forintból megvalósult beruházással mintegy 50 százalékkal nőtt a klinika alapterülete.

Elindult a téli kilakoltatási moratórium, mostantól április 30-ig nem kerülhetnek emberek a téli hidegben az utcára. A Portfolio az Utcajogászt idézve azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy moratórium időszaka alatt a végrehajtási eljárások nem állnak le: a kilakoltatáson kívül minden más végrehajtási cselekményre lehetőség van. A múlt évben összesen 1.643 ingatlannal kapcsolatos végrehajtást foganatosítottak.

Az eddigi adatok szerint nem az élelmiszer alapanyag vagy az étel készítése okozta a tömeges megbetegedést a fővárosi iskolákban, óvodákban, hanem valahol a szállítás vagy a kiosztás közben történhetett valami – mondta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke. Nemes Imre az Inforádió Aréna című műsorában hangsúlyozta, hogy még folynak a vizsgálatok, amelyek tisztázhatják az okokat.

Elhunyt az ajkai erőműben történt baleset egyik sérültje - közölte a Veolia Energia Zrt. A társaság közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal a baleset körülményeinek, felelőseinek mielőbbi tisztázása érdekében. A Bakonyi Erőműben 10 napja történt súlyos munkahelyi baleset.

Az Európai Bizottság azzal számol, hogy az ukrajnai háború 2026 végére lezárulhat, és erre alapozza Ukrajna 2026-2027-es pénzügyi támogatási tervét – egy ukrán hírportál szerint ez derül ki az Európai Bizottság elnöke által az uniós vezetőknek küldött hétfői levélből. A Jevropejszka Pravda szerint Ursula Von der Leyen a levélben figyelmeztetett: Ukrajna még akkor is jelentős finanszírozási hiánnyal szembesül majd, ha a harcok lezárulnak. Az Európai Bizottság becslése szerint Ukrajnának 2026-ban több mint 71 milliárd euró külső forrásra lesz szüksége, ebből több mint 51 milliárd eurót katonai célokra fordítanának.

Felháborítónak minősítette a miniszterelnök, hogy még több pénzt kér Ukrajna támogatására a tagállamoktól az Európai Bizottság elnöke. Orbán Viktor megdöbbentőnek nevezte, hogy miközben Ukrajnában egy háborús maffia elteszi az európai emberek pénzét, az európai bizottság még több pénz küldene, ahelyett, hogy ellenőrzést rendelne el, esetleg felfüggesztenék a további kifizetéseket.

Párizsban szándéknyilatkozatot írt alá 100 Rafale vadászrepülőgép vásárlásáról az ukrán és a francia elnök. A megállapodás 10 éves időtávra szól, és további fegyverbeszerzéseket is kilátásba helyez, köztük légvédelmi és radarrendszereket, valamint drónokat.

Az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalára szólította fel a képviselőház republikánus tagjait az amerikai elnök. Donald Trump úgy fogalmazott: nincs rejtegetni való az ügyben. A képviselőház várhatóan a héten szavaz a törvényjavaslatról, ami arra kötelezné az igazságügyi minisztériumot, hogy nyilvánosságra hozza az aktákat.

Díszpolgári címeket adott át Budapest napján és a városegyesítés 152. évfordulóján a főpolgármester. Az elismerést Lányi András író, Mácsai Pál színész-rendező, Saly Noémi Budapest-történész, Sebestyén Márta népdalénekes, Spiró György író és Tarr Béla filmrendező kapta. Posztumusz díjazott lett Lukáts Andor színművész és Wachsler Tamás építészmérnök, volt államtitkár.

