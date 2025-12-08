Beteg késelt halálra egy szociális dolgozót a kórházban

Tragikus késelés során vesztette életét egy szociális munkás egy san franciscói kórházban, miután egy beteg rátámadt – írja az ABC News híradása nyomán az Origo.

Az 51 éves szociális dolgozót csütörtök délután támadta meg egy páciens a Zuckerberg San Francisco General Hospital 86-os osztályán, egy HIV klinikán. A gyanúsított, a 34 éves Wilfredo Tortolero Arriechi időponttal érkezett vizsgálatra, de a hatóságok szerint már a késelés előtt fenyegetően viselkedett: egy orvost is megfélemlített, ezért hívták a rendőrséget.

A seriffhelyettes a helyszínre érve kiabálást hallott, illetve látta, ahogy a támadó egy késsel a kórház munkatársára támad. Rögtön közbe is lépett és lefogta a férfit, de az addigra a nyakán és a vállán is megsebesítette áldozatát. A nő két nappal később belehalt sérüléseibe.

A gyilkosság után az egészségügyi dolgozókat képviselő szakszervezetek határozott fellépést követelnek. A seriffhelyettesek szakszervezete szerint a kórházban „évek óta rendszeresek a súlyos támadások”.