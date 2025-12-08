ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.46
usd:
328.16
bux:
108283.39
2025. december 8. hétfő Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Criminal holding a knife closeup view, black background, armed attack concept.
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Beteg késelt halálra egy szociális dolgozót a kórházban

Infostart

A férfi már a késelés előtt is agresszíven viselkedett a kórház dolgozóival, azonban mire a hatóság közbelépett, már megtörtént a tragédia.

Tragikus késelés során vesztette életét egy szociális munkás egy san franciscói kórházban, miután egy beteg rátámadt – írja az ABC News híradása nyomán az Origo.

Az 51 éves szociális dolgozót csütörtök délután támadta meg egy páciens a Zuckerberg San Francisco General Hospital 86-os osztályán, egy HIV klinikán. A gyanúsított, a 34 éves Wilfredo Tortolero Arriechi időponttal érkezett vizsgálatra, de a hatóságok szerint már a késelés előtt fenyegetően viselkedett: egy orvost is megfélemlített, ezért hívták a rendőrséget.

A seriffhelyettes a helyszínre érve kiabálást hallott, illetve látta, ahogy a támadó egy késsel a kórház munkatársára támad. Rögtön közbe is lépett és lefogta a férfit, de az addigra a nyakán és a vállán is megsebesítette áldozatát. A nő két nappal később belehalt sérüléseibe.

A gyilkosság után az egészségügyi dolgozókat képviselő szakszervezetek határozott fellépést követelnek. A seriffhelyettesek szakszervezete szerint a kórházban „évek óta rendszeresek a súlyos támadások”.

Kezdőlap    Külföld    Beteg késelt halálra egy szociális dolgozót a kórházban

rendőrség

egyesült államok

támadás

kórház

késelés

san francisco

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„A rendezés nem jutalmazhatja az orosz agressziót” – két oldalról szorongatják Volodimir Zelenszkijt

„A rendezés nem jutalmazhatja az orosz agressziót” – két oldalról szorongatják Volodimir Zelenszkijt

Ukrajna fordulópont előtt állhat – közölte egy brit kormánytag Volodimir Zelenszkij hétfői, londoni útja előtt. Az ukrán elnök egyszerre tárgyal majd a brit, a francia és a német vezetőkkel, miközben Washington – őket megkerülve – a Kremllel való megegyezésre sürgeti.
 

Léket kaphat az Ukrajnát lőszerrel segítő program

Oroszország légicsapást mért saját magára

Egydolláros harckocsikat kap Lengyelország

VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyon felpörgött az orosz előrenyomulás, Trump kihátrálhat az ukrajnai háborúból – Háborús híreink hétfőn

Nagyon felpörgött az orosz előrenyomulás, Trump kihátrálhat az ukrajnai háborúból – Háborús híreink hétfőn

Oroszország novemberben mintegy 320 négyzetkilométerrel növelte az általa ellenőrzött ukrán területek nagyságát, ami a háború kezdete óta az egyik leggyorsabb előrenyomulásnak számít. Az ukrán DeepState szerint ez körülbelül kétszerese az októberi területszerzésnek. Donald Trump amerikai elnök fia, Donald Trump Jr. szerint apja akár ki is hátrálhat az ukrajnai háborúból, amely szerinte nincs ott az Egyesült Államok számára legfontosabb tíz dolog között. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egy ambíciózus brit fiú és nagy álma: így lett az autósport királya Lando Norris

Egy ambíciózus brit fiú és nagy álma: így lett az autósport királya Lando Norris

Lando Norris lett Nagy-Britannia 11. Formula 1-es világbajnoka, beteljesítve azt a sorsot, amely már gyermekkora óta kirajzolódott számára

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky set for London talks as Trump claims Ukrainian leader hasn't read latest peace plan

Zelensky set for London talks as Trump claims Ukrainian leader hasn't read latest peace plan

As Trump made his comments, Zelensky said he would be briefed by his negotiators, adding "some issues can only be discussed in person".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 8. 10:07
Elképesztő videók: egy kamera elkapta a pillanatot, ahogy kitör a Kilauea vulkán Hawaiin
2025. december 8. 08:57
Rablás után vízszivárgás: a Louvre-ban több száz műtárgy rongálódott meg
×
×
×
×