2025. december 8. hétfő Mária
Becsomagolt ajándékok egy karácsonyfa alatt.
Nyitókép: Unsplash

Az Országházban és az Operaházban is gyerekekkel karácsonyozik a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat az idei karácsonyi időszakban is különleges ünnepi programokkal és meglepetésekkel készül: összesen 2000 magyarországi és határon túli, nehéz körülmények között élő gyermek számára biztosítanak élményeket és ajándékokat – mondta az InfoRádióban Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító-elnöke.

A Westendben hétfőn rendezzük meg a Mindenki Karácsonyát, ide háromszáz gyermeket hívunk meg. Általában nagycsaládosokat, hátrányos helyzetű gyerekeket, akik kapnak egy nagyon kedves kis műsort az Operettszínház művészeitől, illetve a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóitól. Utána kapnak egy viszonylag nagy karácsonyi ajándékot, és természetesen egy kis sütit, egy kis édességet – mondta Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító-elnöke az InfoRádióban.

„Kedden lesz a Vígszínházban az előadás, amire általában a segítőinket hívjuk meg, illetve a szponzorainkat, akik a Padlás című előadást nézik meg. Ilyenkor a szponzoroknak adunk plusz egy lehetőséget, hogy szórakoztató módon nagyon drága jegyeket vásároljanak. A végén pedig két nagyon érdekes programunk lesz. Már 15-16 éve mi szervezzük a parlamenti karácsonyt. Ide körülbelül ezer embert hívunk meg az ország minden pontjáról és határon túlról. Azok a hátrányos helyzetű gyerekek jönnek, akiknek nincs sanszuk eljutni Budapestre, pláne nem a Parlamentbe. Ezek a gyerekek ilyenkor bejönnek az Országházba, megnézik, hogy milyen gyönyörű az épület, hogy itt ennyi festmény van, meg aranyszínű, meg ott van a Szent Korona, és kapnak egy kis műsort, és mindenfélét, amit a gyerekek imádnak: van arcfestés, buborékfújás, lufihajtogatás, találkozhatnak olimpiai bajnokokkal és világbajnokokkal, akik élménybeszámolókat tartanak nekik, de van zene és tánc is.

Ilyenkor az egész parlamentnek forró kakaó illata van,

mert a gyerekeket ellátjuk minden jóval. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne túl sok édesség legyen, hanem egészséges dolgok, tehát gyümölcsöket is kapjanak, és a végén egy szép nagy megtömött hátizsákkal távoznak a gyerekek, és reméljük, hogy ezáltal van egy nagy élményük a karácsonyról és az Országházról. Ugyanez történik aranyvasárnap is, csak egy másik csodálatos épületben, az Operaházban, amikor úgyszintén meghívunk gyerekeket az ország minden pontjáról, illetve határon túlról. A Diótörő mesebalettet nézik meg, ami szintén egy nagyon szép, színes, szórakoztató balett.

Az összes ilyen rendezvényen az előadás végén ajándékokat adunk át a gyerekeknek, és szerencsére idén nagyon sok játékot is kaptunk, ami nem mindig van így. A gyümölcsön, édességen, egy-két ruhán meg könyvön kívül idén a hátizsákokban sok játék is lesz, sőt mi több, ebben az évben cseréltük le az irodáinkban a számítógépet, úgyhogy

az ösztöndíjas gyerekeink most még számítógépet is kapnak. Ők az ország legszegényebb, de legjobban tanuló gyerekei.

Csodálom is őket, mert ahhoz, hogy valaki bekerüljön ide, ahhoz az kell, hogy kitűnő legyen a bizonyítványa, és az, hogy még az egyetemen is legyen 4,5-es átlaga, hát ez valami egészen fantasztikus, de ezek a gyerekek ezt teljesítik” – mondta az InfoRádióban Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító-elnöke.

edvi péter

nemzetközi gyermekmentő szolgálat

karácsony

A kutató az első, köré kell felépíteni azt a környezetet, ami vonzza a tehetségeket egy tudásközpontban – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója. Világhírű és Nobel-díjas tudósok, illetve feltörekvő tehetségek köré, hosszú távú állami támogatással és nemzetközi együttműködéssel épülnek új központok.
Az Alaptörvény szerint a köztársasági elnök átmeneti akadályoztatását az államfő, a kormány vagy bármely országgyűlési képviselő kezdeményezésére az Országgyűlés állapíthatja meg egyszerű többséggel. A mostani javaslat alapján az Alkotmánybíróság nélkül nem lehetne így határozni. Hack Péter az InfoRádióban azt mondta, a javaslatban megfogalmazott megoldáshoz nem társul probléma, a vitákat az eltérő jogi megítélések erősíthetik fel.
 

Országgyűlés: most dől el a 14. havi nyugdíj végleges sorsa

Változik az előjegyzés rendszere az egészségügyben a vizsgálatoknál, kezeléseknél

Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
Az ázsiai piacokon felemás volt ma a kép, Európában sem találják az irányt a tőzsdék. A magyar piac egyelőre alulteljesít, annak ellenére, hogy új céláremelés érkezett az OTP részvényére, ezúttal a Goldman Sachs-től.

A lakosság többsége fontosnak tartja, hogy előre felkészüljön a karácsonyi kiadásokra - derül ki egy friss felmérésből.

Keir Starmer, Ukraine's President Zelensky, French President Emmanuel Macron, and German Chancellor Friedrich Merz are discussing the Ukraine peace plan.

