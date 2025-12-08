Az Országházban és az Operaházban is gyerekekkel karácsonyozik a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat

A Westendben hétfőn rendezzük meg a Mindenki Karácsonyát, ide háromszáz gyermeket hívunk meg. Általában nagycsaládosokat, hátrányos helyzetű gyerekeket, akik kapnak egy nagyon kedves kis műsort az Operettszínház művészeitől, illetve a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóitól. Utána kapnak egy viszonylag nagy karácsonyi ajándékot, és természetesen egy kis sütit, egy kis édességet – mondta Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító-elnöke az InfoRádióban.

„Kedden lesz a Vígszínházban az előadás, amire általában a segítőinket hívjuk meg, illetve a szponzorainkat, akik a Padlás című előadást nézik meg. Ilyenkor a szponzoroknak adunk plusz egy lehetőséget, hogy szórakoztató módon nagyon drága jegyeket vásároljanak. A végén pedig két nagyon érdekes programunk lesz. Már 15-16 éve mi szervezzük a parlamenti karácsonyt. Ide körülbelül ezer embert hívunk meg az ország minden pontjáról és határon túlról. Azok a hátrányos helyzetű gyerekek jönnek, akiknek nincs sanszuk eljutni Budapestre, pláne nem a Parlamentbe. Ezek a gyerekek ilyenkor bejönnek az Országházba, megnézik, hogy milyen gyönyörű az épület, hogy itt ennyi festmény van, meg aranyszínű, meg ott van a Szent Korona, és kapnak egy kis műsort, és mindenfélét, amit a gyerekek imádnak: van arcfestés, buborékfújás, lufihajtogatás, találkozhatnak olimpiai bajnokokkal és világbajnokokkal, akik élménybeszámolókat tartanak nekik, de van zene és tánc is.

Ilyenkor az egész parlamentnek forró kakaó illata van,

mert a gyerekeket ellátjuk minden jóval. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne túl sok édesség legyen, hanem egészséges dolgok, tehát gyümölcsöket is kapjanak, és a végén egy szép nagy megtömött hátizsákkal távoznak a gyerekek, és reméljük, hogy ezáltal van egy nagy élményük a karácsonyról és az Országházról. Ugyanez történik aranyvasárnap is, csak egy másik csodálatos épületben, az Operaházban, amikor úgyszintén meghívunk gyerekeket az ország minden pontjáról, illetve határon túlról. A Diótörő mesebalettet nézik meg, ami szintén egy nagyon szép, színes, szórakoztató balett.

Az összes ilyen rendezvényen az előadás végén ajándékokat adunk át a gyerekeknek, és szerencsére idén nagyon sok játékot is kaptunk, ami nem mindig van így. A gyümölcsön, édességen, egy-két ruhán meg könyvön kívül idén a hátizsákokban sok játék is lesz, sőt mi több, ebben az évben cseréltük le az irodáinkban a számítógépet, úgyhogy

az ösztöndíjas gyerekeink most még számítógépet is kapnak. Ők az ország legszegényebb, de legjobban tanuló gyerekei.

Csodálom is őket, mert ahhoz, hogy valaki bekerüljön ide, ahhoz az kell, hogy kitűnő legyen a bizonyítványa, és az, hogy még az egyetemen is legyen 4,5-es átlaga, hát ez valami egészen fantasztikus, de ezek a gyerekek ezt teljesítik” – mondta az InfoRádióban Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító-elnöke.